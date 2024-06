Türkiye'nin ilk ve tek: 100 dönüm arazide 200 ton ürün...

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:25

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:26

Tarım ve hayvancılık alanında birçok üretimde Türkiye'de ilk 10 sırada yer alan Aksaray'da organik ve GDO'suz sarımsağın hasadı başladı. Geçen yıla oranla bu yıl daha yüksek rekolte veren sarımsaklar tarım işçileri tarafından hasat edilirken, 100 dönüm arazide 200 ton bandında sarımsak elde ediliyor.

Üretici Aydın Öngün (66) tarafından üretilen sarımsak bu yıl yağışların yüksek olması nedeniyle yüzleri güldürdü. Babasıyla birlikte tarlalarda hasat yapan Uğur Öngün (33), iklim değişikliği nedeniyle bu yıl hasadın 15 gün önce başladığını belirterek, "2024 sarımsak hasadına başladık şu an. Sarımsaklarımız Türkiye'nin ilk ve tek organik olan sarımsakları. Geçen yıl üretimimiz düşüktü ama bu yıl rekoltemiz biraz daha yüksek. Şu an rekolte olarak ortalama dönüm başına 2 ton bandında. Bu zamana kadar yaptığımız hasatlarda ortalama 1 ton 600 kilo ile 1 ton 900 kilo aldık. Ama hasadın büyük bir bölümü daha hala devam etmekte. Normalde organik sarımsağın geçiş 1-2 ve 3. yıldan sonra tam organiğe geçiyoruz. Bu yıl bizim 7. yılımız ama mevsim şartları ve iklim değişikliği nedeniyle bu yıl biraz daha 15 gün önden geldi. O sebeple bizim ilk etapta biraz tereddütlerimiz vardı rekolte için ama şu an rekolte istediğimizden çok daha üstünde oldu. Sarımsaklarımızı Aksaray'ın ata tohumundan geliştirdiğimiz bir çeşit. GDO'suz ve tam organik olarak üretimimiz devam ediyor. 100 dönüm arazide organik sarımsak üretimimiz var. Rekolte beklentimiz de 200 ton bandında bu yıl inşallah" dedi.