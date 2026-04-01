Oldu, zor oldu ama dünyalar bizim oldu. Yüreğiyle oynayan Kosova’yı kendi evinde geçip Dünya Kupası finallerine, macera dolu Amerika’ya uzandık. Evet, rakip ayarımız değildi. Birçoğu, Bizim Çocuklar gibi gösterişli liglerde de oynamıyorlardı ama çetin cevizdiler. Onların mücadele gücüne önce tekniğimiz, sonra da istemcimizle yanıt verdik. Orkun’lu, Ozan’lı, Zeki’li 11 coşkuluydu, Kenan’la yokladık önce, ardından Ferdi denedi kaleyi bulamadık golü. Sonra Kosova’da Asllani’nin direği korkuttu, Uğurcan devredeydi. 2. yarıda Kenan-Orkun-Kerem ortak yapımı gol final kapısını araldı. Kalan bölümde iyi direndik, Kosava çabaladı, Uğurcan yine devleşti. Ve son düdük Bizim Çocuklar’ın 24 yıllık Dünya Kupası düşünü tescil ediyor, koskoca bir ulusa bayram yaşatıyordu. Ne diyelim emeği geçen herkese teşekkür...