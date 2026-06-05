Uzun süren bayram tatili günlerinin ulusal ve yerel gündemdeki başat konusu, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı oldu. Mutlak butlana karşı ilk tepkiler de İzmir’den, Ege’den yükseldi. Ege, her zaman olduğu gibi siyasal duyarlılığını ve tepkisini ortaya koydu.

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olayların ardından TBMM’ye yürüyen Özgür Özel, bayram öncesinde İzmir’e geldi. Arife günü olmasına karşın, birçok engelleme girişimini aşan Özel, Alsancak’ta İzmirlilerle buluştu.

CHP’DE YAŞANANLAR VE EGE

Her zaman özellikle vurguluyoruz, İzmir’in, Ege’nin CHP siyasetinde apayrı bir yeri ve önemli bir konumu var. İzmir, siyasal çevrelerde, CHP’nin “amiral gemisi” olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda da tavrı, duruşu her zaman önem taşıyor.

İzmir’de ve Özel’in memleketi Manisa’da ardı ardına yapılan büyük buluşmalar; Egelilerin, hemşehrilerinin Özel’e sahip çıktıklarının en özlü ifadesiydi. Özgür Özel İzmir’de, Manisa’da, büyük ve görkemli buluşmalarla karşılandı.

EGE ÖRGÜTLERİ, BAŞKANLARI

Aslında bu kitlesel buluşmalar, yalnızca İzmirlilerin ve Manisalıların değil, tüm Egeli CHP’lilerin ilgisini, duyarlılığını ortaya koyuyordu. CHP lideri Özgür Özel, bu zor günlerde, İzmir’den, Manisa’dan, Ege’den tam destek aldı ve büyük moral buldu.

Son yerel seçimlerde neredeyse bütün Ege’yi CHP kırmızısına büründüren ve yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunu CHP’li belediye başkanlarına teslim eden Egeliler; oy verdikleri başkanların tutumlarını da merak ediyorlar. Onların siyasi tutumlarını ve duruşlarını da ilgiyle yakından izliyorlar.

ÖZEL’E SAHİP ÇIKMAK

Görünen o ki CHP’nin Ege’deki neredeyse bütün il-ilçe başkanları ve örgütleri, Özgür Özel’in yanında yer alıyor. Destek yalnızca onlarla da sınırlı değil. Ege’deki CHP’li büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri; liderleri Özel’e desteklerini açıklıyorlar. Egeli kurultay delegelerinin büyük çoğunluğu da değişimden ve Özel’den yana imza veriyorlar. İvedilikle kurultayın toplanmasını talep ediyorlar.

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in Ege’deki desteği, sadece kendi partilileri ile de sınırlı değil. CHP’ye oy vermemiş pek çok Egeli yurttaş da Özgür Özel’e sempatiyle yaklaşıyor. Onun enerjisine, çalışkanlığına ve mücadelesine saygı duyuyor. Ülkemizin ve halkımızın esenliği için başarılı olmasını içtenlikle diliyor.

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Çevre mücadelesi ve Ege

Tarihsel süreçte birçok toplumsal, sosyal ve siyasal gelişmeye öncülük yapan Ege; bu öncülüğünü çevre mücadelesi alanında da gösteriyor. Ülkemizde çevre duyarlılığı ve mücadelesi en çok Ege’de görülüyor. Egeliler ağaca, toprağa, doğaya, çevreye sahip çıkıyorlar.

Öyle ki artık çevre mücadelesi neredeyse bir Ege ve Egeli geleneği haline geldi. Son dönemlerde Kazdağlarından Yırca köylülerine, Ege kıyılarından Akbelen’e uzanan birçok yerleşim alanında haklı mücadeleler veriliyor. Ege ve Egeliler, bu duyarlıkları ve mücadeleleriyle bütün ülkeye örnek oluyorlar.

ÇEVRE GÜNÜ-HAFTASI

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. İçinde bulunduğumuz hafta da Çevre Koruma Haftası. Bu nedenle, başta İzmir ve Manisa’da olmak üzere birçok yerde çevre etkinlikleri düzenleniyor. “Kentte ekolojik yıkıma ve talana karşı dayanışma var, direniş var” anlayışıyla hareket eden çevreciler; bugün İzmir’de gün boyu sürecek çeşitli etkinlikler yapacaklar.

Son dönemde Gediz Nehri’nin ve JES’lerin yarattığı çevre kirliliği ile sıkça gündeme gelen Manisa yöresi ile Gediz havzasında da büyük çevre buluşması var. Yarın Manisa’da yapılacak mitingde, çevreciler tepkilerini-taleplerini ortaya koyacaklar.

BERGAMA’DAN GÜNÜMÜZE

Ege’de çevre mücadelesinin oldukça eski ve etkin bir geçmişi var. Bu mücadelenin öncüleri de 1990’lı yıllarda altın madenine karşı direnen Bergama köylüleri. Oldukça farklı ve yaratıcı eylemleri ile dikkat çeken köylülerin mücadelesi ise unutulmuyor.

Onların çevre mücadelesini doktora tezinde değerlendiren ve uzun yıllar EÜ İletişim Fakültesi’nde çevre gazeteciliği dersleri veren sevgili eşim Prof. Dr. Ferlâl Örs ile birlikte, o dönemde Bergama’nın direnişçi köylerini ziyaret etmiştik. Köylülerin evlerine ve kahvelerine konuk olmuştuk. Doğrusu o mücadele günlerini hiç unutmuyoruz. Artık birçoğu aramızda olmayan Bergamalı çevre aktivistlerini ve mücadelelerini her daim saygıyla anıyoruz.

MÜCADELE BÜYÜYOR

Bergamalı köylülerin mücadelesi elbette boşuna olmadı. Birçok kesimde ilgiyle karşılandı ve örnek bir duyarlılık yarattı. Daha sonra Yırca köylüleri de Bergamalıların izinden yürüdü. Zeytin ağaçlarına ve bahçelerine sahip çıktılar. Günümüzde çevre mücadelesi bayrağını Akbelenli köylüler taşıyorlar. Haklı mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyorlar.

Ege’den yükselen çevre mücadelesi haykırışları, ülkenin başka bölgelerinde de yankılanıyor. Siyasal ve toplumsal muhalefetin çevre mücadelesini daha güçlü biçimde sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzde çevre mücadelesinin, siyasal ve toplumsal muhalefetin en önemli dinamiklerinden ve bileşenlerinden olduğu gerçeği, hiçbir zaman unutulmamalıdır.

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Ferdi Zeyrek unutulmaz

Geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa’nın önceki belediye başkanı Ferdi Zeyrek’i, 9 Haziran 2025’te kaybetmiştik. Ferdi başkanın kaybıyla büyük acı yaşayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’liler ve Manisalılar; büyük bir üzüntüyle Ferdi başkanı toprağa vermişlerdi.

Ferdi başkan, çok partili yaşama geçildiğinden beri Manisa merkezde seçilen ilk CHP’li belediye başkanıydı. CHP il örgütü ve CHP’li ilçe belediye başkanları ile birlikte, yıllar sonra partilerine büyük başarı kazandırmışlardı. Başkan Zeyrek, hem partisi hem de kenti ve kentlileri için övünç kaynağıydı.

ÖRNEK BELEDİYECİ

Daha önce Mimarlar Odası il temsilciliği ve CHP il başkanlığı görevlerinde bulunan Ferdi başkan, sanki belediyeci olarak yaratılmıştı. Yakın dostunun bu yönlerini çok iyi bilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, onun yerel yönetimde başarılı olacağına yürekten inanıyordu. Ferdi başkan hizmetleriyle gerçekten de örnek bir belediyeci oldu. Kısa zamanda partili partisiz herkese kendini sevdirdi.

Başkan Zeyrek, Manisa’nın ardından aynı zamanda Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı da üstlendi. Görevi döneminde, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte makamına yaptığımız ziyarette, büyük bir heyecanla projelerini bize anlatmıştı. Şimdi onun emaneti olan hizmet bayrağını, CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu taşıyor.

YEREL YÖNETİM AKADEMİSİ

Kısa süren görevi döneminde Ferdi başkan her bakımdan örnek bir belediyecilik anlayışı sergiledi. Halkçı belediyeciliği tüm yönleriyle yaşama geçirmeye çalıştı. Aslında ömrü vefa etseydi çok daha güzel işler yapacağına yürekten inanıyorduk. Her şeye karşın, kısa sürede herkese kendini sevdirmiş ve örnek bir yerel yönetici olmuştu.

Daha önce de yazmıştık. Türkiye’de sol ve sosyal demokrat siyasetin yerel yönetimlerde önemli bilgi ve deneyim birikimi var. Ferdi başkan da bu birikimin içinde önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda onun anısına; hem günümüz yerel yöneticilerine destek olacak hem de geleceğin yerel yöneticilerini yetiştirecek “Ferdi Zeyrek yerel yönetim akademisi”nin kurulmasını öneriyoruz. Aramızdan ayrılışının yıldönümünde; Ferdi Zeyrek başkanı sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz.