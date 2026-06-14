Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çin Halk Cumhuriyeti izlenimleri - 4: Köyleri kalkındırma hamlesi
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

Çin Halk Cumhuriyeti izlenimleri - 4: Köyleri kalkındırma hamlesi

14.06.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Son yıllardaki hızlı kentleşme süreciyle birlikte (Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülkenin kentleşme oranı yüzde 67.89), Çin’de kentsel nüfus kırsal nüfusu geride bırakmış olsa da bugün 1.4 milyarlık toplam nüfusun yaklaşık yüzde 35-40’ı hâlâ köylerde yaşıyor.

Image

Çinli bir aile.

Şehre göçün önemli nedenleri, şehirlerdeki sanayi, teknoloji ve hizmet sektörlerindeki maaşların kırsal tarım gelirlerine kıyasla çok daha yüksek olması ve istihdam çeşitliliği ancak ÇKP, köyleri çekici hale getirmek için on yıl önce bir kampanya başlatmış ve köy yollarını ana yollara bağlayıp asfaltlamış. Büyük köylerde yarım saatte ya da saatte bir, küçük köylerde günde iki kere ring seferleri ve otobüslerle köyleri kentlere bağlamışlar. 50’li yaşlardaki yerel rehberimizin anlattığına göre, onun çocukluğundaki toprak ve çamurlu yolların yerini bu sayede düzgün asfalt yollar almış. Kimi köylerde tuvaletler ortakken bugün olanağı olanlar ayrı tuvaletler yaptırmış.

Ayrıca köylerde herkese ulaşabilen ücretsiz sağlık sistemi ve yaşlılar için bakım hizmetleri sağlanmış. Sokakların temizliği, köy ve kentlerdeki güvenlik de ÇKP’nin hanesine yazılan önemli başarılar arasında sayılıyor. Rehberimiz, bu nedenle Çin’de en üzülecek şeyin erken ölmek olduğunu, çünkü ne kadar uzun yaşanırsa bu hizmetlerden o kadar çok faydalanacağını düşünüyor. Çinliler, genellikle ÇKP’deki tüm bu değişimin nedeni olarak 1971’de Çin Komünist Partisi’nde Mao Zedong’un resmi halefi Savunma Bakanı Lin Biao’nun tasfiye olmasını görüyor. Lin Bioa ve beraberindeki ekip, o yıl başarısız bir darbe girişiminde bulunduktan sonra Sovyetler Birliği’ne kaçmaya çalışırken uçak Moğolistan üzerinde düşmüş ve içindeki herkes ölmüştü.

SAVUNMA HATTINDAN TURİSTİK FAALİYETE ÇİN SEDDİ

21 bin 196 km uzunluğundaki Çin Seddi’ne adım attığımızda güneşli bir sabahtı. Teleferikle Pekin’in 120 km kuzeydoğusunda UNESCO tarafından “Orijinal Çin Seddi” olarak tescillenen, el değmemiş tarihi dokusuyla ünlü olan bölümü Simatai’ye gittik.

Image

21 bin 196 km’lik Çin Seddi’nin kısacık bir bölümüne tırmanmak bile zorlayıcı!

İlk temelleri MÖ 7. yüzyılda ayrı krallıklar tarafından savunma amacıyla toprak ve kerpiçten küçük duvarlar olarak atılan set, bugünkü haline 14-17. yüzyıl arasında Ming Hanedanlığı döneminde gelmiş.

Daha sonra Han Hanedanlığı döneminde İpek Yolu’nun korunması amacıyla ekonomik bir işlev kazanmış, 20. yüzyılda ise artık savunma işlevini kaybetmiş ve yapılan restorasyonlarla turistik bir önem kazanmış. Çin Seddi üzerinde yürürken dik bölgelerde ciddi bir zorlanma yaşanabiliyor; biz kısa bir alanda gidip gelmemize karşın kan ter içinde kaldık. Orada yürürken insan düşünmeden edemiyor: Bu devasa duvarlar yapılırken zorlu çalışma koşulları yüzünden çok sayıda işçi, asker ve mahkûm öldü. Bugün dünyanın yedi yeni harikasından biri olarak gücün simgesi olarak anılıyor ama yüzyıllar boyunca adları günümüzde bilinmeyen nice insana mezar olmuş.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 3. MEYDANI VE EN GENİŞ SARAY KOMPLEKSİ

Tiananmen Meydanı, 440 bin metrekarelik büyüklüğüyle (880 metre uzunluk, 500 metre genişlik), bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük üçüncü meydanı ve kuşkusuz gördüğüm en büyük meydan.

Günümüzde halkın gücünü temsil etmesi için böylesine büyük tasarlandığı biliniyor. Neler neler yaşanmadı ki bu meydanda! Çin’in yakın tarihi boyunca imparatorluk döneminin sonundan modern cumhuriyete geçişindeki en önemli olaylar Tiananmen’de meydana geldi.

Image

Tiananmen Meydanı’nın batısındaki Halkın Büyük Salonu’nda Çin Komünist Partisi ulusal kongreleri ve en üst siyasi oturumlar da yapılıyor. Ana oditoryumu yaklaşık 10 bin kişilik.

4 Mayıs 1919’da öğrenciler, Versay Antlaşması’na ve Batılı devletlerin Çin topraklarını Japonya’ya devretmesine karşı bu meydanda toplanıp eylem yaptı; Çin ulusal bilinci ve entelektüel uyanışı için bir simge oldu.

1 Ekim 1949’da Mao Zedong, Tiananmen Kapısı’nda “Çin halkı ayağa kalktı” cümlesiyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu tüm dünyaya ilan etti.

1989’da reform yanlısı lider Hu Yaobang’in ölümüyle başlayan eylemlerde, öğrenciler ve işçiler demokrasi, basın özgürlüğü ve yolsuzluğun önlenmesi talebiyle meydanı haftalarca işgal etti. 3-4 Haziran 1989 gecesi Çin ordusu tanklar ve ağır silahlarla meydana girdiğinde çok kanlı bir katliam yaşandı, binlerce insan yaşamını yitirdi. 5 Haziran’da askeri tankların önünde tek başına duran “Tank Adam” fotoğrafı meydanın hafızasına kazındı.

Meydana pasaportlarımızla çok sıkı kontrolden sonra girebildiğimizde, zihnimden bütün bu olaylar geçti. 1651’de Qing Hanedanı döneminde yalnızca imparatorun her yerine girmesine izin verilen Yasak Şehir’in giriş kapısı olarak inşa edilen Tiananmen Meydanı, bugün dünyanın her yerinden gelen insanların ilgi odağı.

Mao’nun mozolesinin de yer aldığı alandan surların içindeki Yasak Şehir’e geçtiğimizde ise dünyadaki en geniş saray kompleksi ile karşılaştık. Saray ve avlulu evlerin, imparatorluk bahçelerinin bulunduğu on bin dolayında oda ve salondan oluşan Yasak Şehir’de 600 yıl boyunca 24 imparator, 720 bin metrekarelik bu görkemli alanda yaşamış.

DEVLETİN İŞLETTİĞİ TURİSTİK BİR KASABA

Simatai Çin Seddi’nden nefes nefese inince seddin eteklerinde ferahlama olanağı veren muhteşem güzellikte bir yer var: Gubei Su Kasabası! Yalnızca 9 kilometrekarelik bu tarihi belde, Ming ve Qing hanedanlıkları döneminde önemli bir ticaret ve lojistik merkeziymiş.

Image

Devletin işlettiği Gubei Su Kasabası’nda tekneyi çeken bir kürekçi.

2010’lu yıllarda Çin’in geleneksel mimarisini ve tarihsel dokusunu yaşatmak amacıyla bir turizm ve kültürel koruma projesi olarak önem kazanmış. İlginç olan şu: Kasabanın tamamı devlete ait bir turizm şirketi tarafından işletiliyor. Burada faaliyet gösteren yabancı şirketler de devlete kira ödüyor. Kuzey Çin mimarisine uygun siyah çatı kiremitleri, gri tuğla duvarları, taş sokakları ve ahşap kemerleriyle tarihi dokunun çok iyi korunduğu Gubei, aslında Çin’deki büyük antik su kasabası Wuzhen’den esinlenerek “Pekin’in Wuzhen’i” olarak anılıyor ama orayı görmediğim için bana ilk anda Venedik’i anımsattı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği kasabada bu bölgeyi bir devlet projesi olarak işletmek için zamanında o bölgede oturanlara çekici teklifler yapılıp başka yerlerde güzel evler verilmiş; şu anda içinde yalnızca birkaç yüz kişi yaşıyor.

TERRACOTTA SAVAŞÇILARI VE ATLAR!

20. yüzyılın en önemli arkeolojik buluntusu olarak kabul edilen terracotta askerler ve atları görmek için yoğun kalabalıkta ciddi bir çaba harcamak gerekiyor. Çünkü killi toprağın şekillendirilip yüksek sıcaklıkta fırınlanmasıyla üretilen, binlerce yıllık geçmişe sahip antik sanat eserlerinin bilinen ilk örneği, Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang’ın mezarını korumak için yapılan Terracotta Ordusu!

Image

Yaklaşık 8 bin askerden oluşan bu ordunun parçaları, Mart 1974’te, Çin’in Şaanxi eyaletinde kuyu kazan bir grup köylü tarafından bulundu. 2000 yıldan fazla bir süredir toprağın altında gömülü olan, gerçek boyutlarda pişmiş topraktan yapılmış asker ve atlardan oluşan bu ordu nefes kesici!

Image

Terracotta savaşçı heykelleri, boyandıktan sonra çukurlara askeri düzen içinde yerleştirilmiş ve gerçek bronz silahlarla donatılmış.

Tam anlamıyla savaşa hazır gibi görünen orduda her askerin eli, ayağı, kilosu, boyu ve yüzü farklı olduğundan, bu heykellerin gerçek ordunun bir kopyası olduğu düşünülüyor. İnsan türünün yapabileceklerinin sınırı olmadığını düşündüren çok etkileyici bir buluntu gerçekten. 

SON

 

İlgili Konular: #Çin #sosyalist #komünist

Yazarın Son Yazıları

Köyleri kalkındırma hamlesi

Son yıllardaki hızlı kentleşme süreciyle birlikte (Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülkenin kentleşme oranı yüzde 67.89), Çin’de kentsel nüfus kırsal nüfusu geride bırakmış olsa da bugün 1.4 milyarlık toplam nüfusun yaklaşık yüzde 35-40’ı hâlâ köylerde yaşıyor.

Devamını Oku
14.06.2026
Çin devrimi ve Mao’nun Uzun Yürüyüşü

20. yüzyılın ilk yarısında Çin yabancılar tarafından sömürülerek her yerine girilirken iktidarda olan Çing (Qing) Hanedanlığı, Çin’in demokratik hareketinin öncüsü tıp doktoru Sun Yatsen tarafından devrildi.

Devamını Oku
13.06.2026
Çin Halk Cumhuriyeti izlenimleri-2: Komünist partinin yönettiği Çin sosyalist bir ülke mi ?

Başlıktaki soru, heyecanlı bir tartışmaya yol açabilecek kadar ilginç.

Devamını Oku
12.06.2026
Çin Halk Cumhuriyeti izlenimleri-1: Bozkır yangınını başlatan kıvılcım!

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kurucusu Mao Zedong, başlangıçta ufak da olsa, doğru bir toplumsal hareketin ya da ideolojik kıvılcımın, uygun şartlar altında sistemi temelinden sarsacak kitlesel bir ayaklanmaya (yangına) dönüşebileceğini anlatan “Tek bir kıvılcım bozkır yangınını başlatabilir” sözünü, 5 Ocak 1930’da asker ve stratejist Lin Biao’ya yazdığı ünlü mektubunun başlığına koymuştu. Günümüzde Çin’in dünyada artan etkisini düşününce izlenimlerime bu başlığı koymayı uygun buldum.

Devamını Oku
11.06.2026
Türkiye için çıkış yolu bellidir!

Aynı parti.

Devamını Oku
10.06.2026
Hayvanlar üzerindeki mülkiyet ve sömürü!

Ulusal bir TV kanalında yayımlanan bir diziden bir sahne:

Devamını Oku
29.05.2026
Yurtsever cumhuriyetçi mücadele şahlansın!

CHP’ye kurulan mutlak bulan kumpasının amacını geçen hafta yazmıştım.

Devamını Oku
27.05.2026
Çare yurtsever, devrimci ve laik cumhuriyetçilerin birliğidir!

Son haftalarda yurtiçinde çeşitli toplantılara katılmak için farklı kentlerimizi ziyaret ettim.

Devamını Oku
24.05.2026
Mutlak butlan kumpası!

19 Mart’ta İBB operasyonlarıyla başlayan sürecin asıl amacının ne olduğu ortaya çıktı!

Devamını Oku
22.05.2026
Öcalan’a siyaset yolu açılırken...

Münfesih ne demek?

Devamını Oku
20.05.2026
107 yıl önce yanan tam bağımsızlık ateşi!

Günlerden 14 Mayıs 1919...

Devamını Oku
17.05.2026
Bir avuç kömür için bir ömür verenlere!

Geçen hafta emeğin başkenti Zonguldak’a ilk kez yolum düştü.

Devamını Oku
15.05.2026
İlkesiz siyaset 6

Bu başlık altında yazdığım seri yazılarım için Türkiye’de sınırsız kaynak var.

Devamını Oku
13.05.2026
Ötanazi adıyla sistematik hayvan katliamı!

İktidarın sahipsiz hayvanların toplanması konusunda belediyeler üzerinde kurduğu baskı yüzünden mesele giderek büyüyor.

Devamını Oku
10.05.2026
Milliyetçi Hareket ile Apocu Hareket işbaşında!

Geçen pazar günkü yazımda “Önce terör örgütü PKK silah mı bırakacak, yoksa Öcalan’ın istediği yasalar mı çıkarılacak?” diye sormuştum.

Devamını Oku
08.05.2026
Üç Fidan’ın anısıyla Tam Bağımsız Türkiye Yürüyüşü!

En uzun koşuysa elbet Türkiye’de de Devrim..

Devamını Oku
06.05.2026
Önce silah mı bırakılacak, yasa mı çıkarılacak?

23 Nisan’da TBMM’deki resepsiyonda bir muhabir ve Erdoğan arasında geçen konuşma: “Sayın Cumhurbaşkanım bugün size ‘Süleyman’ın mührü’ çağrısı yapıldı.

Devamını Oku
03.05.2026
Bu düzen değişecek!

Doruk Madencilik’te çalışan işçilerin haklarını almak için yılmadan direnişi, örgütlü mücadelenin ne kadar etkili olabileceğini gösterdi ama bununla da kalmadı; gerçek sendikalar ile sarı sendikaları bir kez daha ifşa etti.

Devamını Oku
01.05.2026
Patron bu kadar mı büyük devletten?!

Bu köşe, hakkı yenenin sesini duyurmak için var.

Devamını Oku
29.04.2026
Emeğin hakkı için 1 Mayıs’ta meydanlara!

Türkiye’de yaşayan herkesin 1 Mayıs ile ilgili iyi ve kötü anıları var.

Devamını Oku
26.04.2026
Vize soygunu!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize sorunu yine gündemde.

Devamını Oku
24.04.2026
Ölüm korkusu yaşayanlara ekmek korkusu yaşatmak!

Bir distopya değil gerçeğin ta kendisi...

Devamını Oku
22.04.2026
Emperyalizmin monarşi hayranlığı ve 23 Nisan!

Bir tür “müstemleke valisi” gibi ortalıkta dolaşan Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, zırvalamaya bu kez Antalya’da devam etti ve Ortadoğu’yu kastederek “Bunu söyleyerek yine eleştirileceğim çünkü antidemokratik ama bölgeyi incelerseniz, işe yarayan tek şeyin, güçlü liderlik rejimleri olduğunu fark edebilirsiniz. Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar... Bunun dışındaki her şey, demokrasi kisvesini giyen ülkeler başarısız olmuştur” dedi.

Devamını Oku
19.04.2026
Baş sorumlular, suçluları kutsayanlardır!

Kahramanmaraş’taki bir ortaokulda 14 yaşındaki bir öğrencinin silahlı saldırısında, bir öğretmen ve on öğrenci hayatını kaybetti, yirmi öğrenci yaralandı.

Devamını Oku
17.04.2026
Öcalan, Bahçeli’yi çok özel bir yere koymuş!

“Benim bildiğim tek şey var, silahlı mücadele devri kapandı, PKK bitti.”

Devamını Oku
15.04.2026
Önce Cumhuriyet!

Elimde değerli bir kitap var.

Devamını Oku
12.04.2026
İnsan-köpek dostluğuna dair en eski kanıtlar Türkiye’den...

Yazımın son kısmında yer verdiğim araştırma ve günümüzde yaşananlar trajik bir karşıtlık içeriyor.

Devamını Oku
10.04.2026
Müze (!)

Kavramlar o kadar altüst edildi ki bir terörist başından “barış elçisi” gibi söz ediliyor, gerçekte bir karşıdevrim tarikatı olan AKP’nin demokratik seçim yoluyla iktidarı bırakacağı umuluyor.

Devamını Oku
08.04.2026
MHP ile DEM’in uyumu!

CHP’nin ara seçim çağrısından sonra arka arkaya iki yanıt...

Devamını Oku
05.04.2026
Köylünün alın terinin üzerinde tepinmek!

Akbelen Ormanları’nın hızla kamulaştırılıp siyanürlü maden faaliyetleriyle yok edilmesine karşı çıkan köylüler, yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için hedef alındı, tartaklandı, şiddet gördü ve sonunda İkizköy’de muhtar Nejla Işık’ın kızı Esra Işık tutuklandı!

Devamını Oku
03.04.2026
NATO’ya karşı çıkmak yurtseverliğin gereğidir!

Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları birinci ayını doldururken NATO’nun sosyal medya hesabından Anıtkabir fotoğrafıyla bir paylaşım yapıldı.

Devamını Oku
01.04.2026
Akla, ahlaka ve insan onuruna aykırı sendikacılık

İktidara yakın HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, hayalini açıklamış...

Devamını Oku
29.03.2026
Taht için halkını feda etmek!

Geçen hafta Berlin’in ünlü meydanlarından Alexanderplatz’da bir grubun eylem yaptığını görünce ne olduğunu anlamak için yanlarına gittim.

Devamını Oku
27.03.2026
Gazetecilik ve derin çürüme

Gerçekleri yazdıkları için tutuklanan gazeteciler arasına son olarak Alican Uludağ ve İsmail Arı’nın da katılması, Türkiye’de düşünceyi ifade etme özgürlüğü ile halkın haber alma hakkının rafa kaldırıldığının yeni bir kanıtı oldu.

Devamını Oku
25.03.2026
Tenceredeki can

Bugün hakkında yazmak istediğim olay günlerdir medyada yer alıyor.

Devamını Oku
18.03.2026
Kiminle yan yana duruyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Mart Perşembe günü TBMM’deki odasına giderek Bülent Arınç’ı ziyaret etti ve baş başa yetmiş beş dakika görüştü.

Devamını Oku
15.03.2026
Laiklik karşıtı eylemlerin odağı!

“Bugün Türk devleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir?

Devamını Oku
13.03.2026
Pentagon’un ‘Kutsal Savaşı’

Trump, ikinci kez ABD Başkanı seçildikten üç gün sonra bu köşede “Amerikan Mantıksızlık Çağı’nın zafer çanları çalıyor” uyarısında bulunmuştum.

Devamını Oku
11.03.2026
Fatma Nur Çelik’ler, kadınlar ve Türkiye

Aynı ismi taşıyan iki kadın, aynı gün, aynı kentte can verdi.

Devamını Oku
08.03.2026
Emperyalist kuşatma!

ABD ve İsrail öncülüğünde uluslararası hukuk hiçe sayılarak İran’a düzenlenen saldırıyla birlikte, emperyalizmin tüm bölge için çok büyük bir yıkım ve tehdit oluşturduğu bir kez daha görüldü.

Devamını Oku
04.03.2026