Hanımlar Beyler...

İktidardaki Hanımlar Beyler...

Cumhurbaşkanlığındaki Hanımlar Beyler...

Bakan Hanımlar Beyler...

Milletvekili Hanımlar Beyler...

Savcı Hanımlar Beyler...

Yargıç Hanımlar Beyler...

İktidarın dümen suyuna girerek Ana Muhalefeti bölen Butlancı Hanımlar Beyler:

İktidarın yörüngesinde Ana Muhalefet olmaz.

Ana Muhalefetsiz Türkiye Cumhuriyeti olmaz.

Kıymayın Ana Muhalefet’e.

Kıymayın bu Cumhuriyete!

***

Bu Cumhuriyetin temeli Çağdaş Uygarlıktır.

Bu Cumhuriyetin temeli Demokrasidir, Muhalefetin İktidarla Eşit Koşullarda Yarıştığı, Serbest, Adil, Periyodik Seçimlerdir:

Bu Cumhuriyetin temeli Bağımsızlıktır.

Bu Cumhuriyetin temeli Özgürlüktür.

Bu Cumhuriyetin temeli Eşitliktir.

Bu Cumhuriyetin temeli Laikliktir, İnanç ve İnançsızlık Özgürlüğüdür.

Bu Cumhuriyetin temeli Dayanışmadır, Eğitimdir, Örgütlenmedir, Fırsat Eşitliğidir, Sosyal Adalettir.

Bu Cumhuriyetin temeli Hukuktur, Adalettir.

Bu Cumhuriyetin temeli Barıştır.

Bu Cumhuriyetin temeli İfade ve Muhalefet Özgürlüğüdür!

***

Bu Cumhuriyet kanla kuruldu.

Bu Cumhuriyet savaşla kuruldu.

Bu Cumhuriyet insanlığın Tarım Döneminde bir Dünya İmparatorluğu olan Osmanlı’nın mirası üstüne Çağdaş Sanayi Dönemini temsil eden Atatürk ilkeleriyle kuruldu.

Bu Cumhuriyet insanlığın teknolojik devrimine, Sanayi Devrimi’ne ayak uyduramayan bir Dünya İmparatorluğu’nun sömürgeleştirildikten sonra, yıkılıp işgal edilmesine, yok edilmesine isyan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kazandığı Askeri ve Siyasal Zafer’le ve gerçekleştirdikleri Devrim’le kuruldu.

Bu Cumhuriyet Balkanlar’ı, Kafkaslar’ı, Ortadoğu’yu, Karadeniz’i, Ege’yi Doğu Akdeniz’i yöneten bir İmparatorluğun merkezindeki coğrafyada, Emperyalistlerin göz diktikleri Anadolu’da ve Trakya’da kuruldu:

Onun doğasını yağmalamayın ve yağmalatmayın.

Havasını, suyunu, toprağını zehirlemeyin ve zehirletmeyin.

Onun halkına zulmetmeyin ve zulmettirmeyin.

İnsanları yargılamadan hapse atmayın, masumların özgürlüklerine, mallarına, mülklerine el koymayın.

Emperyalistlerin oyununa gelmeyin, onların emrine girmeyin!

***

Hanımlar Beyler...

İktidardaki Hanımlar Beyler...

İktidarın dümen suyuna girerek Ana Muhalefeti bölen Butlancı Hanımlar Beyler:

Bu Cumhuriyet sizi, bizi, kulluktan, kölelikten, esaretten kurtardı; özgür yurttaş, eşit vatandaş yaptı.

Siz bu Cumhuriyeti yok ederseniz...

Kendi varlığımızı, varlığınızı inkâr etmiş olursunuz.

YAPMAYIN!