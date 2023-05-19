Seçim sonrası not defterim

19 Mayıs 2023 Cuma

1- Herkesin aklında aynı soru: Muhalefet ikinci tur için nasıl bir kampanya stratejisi uygulayacak?

Öğrendim ki, CHP’nin üç grup başkanvekili ile CHP genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan ve Bülent Kuşoğlu yeni kampanyanın yönetiminde olacak.

Madem öyle, ben de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u aradım ve kalan 9 gün içinde neler yapacaklarını sordum. Özkoç özetle şöyle dedi:

“Önceki dönem ve yeni dönem milletvekillerimizin hepsi görevlendirildi. Hangi illere gidecekleri tespit edildi ve şu an hareket halindeler. Orada çalışmalara başlayacaklar. İnsanlarımıza gerçeklerle yalanları karşılaştırmalı olarak anlatacaklar.

“Muhalefet PKK ile beraber” denildiğinde karşılarına çıkıp da “Asıl siz PKK ile beraberdiniz, işte bu da kanıtları” demedik. Biz sevgi, barış, ekonomi, vatan dedik. Şimdi ise “Bakın gerçek bu” diyeceğiz.

Onlar valilere “PKK’li teröristlere dokunmayın” talimatı verdi, işte videosu diyeceğiz. Teröristlere dokunmadıklarından dolayı evlatlarımız şehit düştü, işte kanıtı diyeceğiz. “Evlatlarımızın katili sizsiniz, bizi yaftalıyorsun” diyeceğiz. “Şimdi de Hizbullah terör örgütünün siyasi temsilcisini Meclis’e taşıdınız” diyeceğiz. O adam televizyonda “Hizbullah terör örgütü değildir” diyor... O zaman Gaffar Okkan’ı kim öldürdü, diye soracağız. Tüm bunları broşürlere ve afişlere bastıracağız.

2- İkinci tur için seçim kampanyasının başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçeceği iddia edildi. Hatta İmamoğlu ekibinin CHP Genel Merkezi’ne karargâh kurduğu dahi öne sürüldü. Fakat görüştüğüm İBB kaynakları bu bilgiyi doğrulamadı. CHP’li belediye başkanlarının sadece kendi illerinde ikinci tur için çalışmasına karar verildi.

3- Seçim sürecinde kaç Suriyelinin oy kullanacağı çok tartışıldı. Görevinden ayrılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yaklaşık 215 bin mültecinin seçmen listelerinde yer aldığını iddia etmişti.

Ancak...

Seçimden sonra Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikaları Başkanı İlay Aksoy ile konuştum. DP’li siyasetçi ise vatandaş olan 1 milyondan fazla mültecinin 14 Mayıs’ta oy kullandığı iddiasında ısrarcıydı. Göç alanında uzman olan Aksoy, gayrimenkul alıp kolayca Türk vatandaşlığını kazananların ya da adını değiştiren yabancıların çokluğuna dikkat çekti.

ERDOĞAN’IN KOCA PLANI

4- AKP cephesinde ise seçimi kazanmaları durumunda kimlerin hangi göreve geleceği konuşulmaya başlanmış durumda. Örneğin, milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturması planlanıyor. 3 hafta önce gerçekleşen TEKNOFEST’te Koca ile Erdoğan arasındaki yakınlığın da bunun en büyük işareti olduğu AKP kulislerinde konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da Dışişleri Bakanlığı koltuğu için hazırlıklar yaptığı öne sürülüyor. MHP’nin oylarını artırmasının, Süleyman Soylu’nun yeniden İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturma ihtimalini yükselttiği de iktidar kanadındaki söylentiler arasında.