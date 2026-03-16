Türkiye, Silivri Cezaevi Kampüsü’ndeki İBB yargılamasını konuşurken bir başka cezaevinde kritik bir dava başlıyor. Üstelik belediyeleri yakından ilgilendirdiği halde salonda bu kez hiçbir belediye başkanı olmayacak!

Oysa “Hesap sorulacak” demiş, söz vermiştik. 8 Kasım’da, Kocaeli Dilovası’nda, Ravive Kozmetik’te, 3’ü çocuk 7 işçinin yanarak öldüğü iş cinayetinden söz ediyorum. Yine eş-dost derken bakın neler oldu!

Hatırlatayım...

Ravive Kozmetik yetkilileri Altay Ali Oransal ile İsmail Oransal yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı, tutuklandı. Babaları Kurtuluş Oransal ise eski eşi Ayla Akat’ın babasına ait Yalova’daki evde saklanırken bulundu. Cezaevinde 30 Aralık’ta kalp krizi geçirerek öldü.

Ravive Kozmetik’in Ataşehir’deki merkezinde yapılan aramada, bir odasının LYKKE Kozmetik isimli başka bir şirkete tahsis edildiği görüldü. Bu şirketin İsmail Oransal’ın eşi Aleyna Oransal’a ve arkadaşları Gökberk Güngör’e ait olduğu tespit edildi. Odadan çıkan bir dizi belge ile LYKKE Kozmetik ile Ravive Kozmetik arasındaki ortaklık ilişkisi kanıtlandı. Aleyna Oransal ile Gökberk Güngör de tutuklandı.

SGK NASIL MAĞDUR OLDU!

Gebze Başsavcılığı cinayete sebep olan şirkete yönelik iddianame hazırladı. İddianamede tepki çeken olay, SGK’nin “zarar gören sıfatıyla” yer almasıydı. Zira çalışanlar arasında yalnızca Gülhan Bendi sigortalıydı. Diğer tüm çalışanlar kayıtdışı çalıştırılıyordu. Bu, hem işyerinin hem de işyerini denetlemesi gereken SGK’nin halini gösteriyordu.

Üstelik işyerinde çocuklar olmasına, durum CİMER’e bildirilmesine rağmen “ne oluyor burada” diyen olmamıştı. Haliyle “sorumlu” SGK nasıl “mağdur” olmuştu! İddianamenin iade edilmesinin ardından bu hata düzeltildi. Sadece SGK değil... İŞKUR binasının hemen dibinde yer alan imalathaneyi İŞKUR’dan da denetleyen olmamıştı. İŞKUR da sorumluydu.

RAVİVE’NİN ARKASINDAKİ İSİM

Ravive Kozmetik, 2020 tarihinde Ataşehir’de kurulmuş, bir ay sonra Dilovası’nda imalathane açmıştı. Kısa sürede Zara’dan Victoria’s Secrets’a ünlü markalara fason üretim yaparak büyümüştü.

Elbette işin içinde iş var!

Mağdur avukatları, şirketin vergi raporlarına dayanarak tek şubeli şirketin bu alış-veriş rakamlarına ulaşmasının mümkün olmadığını savunuyor. Bu nedenle Ravive Kozmetik’in alt-üst işverenlik ilişkileri kurduğu Lider Kozmetik ve Rebul Kozmetik gibi büyük şirketlerin yetkililerin de soruşturmaya dahil edilmesini istiyor.

Öte yandan...

Katliamın kritik halkası, 4 yıl önce, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanıp sonra serbest bırakılmasıyla tanıdığımız Ali Osman Akat. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği’nin eski genel başkanı Akat’ın, uyuşturucu yargılaması sırasında ticaret ve siyaset bağlantıları çok konuşulmuştu. TBMM’ye bile mal sattığı anlaşılmıştı.

Sanıkların dayısı olan Akat, Ravive ile çalışan aynı şirketlerle, aynı işi yapıyor. Bu da kurulduğu gibi büyük firmalarla iş yapan Ravive’nin aslında Akat tarafından iş tecrübesi olmayan yeğenlerine kurdurtup öncülük ettiği şüphesini doğruluyor. Nitekim Akat’a ait Allone Kozmetik şirketi ile Ravive Kozmetik arasında milyon dolarlara ulaşan büyük çaplı alışverişlerin belgeleri soruşturma sırasında ortaya çıktı. Buna rağmen Akat, katliam dosyasında, yeğenleri olan İsmail ve Altay Ali Oransal’ı kaçırmaya çalıştığı için, sadece “suçluyu kayırma” gibi yüzeysel bir suçlamayla yargılanıyor. Akat’ı birilerinin koruduğu, yakın zamanda serbest kalacağı konuşuluyor.

BELEDİYE GÖZ YUMDU

Ya kamu görevlileri?

Bilirkişi raporu her şeyi söylüyor. Alt katın depo, üst katın imalathane olduğu binanın tek giriş kapısı var. Yangın çıkışı yok. Yapıda, iskân belgesi, yangın merdiveni, sprinkler hattı, yangın algılama–alarm sistemi ve topraklama düzenekleri yok. Yangın güvenlik projesi ve itfaiye uygunluk onayı olmadan üretim faaliyetine başlamış. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmemiş.

Buna rağmen denetimsizlik öyle büyük ki...

Yangının olduğu bina kaçak. 2021’de dava açılmış, mal sahibine 2023’te “imar kirliliğine neden olmak”tan ceza verilmiş. 2021’de yıkım kararı alınmış. Ancak olaya kadar yıkılmamış.

Üstelik yıkmayan belediye; iskânı, yangın güvenlik onayı, itfaiye uygunluk raporu olmayan işletmeye, 2024’te işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermiş. Belgede Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve dönemin belediye başkan yardımcısı Necati Temiz’in de imzası var.

İşin ilginci, 4 yıl boyunca, eski başkan Hamza Şayir ve yeni başkan Ramazan Ömeroğlu tarafından yıkım kararı uygulanmayan bina, belediye tarafından, katliam sonrası apar topar yıkıldı. Aileler, buna haklı olarak “Delilleri yok ettiler” diyerek tepki gösterdi.

Katledilen işçilerin aileleri, defalarca Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’ndan randevu istedi. Her seferinde son dakikada iptal edildi. Belli ki ailelerin karşısına çıkmak istemedi.

GÖREVLERİNE İADE

Sorumlu kamu görevlileri hakkında somut tek bir adım atılmağı gibi; İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve SGK Kocaeli İl Müdürü Salih Aydın görevlerine iade edildi.

Sadece belediye, SGK, İŞKUR değil...

Sorumlu o kadar çok ki... Kozmetik Kanunu’na göre, kozmetik ürünlerini Sağlık Bakanlığı da denetlemek zorunda.

Mağdur avukatları; Kocaeli valisinden Emniyet müdürüne, belediyeden bakanlıklara, SGK’den İŞKUR’a kadar katliamda sorumlu bütün kamu görevlilerinin soruşturulmasını istiyor.

Rüşvet şüphesi var

Peki ne karşılığında?

Vatandaşın kapattığı balkonu bile yıktıranlar 7 işçiye mezar olan cehennemi hangi menfaatle görmedi?

İşçilerin anlattığına göre, denetime gelen kimi zabıta görevlileri kucağında koliyle parfüm alarak çıkıyordu.

Bu kadar değil...

Anlattıklarına göre belediyenin kullanımında olan plakasını da verdikleri Mercedes Vito araç, katliamdan hemen sonra ortadan kaybolmuştu. Bu aracın kiralama parasını kimin ödediğine dair kafalarındaki şüpheyi ancak soruşturmacılar ortadan kaldırabilir görünüyor!

YİNE CEZAEVİ YARGILAMASI

Katliam Dilovası’nda oldu. İddianameyi Gebze Savcılığı yazdı. Yargılamayı yapacak Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi. Ancak yargılama 24 Mart’ta saat 10’da, Kandıra’da bulunan Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde başlayacak. Duruşmayı kaçırmanın gerekçesi “sanık/müşteki sayısının fazla olması” ile açıklanıyor. Gebze’den bir buçuk saatlik mesafedeki bu seçim, adeta katılımı sabote etmek ve yargılamayı kamuoyundan gizlemek için seçilmiş gibi. Aileler ve avukatlar, bütün Türkiye’ye “Unutmayın, yalnız bırakmayın” diyor.

İnsanlığa karşı suç işleyenlerin en büyük düşmanı hafızadan vazgeçmeyenlerdir.