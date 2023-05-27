İttifakın etkisiz elemanı

27 Mayıs 2023 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine desteğini açıklayan Sinan Oğan için, “Cumhur İttifakı’nın elemanı gibi çalışıyor” dedi. “Eleman”, üzerinde durulması gereken bir kavram, kimi manidar çağrışımlar da içerir üstelik. Oğan da bilir bu çağrışımları. Erdoğan da Oğan’ın görevini, konumunu, işlevini açıkladı bu benzetmeyle.

Oğan’ın, Kılıçdaroğlu’ndan bir talebi olmadığına yönelik sözlerini ise bizzat Oğan’ın “Benim dostumdur. O aday olsaydı ben olmayacaktım” dediği Mansur Yavaş yalanladı. “Makam talebiniz oldu” dedi. 14 Mayıs’ta Oğan’la birlikte hareket eden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ün Oğan’la ilgili dünkü sözleri de önemliydi. Bakalım eleman, Yavaş’ın ve Öz’ün bu sözlerine ne yanıt verecek?

Oğan’ın, adayken çıkamadığı ekranların ardına kadar Oğan’a açılması; geçen haftaya kadar birlikte yürüdüğü Ümit Özdağ hakkında önceki gün söylediği sert sözler; Suriyeli sığınmacılara ilişkin söylemindeki hızlı yumuşama şunu gösterdi: “Eleman”, yeni görevine hemen uyum sağlamış. Cumhur İttifakı’nda önünün ne kadar açılacağını, yaptığı pazarlığın neleri kapsadığını seçimden sonra göreceğiz. Mevki, makam, koltuk, kadro, kartvizit sahibi olacak eleman.

Oğan, Erdoğan’ın tanımıyla eleman, Cumhur İttifakı’na destek açıklarken gözünü konuşma metninden ayıramamasının, sıkça terlemesinin, kuruyan boğazını ıslatmak için su içmesinin de gösterdiği üzere sıkıntılıydı. Beden dili bunu gösteriyordu. Kararı sonrasında sertleşen üslubu da sıkıntısının sürdüğünü kanıtlıyor. Hem kendisine oy veren yüzde 5.2’lik seçmen üzerindeki etkisi, itibarı, nüfuzu çok büyük yara aldı hem de bundan sonraki siyasi kariyeri. Mevcut milliyetçi partilerden (MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi) birine gidemez, kendine parti kursa da kimse peşinden gitmez. Yalnızca AKP içinde siyaset yapabilir, o kadar.

Kısacası eleman, Erdoğan’ın, AKP’nin, Cumhur İttifakı’nın elemanıdır. Ne siyasal karşılığı vardır ne sayısal değeri. Düne kadar kıyasıya eleştirdiği ve TBMM’deyken kendisini yumruklayan AKP ile çizgisi hepimizin malumu HÜDA PAR’ın arasında yürüyen, sıfırı tüketmiş adamdır. Matematikteki etkisiz elemandır.