Ali Sirmen
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Aslında biliyorlar

01 Mart 2024 Cuma

25 kişinin can verdiği Çorlu tren kazasında dün karar bir kere daha ertelendi. Mahkeme heyeti duruşmaya gelmesine rağmen, girmedi. Duruşma 25 Nisan gününe ertelendi. Oradaki yetkililer yargı heyetinin geldiğini ve avukatlara falan aksi yönde haber gönderilmediğini bildirdiler.

Onlar da herkes de biliyor ki Çorlu tren kazasında verilecek karardan utanan yargıçlar kimsenin yüzüne bakamıyordu. Onlar da biliyorlar ki yargıçların kimsenin vicdanını rahatlatacak bir karar vermesi imkânsızdı. Kamuoyunun vicdanını susturmak için verilecek karar da asıl sorumluları gizleyecek başka garibanları okkanın altına atacaktır. Düzen böyle sürdükçe kazalar da birbiri ardından gelecektir. Durum her alanda böyledir. Enflasyona karşı cart curt yapan ilgili makamlar bir şey yapabilecek durumda değiller. Muhalefetin de elinde bir sihirli değnek yok. Yalnızca topluma amin dedirtmek üzere olmayacak dualar üretmeye çalışıyorlardı.

***

AKP önerdiği yolların, uyguladığı politikaların çıkar olmadığını biliyordu. Bunlar hep yazıldı söylendi. Kendilerine bir daha kimsenin yüzüne bakamayacakları anlatıldı. Dinlemediler. Ürettiğinden çok üreyerek, tükettiğini üretmekten aciz olanlar sonunda iflas bayrağını çekeceklerdir. AKP ürettiğinden çok tüketen toplumların çıkışı olmadığını bildiği halde yağma ve talanla işi götürdüğünü zannettiren bir tutumla yağma ve talancının talanına ortak olmuş, hırsızlığını, zalimliğini, baskıcılığını, adaletsizliğini, lüpcülüğünü yağma ve talan düzeni için seferber etmiştir. AKP devlet gücünü yağma ve talan politikasının cebir şiddet unsuru haline sokmuştur. Onun suçu umar olmadığını bildiği reçeteleri topluma cebir veya hile ile yutturmaktır.

İşlevi yukardakinden ibaret olan AKP seçmenin karşısına çıkamayacağını, çıkarsa da uzun süre karşısında duramayacağını ve söyleyecek başka bir şeyi olmadığını bilmektedir. AKP yarınlara yatırım için çakacak bir çivisi bile olmadığını bilmektedir. Bu durumda olan bir iktidarın enflasyon karşısında emekçiyi ezdirmeyecek bir ücret uygulamayacağını, sürülecek merhemlerin kimsenin derdine deva olamayacağını bilmemesi mümkün müdür?

Evet şunun şurasında seçime 30 gün kaldı. Kürsüye çıkanlar enflasyonu halkın cebinden söküp aldıklarıyla finanse edeceklerini bilmekte ama yine fütur etmeden “Evet bu durumlara sizi talan ve yağmacıların ellerini ayaklarını bağlayarak, kaynakları onların çıkarlarına harcayarak ben getirdim. Ama bilin sizi bu durumdan yine ben kurtarırım” demekte ve halkın da bunu yutmasını istemektedir.

Bugünkü durumda kimsenin sihirli bir enflasyon reçetesi olmadığını söylemek zorundayız.

orundayız. Kim olursa olsun bilmektedir ki enflasyonun yalnızca emekçilerin fedakârlıklarıyla ve uzun süre uygulanacak kemer sıkma politikalarıyla çözüleceğini görecektir.

Türkiye iflas etmiş, kimsenin yüzüne bakamayacağı bir ülke haline gelmiştir.

Hâkim karar verir, kimsenin yüzüne açıkça okuyamayacağı için kürsüye çıkamaz. Politikacı yalanını topluma yutturur, baskısını topluma azmettirir ama politikasıyla sefaleti, rezaleti çözemez.

Kimsenin kimseye bakacak hali yok. AKP de biliyor. Herkesin vaatlerinin gerçek yüzünü bildiğini AKP de sokakta haykıran vatandaş da feryatların mazlumun son tehdidi olduğunu biliyor.

Aslında oynayanların hepsinin niteliğini bildiği tarafların birbirlerinin yüzlerine bakarak oynadıkları bir oyundur bu.

AKP kürsüden milleti azarlıyor: “Genç adam önce dinlemeyi öğren.”

Genç adam dinlemeyi biliyor. Ama o da hasretle dinle e dinletmeyi öğreneceği günleri bekliyor.

Bu arada herkes herkesi biliyor.



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