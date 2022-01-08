Yazdığı mektup 76 yıl sonra adrese ulaştı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 10:05

Çavuş John Gonsalves, mektubu 22 yaşındayken 6 Aralık 1945'te, yani savaş resmen sonlandığında görev yaptığı Bad Orb kasabasından göndermişti.

Fakat askerin ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Woburn'da yaşayan annesine gönderdiği mektup, onlarca yıl sonra Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh'te yer alan posta dağıtım merkezinde bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; 9 Aralık 2021'de adrese ulaşan mektupta, "Sevgili Anne, bugün senden bir mektup daha aldım ve her şeyin yolunda olduğunu duymak beni sevindirdi. Ben de iyiyim. Fakat yemekler genelde hayli kötü" ifadeleri yer alıyor.

Asker, mektubunu "Sevgiler, öpüyorum. Umarım seni yakında göreceğim" diye sonlandırmış.

Gonsalves 2015'te, annesi de 1976'da hayatını kaybetmişti. Fakat ABD Posta Servisi, askerin mektubu gönderdikten 5 yıl sonra tanışıp evlendiği eşi Angelina Gonsalves'ın adresini buldu ve zarfı kendisine teslim etti.

Posta servisi yetkilileri, 89 yaşındaki Angelina'ya zarfla birlikte "Bu mektubu ulaştırmak bizim için çok önemliydi" yazan bir not da gönderdi.

Angelina, "Bir düşünsenize, 76 yıl! Gözlerime inanamadım. Elyazısı ve her şey oradaydı. Gerçekten inanılmazdı" dedi.