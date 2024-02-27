Tİny House nedir? Tiny House'a elektrik bağlanıyor mu? Tİny House fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri , Tiny House satışa çıkartıyor. Bu gelişmenin üzerine yurttaşlar, Tiny House'un ne olduğunu araştırımaya başladı. Peki, Tİny House nedir? Tiny House'a elektrik bağlanıyor mu? Tİny House fiyatı ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:16
Tİny House nedir? Tiny House'a elektrik bağlanıyor mu? Tİny House fiyatı ne kadar?
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Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri bir dönem tekne satışı ile gündeme gelmişti. Zincir market şimdi Tiny House satışa çıkarıyor. Peki, Tİny House nedir? Tiny House'a elektrik bağlanıyor mu?  Tİny House fiyatı ne kadar?

TİNY HOUSE NEDİR?

Tiny House akımı özellikle 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz sırasında batı ülkelerinde gelişmeye başlayan, daha küçük evlerde, daha az masrafla, ve çevreye daha az zarar vererek yaşamak için fikir, mimari çözümler, ürün, ve dayanışma grupları geliştirme yönünde oluşan toplumsal hareketdir. Sarah Susanka'nın 2007 de yayınladığı "The not so big house" (O kadar büyük olmayan ev) kitabının bu kavramın başlangıcı olduğu kabul edilir.

TİNY HOUSE FİYATLARI

Tiny House fiyatları, evin büyüklüğüne, kullanılacak malzemenin türüne ve kalitesine, evin tasarımına göre değişkenlik gösterir. Kendi Tiny House'unuzu inşa etmeye karar verirseniz, maliyeti düşürebilirsiniz; ancak, profesyonel yardım almak, özellikle teknik beceri veya zamanınız yoksa, daha iyi bir seçenek olabilir. Arsa fiyatları ise tamamen konumunuza ve arsanın özelliklerine bağlıdır.

TİNY HOUSE'UN ÖZELLİKLERİ

Tiny House'lar genellikle 10 ile 30 metrekare arasında değişen boyutlarda tasarlanır ve 3.500 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Çoğu tekerlekli, plakalı ve ruhsatlı olarak gelir, bu da onları yasal olarak taşınabilir hale getirir. İçerisinde yaşam alanı, loft daire, uyku alanı, mutfak ve banyo bulunur. Her bir alan, maksimum işle


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