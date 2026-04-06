İki kulübün de geçmişini aratan futbolcuları, kaybetmekten korkarak mücadele etti. Herkes beraberliğe razı gibiydi. Etkisiz futbolda kaleciler Ederson ve Ersin’in kurtarışları olmasa belki de koca derbide heyecan adına hiçbir şey hissedilmeyecekti. Ama bana göre penaltı ile alakası olmayan bir pozisyonda hakem Yasin Kol adeta futbolculardan rol çalıp, “Madem maçta heyecan yok, ben biraz aksiyon katayım” diye düşündü, beyaz noktayı gösterdi. 90+11. dakikada Kerem’in golüyle Fenerbahçe kazandı. Gerçek şu ki SarıLacivertliler derbide galibiyeti elde edecek bir futbol sergilemedi. Fenerbahçe’de düşüş sürüyor. Beşiktaş ilk yarıda yakaladığı iki pozisyonu gole çevirse başka şeyler konuşulurdu. Ama ne desek artık boş!
Ne desek boş!
Ne desek boş!
