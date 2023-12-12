Yeni yıl ruhunu evinize taşıyın!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:42

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:42

Tasarım ve ürünleriyle sektöründe fark yaratan Karaca, yılbaşına özel hazırladığı ürünleriyle yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Geleneksel yılbaşı renklerinden yeşil ve kırmızının hâkim olduğu koleksiyon, bu sene de yeni yıl coşkusunu evinize taşıyor.

Sofradan mutfak ürünlerine, çam ağaçlarından kurşun asker biblolarına, yılbaşı temalı fincanlardan aromatik mumlara kadar pek çok farklı alternatif, Karaca mağazalarında sizleri bekliyor.

Sevdiklerine yeni yıl hediyesi arayanların yanı sıra evine yeni yıl coşkusu taşımak isteyen herkes için hazırlanan yeni yıl koleksiyonu evlerin vazgeçilmezi oluyor.

Karaca’nın yeni yıl koleksiyonu ve daha fazlası; Karaca mağazaları, karaca.com ve Karaca uygulamasında.



