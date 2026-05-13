Kaynağı sorgulanmayan para girişine yeniden kapı açıyor Türkiye. Oysa FATF diye bilinen (Financial Action Task Force) Mali Eylem Görev Gücü’nün gri listesinden çıkana kadar deveye hendek atlatmıştık, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ne mutlu bize ki atılan adımlar ve yapılan yasal düzenlemeler sonucu risk takibinden çıkarılarak güvenli ülke konumuna geri döndük” demişti o günlerde. Şimdi her şey sil baştan!

Eğer öneri yasalaşırsa önemli bir miktarda para gelecek. Umarız, CHP Sözcüsü Zeynel Emre’nin dikkat çektiği gibi varlık barışı yasası nedeniyle Türkiye yeniden kara para cenneti olmaz. Çünkü bilinen örneklerin yanında kaynağı belirsiz servet de girecektir kasaya, denetim çok zordur!

Mehmet Şimşek ve ekibi, 8. kez başvurulacak varlık barışının gerekçesini, savaş nedeniyle Körfez’den kaçan parayı Türkiye’ye getirmek olarak açıklıyor, çok iyimserler. İstanbul, uluslararası paranın odağı olur mu, yatırımcılar, İstanbul’u finans merkezi olarak görür mü kestirmek güç. Çünkü bu uygulamanın ekonomiye döviz kazandıran teknik bir enstrüman olduğuna inananların sayısı çok az. Söz konusu para belki kısa vadede soluk aldırabilir ancak kuralların değil ayrıcalıkların hüküm sürdüğü bir iklimde bahar havası ne kadar sürer onu iyi hesaplamak gerek. Kaldı ki motokuryeden yaptığı servis başına vergi almayı başarı sayan bir sistemin kaynağı sorgulan(a) mayan yabancı sermayeye tanıyacağı vergi avantajı, iş dünyasındaki dengeleri de altüst edecektir. Bu konudaki bir sorun da nas ekonomisi döneminde bankalardan faizsiz sayılabilecek krediler kullanıp yurtdışında yatırım yapan firmaların hangi şartlarda Türkiye’ye kaynak iadesi yapacağı. Eğer, aralarında ünlü firmaların da bulunduğu bu grup sıfır vergi ile döner, Türkiye’deki yatırımları ile çarkı çeviren Koçlar, Efesler, Eczacıbaşılar, Sabancılar, Ülkerler vergi cenderesinde sıkışırsa adalet dengesi hepten şaşar!

ŞİMŞEK GÜÇLENDİ (Mİ)?

9 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararlarıyla ekonomi ve para yönetimi bürokrasisinde önemli değişiklikler yaşandı.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, SPK’nin tepe yönetimine Mahmut Sütcü, TCMB başkan yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz atandı.

Her ne kadar Çetinkaya-Arabacı değişikliğinin geçen ay açıklanan 4.18’lik enflasyon oranı ile bağlantılı olduğu söylense de para piyasaları bu hamleleri Mehmet Şimşek’in güç gösterisi olarak yorumluyor. Yeni dönemde atılacak adımların yolunu yapmış Şimşek, operasyon çekmiş argo deyimle. Yüksek faizler nedeniyle koltuğu sallantıdayken yaptığı atamalarla elini güçlendirmek istedi belli ki! 3 yıl sonra kendisine yakın isimlerle çalışacak. Peki bu atamalar seçim ekonomisine hazırlık mı? Hayır. Çünkü Türkiye cari açık köprününün tam ortasında. O yüzden güncel ekonomik tablo adına satranç oynuyor Şimşek.

SİLİVRİ’DE SÜRPRİZ KONUK

İlyas Salman’dan sonra dün de Yeşilçam’ın ünlü karakterlerinden İzzet Günay geldi Silivri’deki İBB duruşmasına. 92 yaşındaki deneyimli sanatçıyı gören İBB’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu oturma bölümüne dönerek “Hoş geldiniz, sizin o güzel filmlerinizdeki gibi bir Türkiye yaşatamadığımız için özür diliyoruz ama filmlerinizdeki kötülerin kaybettiği günler yakın” dedi. Bir süre Dilek İmamoğlu ile sohbet eden Günay, “Ekonomi çok kötü adalet olmadan ekonomi düzelmez” demekle yetindi.

KİM DEĞİL?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “86 milyon insanımız ‘Oh be, işte aradığımız bu’ diyecek” ifadeleriyle tanımladığı cumhurbaşkanı adayıyla ilgili iddialar siyaset kulislerini yeniden hareketlendirdi. Aslında hareketlilik, “Bu aday kim” sorusundan çok, “Kim değil” sorusu üzerinde yaşanıyor. Örneğin bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün SP’nin tarif ettiği aday olmadığı ortaya çıktı, kapalı kapılar arkasındaki, “İkinci Ekmeleddin faciası yaşanır” söylemleri ile. DEVA Partisi lideri Ali Babacan da uymuyor “Oh be” tanımına. YRP lideri Fatih Erbakan’ın, “Eğer ilk turda ben seçilemezsem Mansur Bey’i destekleriz” sözü Ankara Büyükşehir Belediye başkanının, “Önceliğim Ankara” demecine takıldı ama şimdilik! Zeydan Karalar, Vahap Seçer isimlerini anımsatanlar var, adayın iş dünyasından gelme olasılığı ise güncel zaman Türkiye’sinde yok gibi. Ancak günün sonunda muhalefetin cumhurbaşkanı adayını CHP grubu belirleyecek. Önlerinde 1.5 yıla yakın bir süre var ve genel başkan Özgür Özel, “Son ana kadar Ekrem İmamoğlu” diyor. Eğer İmamoğlu adaylaşamazsa yaşamın doğal akışı bu ismi belirleyecektir.

DİPNOT: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i ziyaret edecek bu hafta sonu; aynı tarihte de FED Başkanı Powell yerini Kevin Warsh’a bırakacak. Dünya ekonomisi bu iki adımdan kendine nasıl pay çıkaracak bekleyip göreceğiz!