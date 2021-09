Tüm zamanların 'en iyi 500 şarkısı' listesi yenilendi

20 Eylül 2021 Pazartesi, 11:43

Müzik dergisi Rolling Stone tarafından 2004 yılında yayınlanan ‘Dünyanın En İyi 500 Şarkısı’ listesi, aradan geçen 17 yılda büyük ölçüde değişikliğe uğradı. Listenin neredeyse yarısı değişirken, yeni listede hip hop, Latin pop, R&B tarzında çok sayıda şarkı da yer aldı.

Güncellenen yeni listede, popüler müziğin klasikleri ve kültleşmiş grupları listedeki yerlerini korudu ancak Drake, Kendrick Lamar, Lorde, Taylor Swift, Lizzo, Lil Nas X, The Weeknd ve Lady Gaga gibi isimlerin şarkıları, listede birçok pop ve rock klasiğini geride bıraktı.

İlk 20’de The Beatles’ın iki şarkısının olduğu 500 şarkılık listede en fazla şarkıyla yer alan dönem ise 70’ler oldu.

İşte tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde ilk 20’deki şarkılar...

20. 'DANCİNG ON MY OWN' - ROBYN

Robny'nin 2010 yılında yayınlanan şarkısı, yayınlandığı dönemde eleştirmenlerin büyük övgüsüyle karşılanmıştı. Şarkı, Time, Esquire, Associated Press gibi yayın organlarının yaptığı listelerde de 2000'li yılların en iyi şarkıları arasında yer alıyor.

19. 'IMAGİNE' - JOHN LENNON

John Lennon'ın 1971 tarihli aynı isimli solo albümünde yer alan şarkı, özgürlük ve barış dolu bir dünya hayalini anlatan sözleriyle yayınlandığı günden bu yana milyonlarca insanın dilinde olmaya devam ediyor. 'Imagine' (Hayal Et), eski listede 3. sırada yer alıyordu.

18. 'PURPLE RAİN' - PRİNCE AND THE REVOLUTİON

2016'da yaşamını yitiren Prince'in, grubu Revolution ile birlikte 1984'te yayınladığı şarkı, pop listelerinde uzun süre ilk sıralarda kalmıştı. 'Purple Rain', birçok ankette en iyi 100 şarkı arasına girmeyi başardı.

17. 'BOHEMİAN RHAPSODY' - QUEEN

Efsane İngiliz rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin yazdığı 6 dakikalık şarkı, 1975 yılında yayınlandığında listeleri alt üst etmişti. Dünyanın en ünlü şarkılarından biri olan 'Bohemian Rhapsody', farklı müzik tarzlarında 6 bölümden oluşuyor.

16. 'CRAZY İN LOVE' - BEYONCÉ FEAT. JAY-Z

Beyoncé'nin Jay-Z ile yorumladığı şarkı, sanatçının 2003 tarihli ilk solo albümü 'Dangerously in Love'da yer alıyor. Yayınladığında ABD ve İngiltere listelerinde birinci sıraya yerleşen 'Crazy in Love', VH1 kanalı tarafından 2000'li yılların en iyi şarkısı seçilmişti.

15. 'I WANT TO HOLD YOUR HAND' - THE BEATLES

The Beatles'ın 1963 tarihli şarkısı, John Lennon ve Paul McCartney tarafından yazıldı. 'I Want to Hold Your Hand', günümüz popüler müziğine biçim veren şarkılardan biri olarak tanımlanıyor.

14. 'WATERLOO SUNSET' - THE KİNKS

İngiliz rock grubu The Kinks'in en ünlü şarkılarından olan 'Waterloo Sunset', 1967'de yayınlanmış ve özellikle İngiltere etkisindeki ülkelerde büyük bir liste başarısı göstermişti.

13. 'GİMME SHELTER' - THE ROLLİNG STONES

The Rolling Stones'un 1969 tarihli 'Let It Bleed' albümünün açılış şarkısı olan 'Gimme Shelter', solist Mick Jagger ve gitarist Keith Richards tarafından yazıldı. Şarkı, Batı'da 68 kuşağının sembollerinden biri haline gelmişti.

12. 'SUPERSTİTİON' - STEVİE WONDER

Amerikalı şarkı yazarı Stevie Wonder'ın 1972 yılında yayınlanan 'Talking Book' albümünde yer alan şarkı, yayınlandığı yıllarda büyük bir ticari başarı elde etmişti.

11. 'GOD ONLY KNOWS' - THE BEACH BOYS

Amerikalı grubun 1966 tarihli şarkısı, armonik ve vokal tarzı olarak pop müziğin klişe kalıplarının dışına çıksa da pop müziğin klasikleri arasına girmeyi başardı. Şarkının yazıldığı dönemde popüler müzikte 'Tanrı' (God) kelimesini kullanmak bir tabuydu.

10. 'HEY YA!' - OUTKAST

Rolling Stone dergisinin güncellenen listesinin en büyük sürprizlerinden biri, yayınlandığı yıl Grammy dahil birçok ödül alan Amerikalı hip hop ikilisi Outkast'in 2004 tarihli şarkısı 'Hey Ya!' oldu.

9. 'DREAMS' - FLEETWOOD MAC

Pop-rock grubu Fleetwood Mac'in 1977 tarihli 11. albümlerinde yer alan şarkı, ABD listesinde birinci sıraya çıkmıştı. Şarkı, zaman zaman tekrar listelere giriyor.

8. 'GET UR FREAK ON' - MİSSY ELLİOTT

Hint müziği etkileriyle bezeli şarkı, Missy Elliott ve Timbaland tarafından yazıldı ve 2001'de sanatçının 3. solo albümünde yayınlandı. Şarkı, Rolling Stone'un bir önceki listesinde 466. sırada yer alıyordu.

7. 'STRAWBERRY FİELDS FOREVER' - THE BEATLES

John Lennon'ın yazdığı şarkı, 1967 yılında diğer bir The Beatles klasiği olan 'Penny Lane' ile birlikte 45'lik olarak basıldı. Grubun müzik tarzındaki kırılmanın sembolü olan şarkı, yayınlandığı dönemde grubun hayranlarını ve müzik eleştirmenlerini ikiye bölmüştü.

6. 'WHAT’S GOİNG ON' - MARVİN GAYE

1971 yılında yayınlanan 'What's Going On' ('Neler Oluyor'), şarkıyı yazanlardan biri olan müzisyen Renaldo "Obie" Benson'ın 1969 yılında tanık olduğu, savaş karşıtı protestoculara polis saldırısı üzerine yazıldı. Şarkı, daha önceki listede 4. sırada yer alıyordu.

5. 'SMELLS LİKE TEEN SPİRİT' - NİRVANA

Nirvana'nın 1991 tarihli 'Nevermind' albümünde yer alan şarkı, kazandığı büyük ve sürpriz başarıyla Nirvana'nın geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir rol oynadı. Bugün hâlâ grubun en çok bilinen şarkısı olan 'Smells Like Teen Spirit', video klibiyle de grubun ve özellikle solisti Kurt Cobain'in temsil ettiği tarzın tüm dünyada yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştu.

4. 'LİKE A ROLLİNG STONE' - BOB DYLAN

Bob Dylan, yazdığı şarkı sözlerinin derinliği ve şarkı geleneğine yaptığı katkı nedeniyle 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Dylan'ın 1965 tarihli bu şarkısı, onun şarkı yazarlığının sembol örneklerinden biri olarak görülüyor.

3. 'A CHANGE IS GONNA COME' - SAM COOKE

1964'te yayınlanan şarkı, yazarı ve yorumcusu Sam Cooke'un ABD'nin Louisiana eyaletinde beyazlara ayrılmış bir otele alınmaması üzerine kaleme alındı. Şarkı, Amerikan Sivil Haklar Hareketi'nin sembol şarkılarından biri haline gelmişti.

2. 'FİGHT THE POWER' - PUBLİC ENEMY

ABD'li hip hop grubunun 1989 tarihli şarkısı, ilk olarak aktivist de olan yönetmen Spike Lee'nin bir filmi için yapıldı. Grup, bir yıl sonra şarkıyı bu kez farklı bir versiyonla uzun çalar albümlerinde yorumladı.

1. 'RESPECT' - ARETHA FRANKLİN

Rolling Stone dergisinin 'Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı' listesinde ilk sırayı efsanevi soul şarkıcısı Aretha Franklin'in yorumladığı 'Respect' ('Saygı') aldı. Soul şarkıcısı Otis Redding tarafından ilk olarak 1965 yılında yazılıp yorumlanan şarkı iki yıl sonra Aretha Franklin tarafından yorumlanmış, büyük bir başarı yakalamış ve şarkıcının 'imza şarkısı' halini almıştı.