Ünlü Hollywood yıldızı Juli Reding yaşamını yitirdi
Korku filmi "Tormented" ile tanınan oyuncu Juli Reding, 85 yaşında öldü. Reding’in, Springfield, Missouri’de 16 Eylül’de öldüğü belirtildi. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Oyuncu Juli Reding, 16 Eylül'de Springfield, Missouri’de öldü.
85 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.
Bert I. Gordon’un 1960 yapımı korku filmi “Tormented” ile tanınmaya başlayan oyuncu, daha sonra “The Helen Morgan Story”, “Cowboy”, “ Darby’s Rangers”, “Vice Raid”, “Mission in Morocco”, “Why Must I Die?” ve “The Interns” filmlerinde yer aldı.
Reding, televizyonda ise “77 Sunset Strip”, “Sea Hunt”, “The Adventures of Ozzie & Harriet”, “Branded”, “Burke’s Law”, “Dr. Kildaire” ve The Big Valley” gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, ekranlara 1987’de “Murder, She Wrote” dizisiyle veda etti.
Reding, ayrıca televizyonda kendi programı “Here’s Juli” isimli talk şovu sundu.
Kaynak: AjansBizim
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