Galatasaray şampiyon oldu. Samsun şoku sonrası Antalyaspor’u zor da olsa yenerek bitime 1 maç kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi sıra kutlama ve “sonucu belli” başkanlık seçiminde. Dursun Özbek yenilenmiş yönetimiyle 2 yıl daha başkanlık yapacak. Belki de en zorlu dönemini yaşayacak. Çünkü 23 Nisan’da temeli atılan Aslan Vadisi projesi var masada. Ciddi bir inşaat faaliyeti. Bittiğinde Galatasaray, dünyanın en komplike spor tesislerine sahip spor kulübü olacak. Düşünsenize, stat, yanında basketbol salonu, yüzme havuzu, çok amaçlı salon, altyapı tesisi, otel.

Dursun Özbek’in sırf proje hızlansın diye risk alarak yönetime inşaatçı kökenli isimleri kattı! Görünen o ki Galatasaray’ın yeni sezonda lig, kupa, Avrupa derken bir de inşaat kulvarı olacak yarışacağı. Dursun Başkanın camiaya karşı sorumlu olduğu diğer konu ise sürdürülebilir sportif başarı; yani futbol takımının zirvedeki yerini koruması. 26. şampiyonluk ilan edildiği dakikada camia, “Hedef 27” mottosuyla beklentisini belli etti. Elbette bir kulüp sürekli şampiyon olamaz; ancak Galatasaray son yıllarda şöyle bir rahatlığa alıştı; “Şampiyonsan, başarılı, değilsen başarısızsın”. Ve Galatasaray camiası, lig ikinciliğini başarısızlık sayan -radikal kararlar alanbir yapı. Dursun Özbek, bu beklentiyi karşılamak için takımı yenilemek zorunda. Üstelik geçen yıllardaki gibi ünlü yıldızları getirip 3 ay sonra gönderme lüksü de artık yok. Çünkü Zaha, Ziyech, Ndombele ve çok sayıda sağ bek, sol bek büyük bir faaliyet zararı oluşturmuş durumda. Bu da demek oluyor ki, Galatasaray nokta atış ve kalburüstü transferler yapmak zorunda. Örneğin sağ ve sol bek, ön libero, kanat ve kulübe santrforu ile kulübe kalecisi bulmak zorundalar.

Elbette Icardi sorunu da ayrı bir parantez gerektiriyor. 1.5 yıl önce sakatlandıktan sonra verimli olamadı. Ancak Icardi’yle yolları ayırmak sanıldığından sıkıntılı. Öncelikle bu isim attığı gollerle takımı en azından 2 yıl sırtladı, ama karizması ve camiayla kurduğu aidiyet ilişkisi nedeniyle sayıları milyonu bulan çocuk-genç nesli Galatasaraylı yaptı. Hatta pek bilinmeyen “Aşkın olayım” şarkısı bile onunla tavan yaptı. Şimdi Icardi giderse bir sorun; bugünkü performansıyla kulübede oturursa başka sorun. O yüzden Icardi’nin alternatifini yaratırken, onun da mutlu olacağı bir ortam sağlamak düşüyor Dursun Özbek’e. Bir de Aziz Yıldırım’lı (olası) Fenerbahçe ve TFF ile kopan ipler düşünülürse bu başkanlık onun için ateşten gömlek!