CHP açısından kurultayın toplanması en önemli konudur. Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi sözcüsü Müslüm Sarı bu konuda şunları söyledi:

“CHP’nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay şansı yoktur. Mahkemenin verdiği karar var. Yargıtay aşaması var. Tedbir kararının olduğu bir hukuki zeminde ister imzalar toplansın, ister parti meclisi karar alsın, ister genel başkan kurultaya gidiyoruz desin, kurultayı toplayabilmek mümkün değil.”

Bu sözler, Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurultay yapmak istemediğini açıkça göstermektedir. Kılıçdaroğlu yeni delege seçimlerinin yapılmasını, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasını, daha sonra da kurultayın toplanmasını istiyor. Bu süreç için en az iki yıl gerekiyor. Bu zaman diliminde CHP Genel Merkezi ve partinin parasına hükmeden Kılıçdaroğlu her şeyin kendi lehine değişeceğini planlıyor.

Bu zaman içinde seçim yapılırsa Kılıçdaroğlu da CHP milletvekilleri listesini önseçim yapmadan düzenleme olanağını elde edecek. Her şey unutulur, CHP’liler de “tıpış tıpış” benim genel başkanlığımı kabul eder, diyor. Bu sistem siyasal iktidarın da projesine uymaktadır.

Bu arada Kılıçdaroğlu’na en yakın isim Kuşoğlu da tartışmalı açıklamasında örtülü olarak bu görevi siyasal iktidarın, derin devletin yönlendirmesiyle aldıklarını ima etmeye çalıştı.

Kuşoğlu tartışmalı söyleşisinde, son cumhurbaşkanı seçimlerinde sonuçlara “devlet aklının” yüzde 2 civarında etki yaptığını belirtti. Bunun üzerine siyasal yorumcular, Kuşoğlu’nun “Bize verilen görev de ileride yapılacak seçimde sonuçlara yüzde iki etki yapmamız içindir” demek istediğini ileri sürdüler. Zaten kurultayın yapılmasını siyasal iktidar istemiyor. Kurultay için imza toplanması beş saat içinde 800 delegeye ulaşınca delegeler ve birinci derece yakınları için MASAK mali soruşturması başlatıldı.

Son gelişmelerde bir de “FETÖ” konusu var.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı ilk konuşmada, “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum” dedi. Bu sözleriyle kendisine karşı gelen eski arkadaşlarını işaret ettiği belirtiliyor.

Ancak yazarımız Işık Kansu ve ardından Aytunç Ürkmez, Kılıçdaroğlu tarafından tepeden inme yöntemle milletvekili yapılan Fethullahçıların listesini, ayrıca Kılıçdaroğlu tarafından genel merkezde başdanışman olarak görevlendirilen FETÖ’cülerin isimlerini açıkladılar. Kılıçdaroğlu’nun asıl bu durumlar için özür dilemesi gerektiğini belirttiler.

2023’ten bu yana CHP üç kez kurultay yaptı. Bu kurultaylar anayasa ve seçim yasaklarının koyduğu amir hükümler gereğince seçim kurullarının denetim ve güvencesinde yapıldı. Seçim kurullarının denetiminde yapılan seçimler üzerinde yapılacak müdahale hukuka ve demokrasiye aykırı olur. Türk demokrasi hayatını meçhule, bilinmeyene doğru yönlendirir.

Bu yol bir kez açıldıktan sonra sıraya hangi partinin gireceği bilinmez. Bütün partiler ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu’nun görevlerini titizlikle savunmalıdırlar.

Demokratik sistemin temel direği bağımsız yargıdır. Halk yargıya güvenmek ister. Bir ülkede barışın sağlanması için en büyük güvence halkın mahkemelere ve savcılıklara inanmasıdır.