Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adnan Dinçer
Son Köşe Yazıları

24.04.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda laik Cumhuriyeti savunan bizler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu dün yaşadık. Ve Beşiktaş tribünlerinin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı beni çok duygulandırdı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Gelelim futbola... Beşiktaş elinde kalan tek hedefe sahip çıktı, istekli bir futbolla Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Bu yolun sonu kupa olursa Siyah-Beyazlı camia gelecek sezona Avrupa motivasyonuyla hazırlanır. Beşiktaş’ta umut bitmez, dün gece bunu gördüm... 

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #23 Nisan

Yazarın Son Yazıları

