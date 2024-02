Ünlü rapçi, üç Grammy kazandığı törenden kelepçelenerek götürüldü

Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:56

Güncelleme: 05.02.2024 - 13:59

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, elleri arkadan kelepçeli olan ünlü Rap yıldızı Killer Mike'a, Los Angeles'taki Crypto.com Arena'nın girişinde polislerin eşlik ettiği görüldü.

Hollywood Reporter, bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Killer Mike'ın "Grammy Ödülleri ile ilgisi olmayan bir suç" nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Rapçinin avukatı, Pazar akşamı Variety gazetesine verdiği ropörtajında, Killer Mike'ın serbest bırakıldığını doğruladı.

Polis sözcüsü Mike Lopez, Killer Mike'ın gözaltına alınmasının saat 16:00 sularında "arena içinde yaşanan bir tartışmadan" kaynaklandığını söyledi.

Menajeri ve yayıncıları yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.

Killer Mike, "Scientists & Engineers" ile En İyi Rap Şarkısı ve En İyi Rap Performansı, "Michael" ile de En İyi Rap Albümü dallarında Grammy kazanmıştı.

Michael Render olarak doğan Killer Mike, "ırkçılık ve polis şiddeti" gibi konulardaki hassasiyeti ve aktivizmiyle tanınıyor.

KİLLER MİKE KİMDİR?

Killer Mike, gerçek adıyla Michael Render, Amerikalı bir rapçi, aktör ve aktivisttir. 20 Nisan 1975'te Georgia'nın Atlanta şehrinde doğmuştur ve müzik kariyeri ile tanınmaktadır; hem solo bir sanatçı olarak hem de El-P adlı rapçi/üretici ile birlikte Run the Jewels rap ikilisinin bir yarısı olarak bilinir. Killer Mike, 2000'lerin başında OutKast tarafından yapılan parçalarda yer alarak müzik endüstrisindeki yerini almış ve solo çalışmaları derin sosyal yorumları, güçlü lirizmi ile hızlıca tanınır hale gelmiştir.

Run the Jewels ile büyük başarı elde etmeden önce, Killer Mike "Monster" (2003), "I Pledge Allegiance to the Grind" (2006) ve El-P'nin prodüktörlüğünü yaptığı ve ikilinin birlikte çalışmalarının başlangıcını işaret eden "R.A.P. Music" (2012) dahil olmak üzere birkaç solo albüm yayınladı. İki sanatçı arasındaki kimya, enerjik prodüksiyonları, dinamik kimyaları ve politik temaları ile tanınan birkaç eleştirmenlerce beğenilen albüm yayınlamalarına yol açan Run the Jewels'ın oluşumuna neden oldu.

Müzik kariyerinin ötesinde, Killer Mike özellikle sosyal eşitsizlik, polis şiddeti ve sistematik ırkçılık konularında sosyal ve politik aktivizmi ile dikkat çekmektedir. Çeşitli sosyal hareketlerin ve sosyal adalet görüşleri ile örtüşen politik figürlerin açık bir destekçisi olmuştur. Killer Mike ayrıca televizyon ve filmde, hem bir aktör hem de kamu yorumcusu olarak yer almış ve platformunu Afro-Amerikan topluluğunda ekonomik güçlenmeyi desteklemek için kullanmıştır. Yerel işletmeleri, eğitimi ve toplum gelişimini destekleyen girişimlerde yer almıştır.