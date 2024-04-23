Çocuklarımız ne okumalı?
Her yazara sorulan temel sorulardandır: “Neler okumalıyız? Nasıl okumalıyız?”
Bu sorulardan
birincisine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da anlamlı bir
fırsat olarak görüp çocuklar üzerinden yanıtlamak istiyorum. Siz yetişkinler de
okuduğunuzda kendinize önemli paylar çıkarabilirsiniz.
Okumak bir eylemdir. Her eylem gibi motivasyona yani güdülenmeye ihtiyaç duyar. İnsan psikolojisi motive olmadığı her eylemden kaçma ya da onu erteleme eğilimindedir. Okumanın pek çok insan için sıkıcı bulunmasının nedeni okuma güdülenmesi kazanmamış ya da bu motivasyonu kaybetmiş olmasıdır.
Bu anlamda
insanın daha çocuk yaşta okumaya heyecan duymasını sağlamak kadar onu okumaya
küstürmemek de önemlidir. Bunun için de dikte etmek ile teşvik etmek arasındaki
farkı iyi anlamak gerekir.
Teşvik etmek; isteklendirmek, özendirmek, yüreklendirmek anlamına gelir. Sigara içmenin çocukluktan itibaren, büyümeye dair bir poz, bir özenme olarak algılandığını hatırlayalım. Bu zararlı örnek, çocuğun kendine rol model aldığı başta aile büyükleri üzerinde gözlemlenir. Daha sonra da maalesef bir bağımlılığa dönüşür. Peki biz okuma eylemini çocuklarımız için aynı yolla bir bağımlılığa dönüştüremez miyiz? Elbette bu da mümkün. Bir evde iştahla kitap okuyan, okunan kitaplar üzerinde konuşan, bu konuşmalardan zevk alan yetişkinler olması, çocuğun okuma eylemini büyümeye yani varlığını ispat etmeye dair bir poz olarak algılaması için önemlidir.
Çocuğun aile dışına çıktığında çevresindeki figürler ya da popüler kültür öğelerindeki karakterler de çeşitli pozlar edinmesi için önemlidir. O yüzden sinema, televizyon ve müzik alanında üretim yapan sanatçıların havalı şekilde sigara tellendiren karakterlere, imgelere yer verdiklerinden daha çok; imrenilecek ölçüde kitap yazan, okuyan, basan, satan insanlar ve mekanlar yaratmalarının önemi de yine vurgulanmaya değer.
Profesör Selçuk Şirin’in; “ülkemizde evlerde çocukların kitap şöyle dursun, kitaba benzer, kitap boyutlarında bir obje ile bile tanışma/karşılaşma oranının çok düşük olduğuna” dair sözlerine kulak vermek gerekir. Evinizde cam ve seramik eşyalarla dolu büfeler kadar dikkat çekici bir alanda, göz alıcı bir kitaplığın da bulunması değerlidir. O kitaplıkta mutlaka çocuklarınızın da kendi kitaplarını koyabileceği kendine ait rafları olsun.
Ülkemizde mobilyacılık sektörünün, genç ya da çocuk odası dendiğinde minik bir çalışma masası üzerinde 5-10 kitap sığacak bir raf koymakla yetindikleri aşikar. İnsan bu minimal kitaplıklı mobilyaları görünce, sanırım gençlerimizin bundan fazla okuması, kendini geliştirilmesi pek istenmiyor diye düşünüyor.
Öte yandan evlerimiz de her katta daha
çok daire anlayışıyla gitgide balkonsuz hanelere dönüşüp daralıyor. Ülkenin tüm
kaynaklarını seferber ettiğimiz inşaatçıların, kitaplığa müsait evlere,
dolayısıyla mobilyacıların da fazla sayıda kitaba adeta alerjisi var. “Kız
çocuğu okuyup da ne yapacak” anlayışının, “bir gencin veya çocuğun beş on
kitaptan fazlasına ne ihtiyacı olacak” dercesine her cinsiyetten gence ve
çocuğa uyarlanmış hali diyebiliriz.
Bu Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında,
çocuklarımızın da evde, kitaplarıyla ilgilenebildikleri bir egemenlik alanı
kurabilmelerinin, toplumun yükselişi ve bağımsızlığı için yaşamsal bir ihtiyaç
olduğunu da bu yazıyla iz düşmüş olalım.
Teşvik
etmenin önemine değindikten sonra dikte etmenin zararından da söz edelim. Dikte
etmek “söyleyerek yazdırmak” anlamına gelse de “isteklerini zorla kabul
ettirmek” anlamına gelen mecaz halini daha sık kullanırız.
“Bu yaz
tatilinde şu şu kitaplar okunacak”, ya da “bu klasikler mutlaka okunmalı” gibi
kitap okumaya dair zorla kabul ettirilmeye çalışılan söylemlerin pek çok insanı
daha çocuk yaştayken okumaktan soğuttuğuna inananlardanım. Artık pek çok
uzmanın da değindiği üzere çocuklara okuyacakları kitapları dikte etmek yerine,
sevecekleri türleri, yazarları kendilerinin keşfetmesi için onlara alan açmak çok
daha doğru.
Yetişkinlere
de öneririm: Bir kitaba başladınız diyelim. Kısa bir süre sonra kitap size
hitap etmediyse bir daha hiç geri dönmemek üzere yarıda bırakabilmelisiniz.
Hiçbir kitabı sevmediğiniz halde sonuna dek okuma mecburiyetiniz yoktur. Kitap
seçmeyi ve okumayı en yalın anlamda TV’de izleyecek bir şeyler seçmek gibi
düşünün. Onlarca kanal, binlerce film, dizi, program var. Bunlardan bir tanesi
size illaki hitap ediyor değil mi? Yeryüzündeki kitaplar ise milyonlarca adet. Bu
kadar zengin seçenek içinde size hitap edecek türü, yazarı ve kitabı bulmak
işin asıl olan eğlenceli yanıdır.
Çocuklara
hediye olarak bile düşünseniz kitap almak yerine bu keşfetme yolculuğuna
çıkacak bir bilet alın. Onu kitapçılara götürün. Kendi kitaplarını kendinin
seçmesine izin verin. Kitabı alma hazzını kendi yaşasın. Bir eğitimciyseniz
onlara okunacak kitaplar listesi vermeyin. Milyonlarca kitap arasında seveceği
kitabı keşfedebilme yolculuğuna teşvik ve eşlik edin. Bir eğitimcinin görevi,
çocuğun sayısız eser arasında ömür boyu tutkuyla bağlanacağı türleri, yazarları
bulmasını sağlamaktır.
Özellikle
bizim çocukluğumuzda çizgi roman okumak avam bir eylem olarak görülür
ciddiyetsizlikle bir tutulurdu. Bu da yanlış bir yaklaşım. Çizgi roman okuma
eylemini heyecanlı kılan önemli bir türdür. Dünyanın en pahalı endüstrilerinden
biri olan sinemanın temeli storyboard yani çizgi romandır. Dünyada çizgi roman
üretiminin ileri olduğu ülkeler sinemanın da devleri arasında yer almaktadır.
Çizgi roman okumak çocuğunuza aklınıza bile gelemeyecek büyük kapılar açabilir.
Günümüzde kitap
mağazalarının çocuk kitapları reyonları son derece zengin. Yaş gruplarına göre
bölünmüş, albenisi yüksek pek çok türe ev sahipliği yapan bu mağazaları
çocuğunuzla birlikte keşfe çıkılacak rotalar olarak belirlemek sizin elinizde.
Ve pek çok kitap dışarıda içeceğiniz bir kahve ile aynı fiyatta hatta daha
düşük fiyat seçeneklerini bile bulmak mümkün.
Son olarak dijitalleşen
dünyada, teknolojiyle, telefon ve tabletlerle çok erken tanışan çocukların yine
eğlenceli okuma ve kitap uygulamaları ile tanışmalarını sağlamayı da ihmal
etmemeli. Bu anlamda teknoloji yazarları ve pedagogların güncel önerilerini
takip etmek de sizleri hızla değişen zamana karşı zinde kılacaktır.
23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
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