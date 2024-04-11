CHP’de kavga çıkarmaya uğraşan çaresizler!

11 Nisan 2024 Perşembe

AKP’nin seçim şaşkınlığı devam ediyor... Önce mağlubiyeti hazmetmeye sonra seçmenlerden aldıkları mesajı mors alfabesi üzerinden deşifre etmeye çalışıyorlar, ama durum karışık... Akıllarına ne İstanbul Sözleşmesi, ne kadın cinayetleri, ne tarikat körüklemeleri, ne yolsuzluk kokuları, ne açık ve ağır nepotizm, ne abartılı israf ve şatafat, ne “işadamı” bakanları, ne TRT’nin ve yandaş medyanın tek yönlü baskıları, ne gençlere hiçbir noktada nefes aldırılmaması, ne devlet kurumlarının parti bürosu gibi çalışıyor olmaları, ne devlet kadrolarına memur seçimindeki mülakat garabeti ve dahası gelmişe benziyor! Olay basit bir küçük enflasyon ve emekli maaşındaki hesap hatasına indirgeniyor! Ama merak etmeyin, yandaş basın aracılığıyla her koldan tedavüle sokmaya çalıştıkları bir hamle var: CHP içinde kavga, tartışma çıkarmaya çalışmak! Bayağı da uğraşmışlar ve CHP’nin seçim galibi olan üç kişiyi dört yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl birbirine düşürebiliriz diye bir umuda sarılıp kalmışlar!



CHP’de Özgür Özel yeni ve güçlü genel başkan, Ekrem İmamoğlu İstanbul’u yeniden şekillendiren istikrarlı lider, Mansur Yavaş Ankara’da rakibini büyük farkla yenen ve başkenti koruyan, en güvenilir isim. Akılları sıra bu güçlü karakterleri birbirlerine düşürecekler! Allah sabır versin, seçimlere daha dört yıl varken stratejileri buysa, gerçekten çaresizliklerine acıyorum!



AKINTIYA KÜREK ÇEKİYORLAR, ÇÜNKÜ...

Şimdiden söyleyebilirim ki CHP’de böyle bir kavga olmayacak. Türkiye siyasetinde 24 saat bile çok büyük zaman! Dolayısıyla dört yılda köprülerin altından o kadar çok su akar ki...

CHP, bu seçimlerde çok başarılı oldu. 2023 CHP kurultayından sonra partide bir yetki ve sıfat kargaşası olmayacağını zaten söylemiştim. Yerel seçimlerden sonra, bu dediklerim çok daha net hale geldi. CHP Genel Başkanlığı koltuğunu en başarılı şekilde dolduran Özel’in 2028 seçimlerinde bir cumhurbaşkanlığı hevesi olmayacak. İmamoğlu’nun ise kendi cumhurbaşkanlığı adaylığına hiçbir itirazı yok, hatta bu konuda gönüllü! Daha önce İmamoğlu’nu durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’nin eline geçecek olmasıydı. Halbuki bugün böyle bir sorun kalmadı, çünkü belediye meclisi artık CHP’nin kontrolünde! Yani İmamoğlu günü gelince gönül rahatlığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayabilir! Mansur Yavaş’a gelince hem Ankara Belediye Başkanlığı’nda çok iyi görev yapıyor hem de olası bir rejim değişikliğinde başbakanlığa da gayet güzel oturabilir. 40 yaş ve altı bireylerin, nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturduğu bir ülkede İmamoğlu’nun şu anda yalnız 52 yaşında olması büyük avantaj! Yarattığı sempatik ve pozitif enerji, halkla bütünleşme kabiliyeti 2028 için büyük umut veriyor! Tabii genel başkan Özel’in de henüz 49 yaşında olması, CHP’yi genç kitlelerin önünde başarıya taşıyacak ana unsurlardan biri. Ama dediğim gibi bunlara daha çoook zaman var. Ben aslında bunları siz Cumhuriyet okurlarına değil, bu konuda gereksiz umutlarla birbirini dolduran yandaş medyaya söylüyorum! (Sempatik bir gülücük emojisini buraya ekleyebilirsiniz!)

CHP BELEDİYELERİNİN BAŞARISI, GENEL İKTİDARI GETİRİR

CHP’li belediyelerin önünde çok iyi kullanmaları gereken bir dört yıl var. Artık yurdun dört bir yanında kazandıkları bu belediyeleri iyi yönetirlerse, halk yönünde iyi bir imtihan verirler ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimini doğal akışta kazanmaları beklenen sonuç olur! Yeter ki 90’ların İSKİ skandalı ya da başka benzer negatif olaylara kimse karışmasın! Bu doğrultuda, genel başkan Özgür Özel’in yerel belediyeleri denetlemek ve doğru yörüngelerde tutmak için Eskişehir’in efsanesi Yılmaz Büyükerşen’i görevlendirmiş olması hepimizden tam puan alacak tarihi bir hamledir. Bazen haberli bazen habersiz oluşacak denetimlerle halkın memnuniyetini, hesap kitap durumlarının kontrolünü ve yeni fikirlerin yayılma ve yaşama geçme hızını denetim altında tutmak, CHP’yi yalnız kararlı ve başarılı belediyecilik yapmaya değil, dört yıl sonra sağlam bir iktidara taşıyacaktır!

Değerli okurlarım, bu güzel başlayan 2024 baharında, Şeker Bayramı’nın sizlere sağlık, afiyet, başarı, mutluluk ve daha çok özgürlük getirmesini diliyorum!)





