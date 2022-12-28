Yılbaşı alışverişi yapacaklara 10 'siber güvenlik' uyarısı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Yeni yıla sayılı günler kala birçok kişi yılbaşı alışverişi yapmak için hediye seçeneklerini araştırmaya başladı.

Mağazaların kalabalığından uzak durup yılbaşı hediyelerini online almak isteyenler bir tarafta dururken kişisel verileri elde etmek ve insanları dolandırmak için pusuda bekleyen siber saldırganlar diğer tarafta duruyor.

Bir antivirüs firmasının operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yeni yıl alışverişi yaparken dolandırıcıların tuzağına düşmek istemeyenler için 10 kritik öneride bulundu.

SİBER SUÇLULARIN DOLANDIRMA YÖNTEMLERİ VE 10 GÜVENLİK ÖNERİSİ

Yılbaşı gibi alışverişlerin ciddi ölçüde arttığı dönemlerde tüketicilerin son derece dikkatli olması gerektiğini ifade eden Akkoyunlu, siber dolandırıcılardan kendinizi koruyabilmeniz için dikkat edilmesi gereken 10 öneriyi sıraladı:

* “Sanal kart kullanmak birçok sorunu çözebilir. Güvendiğiniz ve daha önce alışveriş yaptığınız bir siteden alışveriş yapıyorsanız herhangi bir tedirginlik yaşamayabilirsiniz. Ancak hiç kullanmadığınız ve bilmediğiniz bir siteden alışveriş yapacaksanız kredi kartı bilgilerinizi doğrudan paylaşmak riskli olabilir. Kendinize özel olarak oluşturduğunuz ve bakiyesini sizin belirlediğiniz sanal kartınızla birlikte internette güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

* “Güvenilir siteleri kullanmak sizi siber dolandırıcılara karşı koruyacaktır. Yeni yılda kendinize veya bir sevdiğinize internetten hediye almak istiyorsanız mutlaka alışveriş yapacağınız sitenin URL kısmında “http:” yerine “https:” ibaresinin olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Çünkü “https” ibaresinin olması sitenin güvenilir olduğunu gösteren en önemli ibarelerden bir tanesi. Bununla birlikte markanın kendi uygulaması üzerinden alışveriş yapmak da diğer bir önerimiz olabilir.

* “Halka açık Wi-Fi’lerde işlem yapıyorsanız mutlaka VPN kullanın. VPN kullanmak, halka açık noktalarda internet kullanıyorsanız son derece önemli. Siber suçlular halka açık Wi-Fi’lerde işlem yapan birçok tüketicinin hassas bilgilerine kolaylıkla erişebiliyor. Siber saldırılara karşı son derece savunmasız olan restoranlar, kafeler, havaalanları, metrolar, otel lobileri ve buna benzer birçok alanda Wi-Fi’ye bağlanacaksanız mutlaka VPN kullanmalısınız.

* “Ödeme yöntemlerinde son derece dikkatli olmalısınız. Siber saldırganlar alışveriş potansiyelinin yoğun olduğu dönemlerde saldırılarını sıklaştırıyor. Yılbaşı için alışveriş yaparken ürünü alacağınız yer sizden banka havalesi, hediye kartı ve kripto parayla ödeme talep ederse bunların tamamını reddetmelisiniz. Yüksek ihtimalle bu durum, bir siber dolandırıcılık hamlesidir.

* “Sosyal medya platformlarında yapılan çekilişlerdeki linklere tıklamayın. Sosyal medya platformlarında çekiliş yapmak ve bu çekiliş için reklam vermek hiç zor değil. Siber saldırganlar da kullanıcıları kandırmak için ücretsiz çekiliş reklamlarını kullanıyor. Kaynağına güvenmediğiniz ve karşınıza çıkan ücretsiz çekiliş reklamlarındaki bağlantılara tıkladığınız zaman siber suçlular verilerinize erişebilir. Bu reklamlarla boşuna vakit kaybetmemek en doğrusu.

* “İki veya çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmak hesaplarınızın çok daha güvenli olmasını sağlayacaktır. Örneğin, bir siber saldırgan hesabınızın şifresini ele geçirmiş olsa dahi, ikinci faktörü ele geçirmesi zor olacağından hesaba erişimi engellenecektir. Birçok alışveriş uygulaması için artık iki faktörlü doğrulama özelliği bulunuyor.

* “Kendinizi korumak için güvenlik çözümleri kullanın. Hesabınızı korumak ve güvende tutmak istiyorsanız mutlaka bir güvenlik çözümü kullanmanız gerekiyor. Bitdefender Antivirüs gibi ödüllü güvenli çözümleri sizi kötü amaçlı yazılımlardan koruyarak kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışan siber saldırganlara karşı güvenliğinizi sağlayacaktır.

* “Mail veya SMS olarak gelen şüpheli bağlantılara tıklamayın. Alışveriş hacminin arttığı dönemler, siber suçluların saldırılarını en çok arttırdığı zamanlardır. Yeni yıla sayılı günler kala harika indirimler sunan veya bir paket teslimatıyla ilgili bir sorun olduğunu iddia eden e-postalar veya kısa mesajlar alabilirsiniz. Tanımadığınız göndericilerden gelen, bilgisayarınız veya telefonunuza kötü amaçlı yazılımları bulaştırabilecek böylesi şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklamayın ve ekleri açmayın. Bu tarz linklerin bazen tanıdığımız kişilerden de gelebileceğini ayrıca hesaba katmak gerekiyor.

* “Güçlü parolalar seçmek verilerinizi güvende tutar. Kişisel bilgilerinizi korumak için güçlü parolalar seçmek siber saldırganlara karşı sizi koruyacak en önemli yöntemlerden bir tanesi. Parola oluştururken birçok kullanıcı güçlü şifreler oluşturmak yerine, kolay hatırlayabilecekleri şifreleri belirlemeyi tercih ediyor. Bu durum son derece sakıncalı. Şifreleri hatırlamak ve tahmin etmek ne kadar kolay olursa, siber saldırganlara karşı da o kadar savunmasız olunuyor. Kişisel verilerinizin bir siber saldırgan tarafından ele geçirilmesini istemiyorsanız hesaplarınız için mutlaka güçlü şifreler oluşturmalısınız. Bununla birlikte tek bir güçlü şifrenizi tüm hesaplarınızda kullanma gafletine de kapılmayın. Bir hesap bilgisi sızması halinde tüm hesaplarınız risk altında olacaktır.

* “Sizi arayarak bağış yapmanızı isteyenlerin tuzağına düşmeyin. Yeni yıl için bir kampanya yaptıklarını belirten veya yılbaşı çekilişiyle çok cazip fiyatlara yeni ürünlere sahip olabileceğinizi söyleyen bir telefon alırsanız, bu tekliflere inanmayın. Siber saldırganlar sizi arayarak bağış yapmanızı isteyebilir veya indirimlerden yararlanmanız için birçok teklifte bulunabilir. Kaynağına güvenmediğiniz veya telefon numaralarını doğrulayamadığınız yerlerden gelen taleplere itibar etmeyin.”