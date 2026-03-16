Belediye başkanının olmadığı yargılama
Barış Terkoğlu
Belediye başkanının olmadığı yargılama

16.03.2026 04:00
Türkiye, Silivri Cezaevi Kampüsü’ndeki İBB yargılamasını konuşurken bir başka cezaevinde kritik bir dava başlıyor. Üstelik belediyeleri yakından ilgilendirdiği halde salonda bu kez hiçbir belediye başkanı olmayacak! 

Oysa “Hesap sorulacak” demiş, söz vermiştik. 8 Kasım’da, Kocaeli Dilovası’nda, Ravive Kozmetik’te, 3’ü çocuk 7 işçinin yanarak öldüğü iş cinayetinden söz ediyorum. Yine eş-dost derken bakın neler oldu! 

Hatırlatayım... 

Ravive Kozmetik yetkilileri Altay Ali Oransal ile İsmail Oransal yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı, tutuklandı. Babaları Kurtuluş Oransal ise eski eşi Ayla Akat’ın babasına ait Yalova’daki evde saklanırken bulundu. Cezaevinde 30 Aralık’ta kalp krizi geçirerek öldü. 

Ravive Kozmetik’in Ataşehir’deki merkezinde yapılan aramada, bir odasının LYKKE Kozmetik isimli başka bir şirkete tahsis edildiği görüldü. Bu şirketin İsmail Oransal’ın eşi Aleyna Oransal’a ve arkadaşları Gökberk Güngör’e ait olduğu tespit edildi. Odadan çıkan bir dizi belge ile LYKKE Kozmetik ile Ravive Kozmetik arasındaki ortaklık ilişkisi kanıtlandı. Aleyna Oransal ile Gökberk Güngör de tutuklandı. 

SGK NASIL MAĞDUR OLDU! 

Gebze Başsavcılığı cinayete sebep olan şirkete yönelik iddianame hazırladı. İddianamede tepki çeken olay, SGK’nin “zarar gören sıfatıyla” yer almasıydı. Zira çalışanlar arasında yalnızca Gülhan Bendi sigortalıydı. Diğer tüm çalışanlar kayıtdışı çalıştırılıyordu. Bu, hem işyerinin hem de işyerini denetlemesi gereken SGK’nin halini gösteriyordu. 

Üstelik işyerinde çocuklar olmasına, durum CİMER’e bildirilmesine rağmen “ne oluyor burada” diyen olmamıştı. Haliyle “sorumlu” SGK nasıl “mağdur” olmuştu! İddianamenin iade edilmesinin ardından bu hata düzeltildi. Sadece SGK değil... İŞKUR binasının hemen dibinde yer alan imalathaneyi İŞKUR’dan da denetleyen olmamıştı. İŞKUR da sorumluydu. 

RAVİVE’NİN ARKASINDAKİ İSİM 

Ravive Kozmetik, 2020 tarihinde Ataşehir’de kurulmuş, bir ay sonra Dilovası’nda imalathane açmıştı. Kısa sürede Zara’dan Victoria’s Secrets’a ünlü markalara fason üretim yaparak büyümüştü. 

Elbette işin içinde iş var! 

Mağdur avukatları, şirketin vergi raporlarına dayanarak tek şubeli şirketin bu alış-veriş rakamlarına ulaşmasının mümkün olmadığını savunuyor. Bu nedenle Ravive Kozmetik’in alt-üst işverenlik ilişkileri kurduğu Lider Kozmetik ve Rebul Kozmetik gibi büyük şirketlerin yetkililerin de soruşturmaya dahil edilmesini istiyor. 

Öte yandan... 

Katliamın kritik halkası, 4 yıl önce, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanıp sonra serbest bırakılmasıyla tanıdığımız Ali Osman Akat. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği’nin eski genel başkanı Akat’ın, uyuşturucu yargılaması sırasında ticaret ve siyaset bağlantıları çok konuşulmuştu. TBMM’ye bile mal sattığı anlaşılmıştı. 

Sanıkların dayısı olan Akat, Ravive ile çalışan aynı şirketlerle, aynı işi yapıyor. Bu da kurulduğu gibi büyük firmalarla iş yapan Ravive’nin aslında Akat tarafından iş tecrübesi olmayan yeğenlerine kurdurtup öncülük ettiği şüphesini doğruluyor. Nitekim Akat’a ait Allone Kozmetik şirketi ile Ravive Kozmetik arasında milyon dolarlara ulaşan büyük çaplı alışverişlerin belgeleri soruşturma sırasında ortaya çıktı. Buna rağmen Akat, katliam dosyasında, yeğenleri olan İsmail ve Altay Ali Oransal’ı kaçırmaya çalıştığı için, sadece “suçluyu kayırma” gibi yüzeysel bir suçlamayla yargılanıyor. Akat’ı birilerinin koruduğu, yakın zamanda serbest kalacağı konuşuluyor. 

BELEDİYE GÖZ YUMDU 

Ya kamu görevlileri? 

Bilirkişi raporu her şeyi söylüyor. Alt katın depo, üst katın imalathane olduğu binanın tek giriş kapısı var. Yangın çıkışı yok. Yapıda, iskân belgesi, yangın merdiveni, sprinkler hattı, yangın algılama–alarm sistemi ve topraklama düzenekleri yok. Yangın güvenlik projesi ve itfaiye uygunluk onayı olmadan üretim faaliyetine başlamış. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmemiş. 

Buna rağmen denetimsizlik öyle büyük ki... 

Yangının olduğu bina kaçak. 2021’de dava açılmış, mal sahibine 2023’te “imar kirliliğine neden olmak”tan ceza verilmiş. 2021’de yıkım kararı alınmış. Ancak olaya kadar yıkılmamış. 

Üstelik yıkmayan belediye; iskânı, yangın güvenlik onayı, itfaiye uygunluk raporu olmayan işletmeye, 2024’te işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermiş. Belgede Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve dönemin belediye başkan yardımcısı Necati Temiz’in de imzası var. 

İşin ilginci, 4 yıl boyunca, eski başkan Hamza Şayir ve yeni başkan Ramazan Ömeroğlu tarafından yıkım kararı uygulanmayan bina, belediye tarafından, katliam sonrası apar topar yıkıldı. Aileler, buna haklı olarak “Delilleri yok ettiler” diyerek tepki gösterdi. 

Katledilen işçilerin aileleri, defalarca Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’ndan randevu istedi. Her seferinde son dakikada iptal edildi. Belli ki ailelerin karşısına çıkmak istemedi. 

GÖREVLERİNE İADE 

Sorumlu kamu görevlileri hakkında somut tek bir adım atılmağı gibi; İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve SGK Kocaeli İl Müdürü Salih Aydın görevlerine iade edildi. 

Sadece belediye, SGK, İŞKUR değil... 

Sorumlu o kadar çok ki... Kozmetik Kanunu’na göre, kozmetik ürünlerini Sağlık Bakanlığı da denetlemek zorunda. 

Mağdur avukatları; Kocaeli valisinden Emniyet müdürüne, belediyeden bakanlıklara, SGK’den İŞKUR’a kadar katliamda sorumlu bütün kamu görevlilerinin soruşturulmasını istiyor. 

Rüşvet şüphesi var 

Peki ne karşılığında? 

Vatandaşın kapattığı balkonu bile yıktıranlar 7 işçiye mezar olan cehennemi hangi menfaatle görmedi? 

İşçilerin anlattığına göre, denetime gelen kimi zabıta görevlileri kucağında koliyle parfüm alarak çıkıyordu. 

Bu kadar değil... 

Anlattıklarına göre belediyenin kullanımında olan plakasını da verdikleri Mercedes Vito araç, katliamdan hemen sonra ortadan kaybolmuştu. Bu aracın kiralama parasını kimin ödediğine dair kafalarındaki şüpheyi ancak soruşturmacılar ortadan kaldırabilir görünüyor! 

YİNE CEZAEVİ YARGILAMASI 

Katliam Dilovası’nda oldu. İddianameyi Gebze Savcılığı yazdı. Yargılamayı yapacak Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi. Ancak yargılama 24 Mart’ta saat 10’da, Kandıra’da bulunan Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde başlayacak. Duruşmayı kaçırmanın gerekçesi “sanık/müşteki sayısının fazla olması” ile açıklanıyor. Gebze’den bir buçuk saatlik mesafedeki bu seçim, adeta katılımı sabote etmek ve yargılamayı kamuoyundan gizlemek için seçilmiş gibi. Aileler ve avukatlar, bütün Türkiye’ye “Unutmayın, yalnız bırakmayın” diyor. 

İnsanlığa karşı suç işleyenlerin en büyük düşmanı hafızadan vazgeçmeyenlerdir.

Yazarın Son Yazıları

Belediye başkanının olmadığı yargılama

Türkiye, Silivri Cezaevi Kampüsü’ndeki İBB yargılamasını konuşurken bir başka cezaevinde kritik bir dava başlıyor.

Devamını Oku
16.03.2026
İddianamede adları 1087 kez geçiyor, ama sanık değiller!

Tarihte çelişkili görünen içinde kocaman bir gerçeği saklar.

Devamını Oku
12.03.2026
‘Bu nasıl iş’ dedirten dilekçe

Aklı kendinde olanın dünyanın adaleti umurunda olmaz.

Devamını Oku
09.03.2026
Şam’ın Talibanlaşması görünüyor

Yanlış hesap geri dönmek için genelde Bağdat’ı beklemez.

Devamını Oku
05.03.2026
Öcalan’ın statüsü mü Adem’in statüsü mü

Gelgelelim PKK’yi kuran “statülü” Öcalan’ın AKP-MHP destekli mektubu CHP’li belediyede okunurken 25 yıl öncesinden, 19 yaşından terör aranıp bulunarak bugün işten atılan gariban Ademler’in “statüsü”nü hatırlayan olmadı.

Devamını Oku
02.03.2026
Din dersi soruşturmasının sonu ne oldu

Bardağı taşıran son damla değil onu bu noktaya getiren süreçtir.

Devamını Oku
26.02.2026
Okulda 'din' ve 'Erdoğan' sorgusu!

Hürriyet başka türlü düşünmenin ve yaşamanın imkânlı olduğu yerde başlar.

Devamını Oku
23.02.2026
Alo adalet var mı bakan bey?

Yaşamın özünü görmeyen kabuğuyla oyalanır.

Devamını Oku
19.02.2026
Camiye gitmeyen imam olur mu?

Yalnız başkasına karşı hatırlanan kutsal, çıkara yenilmiş demektir.

Devamını Oku
16.02.2026
Bu dünyadan bir ‘biz’ geçti

İnsan “ben” doğar, yaşarken “biz” yaratır.

Devamını Oku
12.02.2026
Bizi işte bunlar yıkıyor

Doğayı kendi haline bıraksalar daldaki elma bile layığını bulacaktı.

Devamını Oku
09.02.2026
Depremzedeye bunu yapan size ne yapmaz

Seçilen yer yanlış.

Devamını Oku
05.02.2026
‘İmamoğlu’nu kutlama davası’ böyle bitti

Hayat geç de olsa mahkeme kararlarından daha gerçek bir hüküm verir.

Devamını Oku
02.02.2026
Görüş gününe yetişen yazı

Hepimiz aynı zamanın içinde yaşarız ama zaman hepimize yüzünü aynı biçimde göstermez.

Devamını Oku
29.01.2026
Toz dumandan görünmeyen değişim

Bir şey değişmese de her şey değişiyor.

Devamını Oku
26.01.2026
Bayrağın üstünü örten ‘süreç’

Niyetler hassasiyetlerin üstünü bahaneyle örter.

Devamını Oku
22.01.2026
Kafamı karıştıran fotoğraf

Kapının kapalı olmasını bekliyoruz da nasıl açıldığını hiç konuşmuyoruz.

Devamını Oku
19.01.2026
Masonik FETÖ’cü Marksist cephe!

Buzu sobanın üstüne bırakıyor, erimesini izliyorsun.

Devamını Oku
15.01.2026
Hedef uyuşturucu mu eğlence mi?

Endişe içimize gökten düşmez, açıklanabilir bir nedeni vardır.

Devamını Oku
12.01.2026
Hakimi öldüresiye dövenler 'hatırlı' kişiler çıktı!

Dünyanın nasıl göründüğü baktığınız yere göre değişir.

Devamını Oku
08.01.2026
Venezüella meselesi anlattıkları gibi değil

Gerçek, ona ulaşmak istemeyen için inanılmaz görünür.

Devamını Oku
05.01.2026
Adliyenin ön kapısı

Yeni yıl, henüz yazılmamış bir tarihtir.

Devamını Oku
01.01.2026
Çıksalar ne olur çıkmasalar ne olur

Konuşmak neden aramaz, sessizliğinse anlaşılır bir nedeni vardır.

Devamını Oku
29.12.2025
Yarının kavgasına bugünden bakalım

Hareket bilinirse doğa öngörülebilir hale gelir.

Devamını Oku
25.12.2025
175 milyonluk cevap

Cevap verilemeyen her soru yeni sorulara gebedir.

Devamını Oku
22.12.2025
İddianame aşamasında bir anda dosyadan çıkan fezleke!

İnsan ne anlatırsa anlatsın ancak eylemiyle anlaşılır.

Devamını Oku
18.12.2025
Askerlerin 175 milyonu nereye gitti

“Senin” dediklerinin akıbetini sorunca senin sandığının senden ne kadar uzakta olduğunu görürsün.

Devamını Oku
15.12.2025
Ne olduğunu görmüyor musunuz?

Her “Bak” dediğimizde gözler kapanıyorsa işaret ettiğimizi gösterebilir miyiz?

Devamını Oku
11.12.2025
Ya su kirliyse?

Değişmez görünen gerçekten kaçmak yerine dokunmaya karar verdiğimizde, ona şekil verebildiğimizi de görürüz.

Devamını Oku
04.12.2025
200 günlük burun sürtme davası

Burnumuzla sadece nefes alsaydık en çok kötü kokuların sahipleri mutlu olurdu.

Devamını Oku
01.12.2025
Bir garip ölüm hikâyesi

Yaşamda birikmiş servet, bazen ölümün üzerinde perde olur.

Devamını Oku
27.11.2025
‘Kurucu önderlik’ ve kurucu irade

Küçük niyetler büyük sözlerin arkasına gizlenir.

Devamını Oku
24.11.2025
Yaşamından renkleri çalınan kadın

Koca çınardan nimetini esirgeyen toprak yokluğunu önce çimende gösterir

Devamını Oku
20.11.2025
38 çocuğun duyulmayan çığlığı

Adalet davası uzaktaki bir çığlığı duymakla başlar.

Devamını Oku
17.11.2025
CHP’yi ‘gayrımeşrulaştırma’ operasyonu

Doğa insana kendi sınırlarını çizeceği imkanı sunarken cömerttir.

Devamını Oku
13.11.2025
Eğitimsiz okullar bakanlığı

İnsan ancak eğitilirse özgür olur.

Devamını Oku
10.11.2025
Aman çocuklar duymasın!

Bakmayın gazetecilik yaptığıma.

Devamını Oku
06.11.2025
‘Pardon’ diyen karar

Bir kez olursa hata, iki kez olursa yanlış, tekrar olursa kasıt denir.

Devamını Oku
03.11.2025
Bakanlıktaki ‘koruma kalkanı’

Çoğu zaman sözün çıktığı yere bakarız.

Devamını Oku
30.10.2025
Aranan casus sonunda bulundu!

O kadar çok söz söyleriz ki bazen gerçek kalabalıkta kaybolur.

Devamını Oku
27.10.2025