Beşiktaş ilk yarı istekli görünse de bal yapmayan arı misali sahadaydı. Düşünün takımın ilk isabetli şutunu stoper Agbadou 45+2. dakikada çekti. Cengiz Ünder geçen hafta ne yaptı da dün ilk 11’deydi anlamadım. SiyahBeyazlıların elinde sadece Türkiye Kupası hedefi kalmış olabilir ancak Samsunspor gibi iyi futbol oynayan takım karşısında ortaya hiçbir şey koyamamak da neyin nesi... Uyum sorunu mu, taktik yılgınlık mı, motivasyon eksikliği mi? Hiçbiri bahane değil. Maç kaybedersiniz ama böyle değil. Birbirinin aynısı olan iki gol yiyorsan hiçbir bahanenin arkasına saklanmayacaksın. Böyle yaparsan Türkiye Kupası’nı da kazanamazsın, kulübe bahar da gelmez!
Bahar gelmez
Yazarın Son Yazıları
20.04.2026
Beşiktaş’ın röntgeni
Bir derbi daha hakem tartışmalarıyla geride kaldı.
08.04.2026
Ne desek boş!
İki kulübün de geçmişini aratan futbolcuları, kaybetmekten korkarak mücadele etti. Herkes beraberliğe razı gibiydi.
06.04.2026
Kaptan Hakan
Dünya Kupası büyük bir vitrin.
02.04.2026
10 numara kaptan
Sıkışan oyun artık rahatladı. Ve Orkun Kökçü’nün şapka çıkardığım harika frikik golü. Orkun, 10 numaralı formanın ve kaptanlığın sorumluluğunu daha iyi anladı. G.Saray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş’ın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı.
16.03.2026
Kendi etti, buldu
Temposu ve oyun kalitesi düşük bir derbi izledik.
08.03.2026