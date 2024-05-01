Tek bir tanesi ile bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:46

Güncelleme: 01.05.2024 - 09:46

Baharatların sağlık üzerindeki etkileri, uzun yıllardır araştırılmaktadır. Elde edilen veriler, birçok bitkinin kendine özgü sağlık faydaları olduğunu göstermektedir. Özellikle bazı tohumlar, adeta büyük bir şifa deposu olarak bilinir.

Sumak, sumak ağacı olarak da bilinen Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen Ortadoğu'da popüler olan bir baharat türüdür. Rengi parlak kırmızı ve tadı ekşi olan sumağın sağlık açısından birçok faydası bulunur.Peki, binlerce yıldır tükeliten ve şifa deposu olduğu söylenen bu baharat nedir, faydaları nelerdir? İşte sumak ve bilinmeyen faydaları...

SUMAK NEDİR?

Sumak, Rhus cinsine ait bitkinin meyvesinden elde edilerek tüketilen kırmızı renkte ekşi bir tada sahip baharattır. Türkiye'de yetişen ve İran'ın bazı bölgelerinde bulunan sumak, olgunlaştığında hasat edilir, kurutulur ve öğütülerek toz haline getirilir. İşlendikten sonra sumak, koyu kırmızı rengini alır. Sumak aynı zamanda limona benzer koku ve tada sahiptir.

SUMAK NE İŞE YARAR?

İçerisinde önemli besin maddeleri yer alır:

Sumak içerisinde lif, sağlıklı yağlar ve vitaminler barındırır. Sumağın içerisindeki yağlar oleik asit ve linoleik asit olarak bilinen iki özel yağ türünden gelir. Oleik asit, kalp sağlığına iyi gelen tekli doymamış yağdır. Linoleik asit ise cilt ve hücresel zarların korunmasında rol oynayan çoklu doymamış yağ olarak bilinir.

Sumak antioksidanlar açısından zengindir:

Sumak birçok antioksidan bileşik açısından zengin bir baharattır. Sumak içerisinde tanenler, antosiyaninler ve flavonoidler dahil olmak üzere güçlü antioksidan bileşikleri içerir. Antioksidanlar hücre hasarlarına karşı korumak ve vücuttaki oksidatif stresi azaltmak için çalışırlar.

Kan şekerini dengeler:

Sumak, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini yönetmede etkili bir baharat olarak kullanılır. Sumak tüketmek kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak kolesterol düzeylerinin düşürülmesini sağlar.

Kas ağrılarını hafifletir:

Sumak içerisinde yer alan anti-inflamatuar sayesinde kas ağrılarının hafiflemesin etkilidir. Bunu yanında bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da sumak kas ağrısını hafifletmede rol oynayabilecek çeşitli besin maddeleri ve antioksidanlar içerir.

SUMAK BAHARATININ FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan açısından zengindir:

Sumak, hücre hasarına neden olabilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bu antioksidanlar, kalp hastalığı, kanser ve diğer kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Sumak, yemeklere eklenerek lezzet verirken aynı zamanda sağlık açısından da fayda sağlayabilir.

Kalp sağlığını destekler:

Sumak, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu özellikleri sayesinde sumak, kalp hastalığı riskini azaltmaya destek olabilir. Antioksidanlar bakımından zengin olmasıyla bilinen sumak, sağlık için faydalı bir baharattır.

Sindirimi kolaylaştırır:

Sumak, sindirimi kolaylaştırmaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilecek probiyotikler açısından zengindir. Bu özellikleriyle sumak, sindirim sağlığına destek olabilir ve sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Sumağın probiyotik bakteriler açısından zengin olması, onu sindirim sistemi için faydalı bir baharat yapar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Sumak, C vitamini ve diğer besin maddeleri bakımından zengindir, bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olabilir. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde sumak, vücudun doğal savunma sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci artırabilir. Bu özellikleriyle sumak, sağlıklı bir yaşam için önemli bir baharat kaynağı olabilir.

Enfeksiyonlara karşı savaşır:

Sumak, enfeksiyonlara neden olabilecek bakterilere ve mantarlara karşı savaşmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özellikler içerir. Bu özellikleri sayesinde sumak, vücudu potansiyel enfeksiyonlara karşı koruyabilir ve doğal bir antimikrobiyal olarak işlev görebilir.

Kilo vermeye yardımcı olur:

Sumak, iştahı bastırmaya ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bu özellikler, kilo verme sürecine katkıda bulunabilir ve metabolizmanın daha aktif çalışmasına destek olabilir.

SUMAK BAHARATI NASIL TÜKETİLİR?

Sumak, salatalara, çorbalara, et yemeklerine ve soslara eklemek için kullanılabilir. Ayrıca sumak çayı olarak da tüketilebilir.