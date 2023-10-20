Adalet bakanına açık mektup

20 Ekim 2023 Cuma

“Abi sen Fatih Tezcan’ı tanıyor musun?”

Belliydi, bunu soran mahkûm tanıyordu. “İsmini bilirim ama tanışmadım” gibi bir yanıt verdim. Anlatacakları vardı, devam etti:

“Bizim bu yandaki binada yatıyordu o da. Kimse anlayamadan birden tahliye oluverdi. Daha yatarı da vardı, nasıl oldu bu iş?”

Maltepe Açık Cezaevi’ne geldiğim ilk günlerde yaşadım bu anı. Hakkım olmasına rağmen benden esirgenen infaz yasası, kapsamamasına rağmen Fatih Tezcan’ı özgürlüğüne kavuşturmuştu. Kimsenin anlam veremediği bu tahliyenin perde arkasını BirGün’den Timur Soykan ortaya çıkardı.

Okumuşsunuzdur: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) adliyedeki çürümeyi isim isim olay olay anlattı.

Başsavcıdan öğrendik ki Fatih Tezcan’ı özgürlüğe kavuşturmak için iki infaz hâkimine baskı yapılmış ve hukuksuz bir şekilde Tezcan’ın cezaları kaldırılmış.

HANGİ ÇETEYE GİREYİM?

Madem öyle...

Bu köşeden Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a danışmak istiyorum...

Ben şimdi Fatih Tezcan’ın çıktığı Maltepe Cezaevi’ndeyim. Hükümlü olarak bağlı bulunduğum başsavcı diyor ki: “Tezcan’ın tahliyesi illegal!”

Yıllar önce “Cendere” kitabında da yazmıştık: Kayınvalidesini dolandırmaktan hapis cezası alan Tezcan’ı kurtarmak için yine tüm yargı sistemi devreye girmişti.

O halde sayın adalet bakanı,

Canım avukatlarım hukuk fakültesini bitirmiş. Belli ki orada öğrenmişler; gece gündüz benim adıma dilekçe üstüne dilekçe yazıp adliyeleri meşgul ediyorlar. Ama işte anladım ki işin sırrını bilmiyorlar. İşte bu yüzden hem onları hem savcılar ile hâkimleri artık daha fazla yormasak diyorum...

Size soruyorum sayın bakan,

Benim de hakkım olan denetimli serbestlikten yararlanmam için Maltepe Cezaevi’nde hangi yetkiliyle görüşmem gerekiyor?

Koskoca başsavcı yalan söylemez ya, yargıda çeteler varmış! Öyleyse, benim özgürlüğüme kavuşmam için tam olarak hangi çeteye mensup olmam lazım?

NE KADAR PARA BİRİKTİRMEM GEREK?

Başsavcı diyor ki uyuşturucu baronları parayla serbest bıraklıyormuş. O halde yazmakla falan ilgilenmeyip kariyerimi hangi uyuşturucu madde üzerine kurmalıyım? Eroin mi, kokain mi? O savcılar ve hâkimler için hangisinin baronu olmam daha makbul vatandaş olmamı sağlar? Şimdi sadece Cumhuriyet gazetesinden aldığım maaşla yaşıyorum. Hayal bu ya, tam olarak ne kadar para biriktirmem gerekiyor özgürlüğümü kazanabilmem için?

Ben değil, başsavcı söylüyor: Yasadışı bahis baronu olsaymışım da kurtulurmuşum! Çok cahilim sayın bakan, bahis işinden de karapara aklamaktan da hiç anlamıyorum. Sizce şimdi öğrenmeye başlasam, tahliye şansım olur mu, ne dersiniz?

Evet, sayın adalet bakanı,

Bilyorsunuz, bir Yargıtay üyesine dair suç duyurusunu haber yaptığım için denetimli serbestliğim yakıldı. Cezaevine girince anladım ki kabahatim çok büyük! Yoksa benden daha fazla yatarı kalan insanların cezaevinden çıkışına neden tanık olayım?

Öyleyken böyle...

Ben de saf saf “hak” ve “hukuk” gibi garip kelimeleri dilime pelesenk etmişim. Cahilliğime verin! Ama şimdi kafama dank etti. Meğer oyunu kuralına göre oynamıyormuşum.

İşte bu yüzden size danışmak istedim sayın adalet bakanı:

Ben şimdi ne yapacağım?