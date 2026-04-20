Beşiktaş ilk yarı istekli görünse de bal yapmayan arı misali sahadaydı. Düşünün takımın ilk isabetli şutunu stoper Agbadou 45+2. dakikada çekti. Cengiz Ünder geçen hafta ne yaptı da dün ilk 11’deydi anlamadım. SiyahBeyazlıların elinde sadece Türkiye Kupası hedefi kalmış olabilir ancak Samsunspor gibi iyi futbol oynayan takım karşısında ortaya hiçbir şey koyamamak da neyin nesi... Uyum sorunu mu, taktik yılgınlık mı, motivasyon eksikliği mi? Hiçbiri bahane değil. Maç kaybedersiniz ama böyle değil. Birbirinin aynısı olan iki gol yiyorsan hiçbir bahanenin arkasına saklanmayacaksın. Böyle yaparsan Türkiye Kupası’nı da kazanamazsın, kulübe bahar da gelmez!