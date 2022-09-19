Ünlü rapçi Post Malone konserde düştü, kaburgası kırıldı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:28

'Circle', 'Rockstar' ve 'Better now' isimli şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü rapçi Post Malone, konseri esnasında dengesini kaybederek düştü.

HaberGlobal'in aktardığına göre; 3 kaburga kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Post Malone tropeçou durante apresentação em St. Louis, no último sábado (17).



O rapper ficou alguns minutos fora do palco sendo examinado e mesmo assim voltou para finalizar o show. Após radiografias, foi declarado que ele sofreu lesões nas costelas.



Melhoras, Post! pic.twitter.com/ZxekuDds4h — Tracklist (@tracklist) September 18, 2022

SAĞLIK DURUMU İYİ

Görüntülerde düştükten sonra kırılan kaburga kemiği ile şarkı söylemeye devam edip, son şarkısını tamamladığı görülüyor. Daha sonra hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BACAKLARI ACIDAN TİTRİYORDU"

Tana Cantrell CNN'e, "Benim açımdan o sırada, sahnede göğsünün ortasından tutarak yere yığılmış gibi görünüyordu" dedi ve ekledi:

"Yüzünde ve vücudunda ne kadar acı çektiğini görebiliyordunuz ve o zaman bunun ciddi olduğunu anladım. Bacakları acıdan titriyordu.”

Cantrell, "Diğer açılardan, gitarını indirdiklerinde sahnede düştüğü bir delik olduğunu görebiliyordunuz ve zemini zamanında geri alamadılar" dedi.

Cantrell'e göre, yaklaşık 10 dakika sonra Post Malone diğerlerinden yardım alarak ayağa kalktı ve mola vermeye gitti. Cantrell, sahneye döndüğünde gösteriyi bitirmeden önce defalarca özür dilediğini söyledi.

Ünlü rapçi daha sonra Instagram'dan paylaştığı video ile özür diledi ve "Hastaneden yeni döndük ve her şey yolunda" dedi.