Uzun süre tok tutacak 10 sağlıklı yiyecek: Saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız...

Yayınlanma: 11.03.2024 - 21:28

Güncelleme: 11.03.2024 - 21:28

Acıkmanın pençesine kapıldığınızda, kendinizi kontrolsüz bir açlık krizinin ortasında bulmak oldukça yaygın. Ancak doğru besinleri seçerek bu açlık hissini bastırmak ve uzun süre tok kalmak mümkün. Protein dolu yumurtadan lif açısından zengin mercimeğe, omega-3 yağları bakımından zengin balıklardan, tokluk hormonlarını tetikleyen yoğurda kadar, işte uzun süreli doygunluk sağlayacak 10 sağlıklı yiyecek...

Bu besinler sadece sizi tok tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuz için gerekli olan protein, vitamin ve mineralleri sağlar. Sağlıklı yaşamınıza bu besinleri ekleyerek enerjik ve tok bir gün geçirme yolunda ilk adımınızı atın... İşte tok tutan mucizevi 10 besin!

1. Avokado

Avokado, sağlıklı yağlar ve lif bakımından zengin bir meyve olup kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum içerir. Uzmanlar, avokadonun tokluk hissini artırarak sizi daha uzun süre doyurabileceğini belirtiyor.

2. Yumurta

Protein ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin yumurtalar, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, yumurta tüketiminin açlık hormonu ghrelin seviyelerini düşürebileceği bilimsel çalışmalarla destekleniyor.

3. Yulaf

Yulaf, beta-glukan içeren çözünebilir bir lif olan bir tahıldır. Bu lif, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini artırır. Aynı zamanda kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle kemik sağlığına katkı sağlar.

4. Muz

Muzlar, lif açısından zengin olup sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca, kolay bir karbonhidrat kaynağı olarak enerji artışına da katkı sağlar.

5. Mercimek

Mercimek, yüksek protein içeriği ile ghrelin hormonunu azaltır ve peptit YY hormonunu artırarak tok hissetmenize yardımcı olur. Ancak, yüksek lif içeriği nedeniyle aşırı tüketim gaz ve şişkinliğe yol açar.

6. Fındık

Kuruyemişlerde bulunan yağlar, kolesistokinin ve peptid YY salınımını tetikleyerek tokluk hissini artırır. Ancak, porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

7. Çorba

Lif, protein ve su oranı yüksek, sodyum oranı düşük çorbalar, hızlı bir doyurucu öğün seçeneği olabilir. Kemik suyu ile yapılan çorbalar, protein açısından zengin bir içerik sunabilir.

8. Balık

Balıklar, omega-3 yağları ve yüksek protein içeriği sayesinde açlığı azaltabilir.

9. Patlamış Mısır

Tam tahıllı patlamış mısır, vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. Araştırmalar, patlamış mısırın tokluk sağlamada patates cipsinden daha etkili olduğunu göstermiştir.

10. Yoğurt

Yüksek protein içeriğine sahip yoğurt, tokluk hormonlarını artırır ve kalsiyum kaynağı olarak kemik sağlığına katkı sağlar.

Bu yiyecekler doğru kombinasyonlarda kullanıldığında uzun süre tokluk hissi yaratır ve açlık hissinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur...