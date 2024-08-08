Uzmanlar açıkladı: Aralıklı oruç faydalı mı?

Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:20

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:20

Son yıllarda popüler hale gelen aralıklı oruç, kilo kaybından uzun ömre kadar birçok sağlık yararı vaat ediyor.Ünlü isimlerin de benimsediği bu diyet, oruç tutmanın bedene ve zihin sağlığına faydalarını öne çıkarıyor. Peki, aralıklı oruç gerçekten iddia edildiği kadar mucizevi mi? Uzmanlar bu konuda ne diyor? Işte ayrıntılar...

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç, yemek yeme ve oruç tutma dönemlerini içeren bir beslenme düzeni. 2012 yılında Michael Mosley tarafından popüler hale getirilen 5:2 diyeti, haftanın beş günü normal yemek yemeyi, diğer iki gün ise kalori alımını 500-600 kalori ile sınırlamayı içeriyor. Bunun yanı sıra, daha yaygın hale gelen zaman kısıtlamalı beslenme (time-restricted eating) yöntemi de bulunuyor. Bu yöntemde, örneğin 16:8 diyeti ile, 16 saat boyunca oruç tutup tüm yemeğinizi sekiz saatlik bir zaman dilimine sıkıştırıyorsunuz.

ARALIKLI ORUÇ NASIL ÇALIŞIR?

Aralıklı orucun temel mantığı, avcı-toplayıcı atalarımızın düzenine benzer bir yaşam tarzını benimsemek. O zamanlar yiyecekler her zaman erişilebilir değildi ve vücutlar, uzun süre aç kalmaya alışkındı. Bu oruç dönemlerinin, günümüzde metabolizmayı sıfırlayarak, hastalıklardan korunmamıza ve daha uzun yaşamamıza yardımcı olabileceği düşünülüyor.

ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oruç tutmanın sağlık açısından potansiyel faydaları olsa da, aşırıya kaçmak tehlikeli olabilir. Uzmanlar, insanların yavaş yavaş başlamalarını ve dengeli bir şekilde ilerlemelerini öneriyor. Örneğin, 16 saatlik oruçlar faydalı olabilirken, 36 saatlik oruçlar daha fazla risk taşıyabilir.

Egzersiz yapmayı sevenler için oruç dönemlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle uzun süre aç kalınan dönemlerde yapılan egzersizler, kas kaybına yol açabilir. Bu nedenle, egzersiz sonrası protein alımına dikkat edilmelidir.