Taze fasulye malzemeleri nelerdir? Taze fasulye nasıl yapılır? Taze fasulyenin püf noktaları nelerdir? Taze fasulye kaç kalori?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:56

Yeşil fasulye kalori bakımından düşüktür ve kolesterol içermez. Yeşil fasulyenin lif içeriği çok yüksektir ve ayrıca günlük protein gereksiniminin bir kısmını karşılar. Yaz aylarının vazgeçilmezi 'taze fasulye' yemeğinin tarifini sizler için derledik.

İşte tüm ayrıntılarıyla lezzetli bir taze fasulyenin tarifi...

TAZE FASULYE MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kg taze fasulye

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet biber

1 adet küçük domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

TAZE FASULYE TARİFİ

İlk olarak, bıçak yardımıyla kestiğimiz fasulyeleri bir tencereye içerisinde 1 su bardağı su ile rengi sararana kadar kavuruyoruz.

Yarım çay bardağı zeytinyağı ile küp küp doğradığımız soğanları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Ardından içine 1 adet ince doğranmış biberi ekleyerek, iyice pişmesini sağlıyoruz

Daha sonra içerisine küp halinde doğradığımız domatesleri atıyoruz. Domates suyunu verdikten sonra içine 1 kaşık salçayı atıp iyice kavrulmasını bekliyoruz.

Önceden haşladığımız fasulyeyi, tencerenin içine ekliyoruz ve 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Daha sonra baharatlarımızı yemeğimizin üstüne ekliyoruz.

Arada bir çatal yardımıyla fasulyenin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Ocağı kapatınca 15-20 dk ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Taze fasulye yemeğini sıcak olarak da ılık olarak da servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

TAZE FASULYENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Taze fasulyeniz için ilk dikkat edeceğiniz unsur, kılçıksız, kolayca kırılan ve içi dışı canlı bir yeşil renge sahip olan fasulye seçmenizdir.

Zeytinyağlı birçok yemek gibi taze fasulyeyi de piştikten sonra dinlendirmelisiniz.

Taze fasulyeyi lezzetli bir şekilde pişirmek istiyorsanız, fasulyenin türünü iyi bilmeli ve buna göre pişirmelisiniz. Örneğin; Ayşe kadın fasulyesini enden ve boydan bölerek etle karıştırıp pişirmeniz gerekir. Çeşidi şeker fasulyesiyse bölmeden pişirebilir afiyetle yiyebilirsiniz.

Taze fasulye yemeğinin temel malzemeleri soğan ve domates olarak belirlenebilir; ancak daha lezzetli sonuçlar elde etmek istiyorsanız sarımsak, kesme şeker gibi malzemelerde kullanabilirsiniz. Sarımsak yemeğinize aromatik bir lezzet katarken, kesme şeker sayesinde tatlı bir kıvam elde edinebilir.

TAZE FASULYE KAÇ KALORİ?

Diyet yemeklerinin vazgeçilmezi taze fasulye yemeği yaklaşık olarak 100 gramı 31,3 kaloriye denk gelmektedir.