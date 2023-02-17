Yıldız Tilbe isyan etti: 'Cenazeme gelmesinler!'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:08

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye de devam ediyor. Hesaplarını aktif olarak kullanan Tilbe, son paylaşımıyla dikkat çekti.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldız Tilbe, "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım. Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini İstemiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar...