Ünlü rapçi Post Malone konserde düştü, kaburgası kırıldı

Dünyaca ünlü rapçi Post Malone, St. Louis'deki konseri esnasında dengesini kaybederek bir anda düştü. Ünlü rapçi daha sonra Instagram'dan paylaştığı video ile hayranlarından özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:28
Ünlü rapçi Post Malone konserde düştü, kaburgası kırıldı
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'Circle', 'Rockstar' ve 'Better now' isimli şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü rapçi Post Malone, konseri esnasında dengesini kaybederek düştü. 

HaberGlobal'in aktardığına göre; 3 kaburga kemiğinin kırıldığı bildirildi. 

SAĞLIK DURUMU İYİ

Görüntülerde düştükten sonra kırılan kaburga kemiği ile şarkı söylemeye devam edip, son şarkısını tamamladığı görülüyor. Daha sonra hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BACAKLARI ACIDAN TİTRİYORDU"

Tana Cantrell CNN'e, "Benim açımdan o sırada, sahnede göğsünün ortasından tutarak yere yığılmış gibi görünüyordu" dedi ve ekledi:

"Yüzünde ve vücudunda ne kadar acı çektiğini görebiliyordunuz ve o zaman bunun ciddi olduğunu anladım. Bacakları acıdan titriyordu.”

Cantrell, "Diğer açılardan, gitarını indirdiklerinde sahnede düştüğü bir delik olduğunu görebiliyordunuz ve zemini zamanında geri alamadılar" dedi.

Cantrell'e göre, yaklaşık 10 dakika sonra Post Malone diğerlerinden yardım alarak ayağa kalktı ve mola vermeye gitti. Cantrell, sahneye döndüğünde gösteriyi bitirmeden önce defalarca özür dilediğini söyledi.

Ünlü rapçi daha sonra Instagram'dan paylaştığı video ile özür diledi ve "Hastaneden yeni döndük ve her şey yolunda" dedi.


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