Türk voleybolunun gurur gecesiydi. Kadınlar Şampiyonlar Ligi CEV’in finalinde İtalyanları eleyip finale kalan VakıfBank’la, Eczacıbaşı Dynavit Avrupa’nın en büyüğü olmak için kapıştı. Vakıf kazandı, kupayı kaldırdı, Eczacı kaybetmedi, ikinci oldu. Asıl kazanan Türkiye’ydi. Birlikte kutladılar; Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Federasyonu Başkanı M.Akif Üstündağ, VakıfBank’tan Osman Arslan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı kol kolaydı.

VakıfBank doğru işler yapıyor. Voleybolda yıllardır işi bilenlere bırakıyorlar; klasik bürakrat kaprisi yok. Uzun zamandır dümende Guidetti var. Onun dediği oluyor ve kupa geliyor. Evet para harcıyorlar ama işin sonu Avrupa şampiyonluğuna çıkıp ülke tanıtımına girince her şey hoş görülüyor. Eczacı yılların markası, “Eczacıbaşı” deyince sokaktaki insanın aklına, ilaçtan, seramikten önce voleybol geliyor. Yeniden yapılandıkları halde finale yürüdüler. Burada da Faruk Bey’le birlikte 2. Başkan Erdal Karamercan’ı kutlamak gerek; hayatları voleybol.

Ve ev sahibi Fenerbahçe; 2 yıldır organize eden kulüp, ama iki yıldır 4’lü finalde yoklar. Kulüpte olağanüstü kongre rüzgârı estiği için pek gözükmediler. Elbette Ülker Sports Arena’nın üst düzey organizasyon hafızası ve Mehmet Uçan için ayrı parantez açalım; Murat Ülker doğru tercihler yapmış; salon müthiş.

Ve Zeren Group; isim sponsoru. Salonda sorun yoktu ama etkinlik duyurusu yapamadılar. Oysa CEV’e milyon Avro’lar ödemişler ama tanıtımı pas geçtiler. İlk gün 8 bin 200 kişi vardı, ikinci gün salon doldu 600-700 boş koltuk kaldı; kamuoyu algısı oluşmadı. Voleybolun Şampiyonlar Ligi Finali’nin duyurusunu 2-3 “Influencer”la yapamazsınız; merkez medyayı kullanacaksınız, reklam panoları donanacak, şampiyona önü etkinlikler yapılacak vb. Üstelik bu grubun 4’lü finalin eşiğinden dönen voleybol takımı varken, insan geçen yaz Sinan Erdem’de yapılan Milletler Kupası Voleybol finallerini örnek alır; federasyon ne yapmış, aynen uygulasalar tanıtımda tavan yapmışlardı. Yine de emeği geçen herkese teşekkür, gördük ki biz TMOK ciddiyetiyle 2027 Avrupa Oyunları’nı da 2036 Olimpiyat Oyunları’nı da gayet iyi yaparız.

Dip not: Galatasaray Samsunspor’a yenildi, şampiyonluğunu erteledi. Görüldü ki, Okan Buruk da futbolcular da geçmişten ders almıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yaptığı final hatalarıyla önde olduklarının farkında değiller. Hoca da futbolcular da maç seçiyor. Eğer Dursun Özbek, şahsi kefaletini kullanıp Uğurcan’ı getirmese, tablo çok farklı olurdu. Önce ciddiyet!