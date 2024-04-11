CHP’de kavga çıkarmaya uğraşan çaresizler!
AKP’nin seçim şaşkınlığı
devam ediyor... Önce
mağlubiyeti hazmetmeye
sonra seçmenlerden aldıkları mesajı
mors alfabesi üzerinden deşifre
etmeye çalışıyorlar, ama durum
karışık... Akıllarına ne İstanbul
Sözleşmesi, ne kadın cinayetleri,
ne tarikat körüklemeleri, ne
yolsuzluk kokuları, ne açık ve
ağır nepotizm, ne abartılı israf ve
şatafat, ne “işadamı” bakanları,
ne TRT’nin ve yandaş medyanın
tek yönlü baskıları, ne gençlere
hiçbir noktada nefes aldırılmaması,
ne devlet kurumlarının parti
bürosu gibi çalışıyor olmaları,
ne devlet kadrolarına memur
seçimindeki mülakat garabeti
ve dahası gelmişe benziyor!
Olay basit bir küçük enflasyon ve
emekli maaşındaki hesap hatasına
indirgeniyor! Ama merak etmeyin,
yandaş basın aracılığıyla her koldan
tedavüle sokmaya çalıştıkları bir
hamle var: CHP içinde kavga,
tartışma çıkarmaya çalışmak! Bayağı
da uğraşmışlar ve CHP’nin seçim
galibi olan üç kişiyi dört yıl sonraki
cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl
birbirine düşürebiliriz diye bir umuda
sarılıp kalmışlar!
CHP’de Özgür Özel yeni ve güçlü
genel başkan, Ekrem İmamoğlu
İstanbul’u yeniden şekillendiren
istikrarlı lider, Mansur Yavaş
Ankara’da rakibini büyük farkla
yenen ve başkenti koruyan, en güvenilir isim. Akılları sıra bu
güçlü karakterleri birbirlerine
düşürecekler! Allah sabır versin,
seçimlere daha dört yıl varken
stratejileri buysa, gerçekten
çaresizliklerine acıyorum!
AKINTIYA KÜREK ÇEKİYORLAR, ÇÜNKÜ...
Şimdiden söyleyebilirim ki CHP’de böyle bir kavga olmayacak. Türkiye siyasetinde 24 saat bile çok büyük zaman! Dolayısıyla dört yılda köprülerin altından o kadar çok su akar ki...
CHP, bu seçimlerde çok başarılı oldu. 2023 CHP kurultayından sonra partide bir yetki ve sıfat kargaşası olmayacağını zaten söylemiştim. Yerel seçimlerden sonra, bu dediklerim çok daha net hale geldi. CHP Genel Başkanlığı koltuğunu en başarılı şekilde dolduran Özel’in 2028 seçimlerinde bir cumhurbaşkanlığı hevesi olmayacak. İmamoğlu’nun ise kendi cumhurbaşkanlığı adaylığına hiçbir itirazı yok, hatta bu konuda gönüllü! Daha önce İmamoğlu’nu durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’nin eline geçecek olmasıydı. Halbuki bugün böyle bir sorun kalmadı, çünkü belediye meclisi artık CHP’nin kontrolünde! Yani İmamoğlu günü gelince gönül rahatlığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayabilir! Mansur Yavaş’a gelince hem Ankara Belediye Başkanlığı’nda çok iyi görev yapıyor hem de olası bir rejim değişikliğinde başbakanlığa da gayet güzel oturabilir. 40 yaş ve altı bireylerin, nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturduğu bir ülkede İmamoğlu’nun şu anda yalnız 52 yaşında olması büyük avantaj! Yarattığı sempatik ve pozitif enerji, halkla bütünleşme kabiliyeti 2028 için büyük umut veriyor! Tabii genel başkan Özel’in de henüz 49 yaşında olması, CHP’yi genç kitlelerin önünde başarıya taşıyacak ana unsurlardan biri. Ama dediğim gibi bunlara daha çoook zaman var. Ben aslında bunları siz Cumhuriyet okurlarına değil, bu konuda gereksiz umutlarla birbirini dolduran yandaş medyaya söylüyorum! (Sempatik bir gülücük emojisini buraya ekleyebilirsiniz!)
CHP BELEDİYELERİNİN BAŞARISI, GENEL İKTİDARI GETİRİR
CHP’li belediyelerin önünde çok iyi kullanmaları gereken bir dört yıl var. Artık yurdun dört bir yanında kazandıkları bu belediyeleri iyi yönetirlerse, halk yönünde iyi bir imtihan verirler ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimini doğal akışta kazanmaları beklenen sonuç olur! Yeter ki 90’ların İSKİ skandalı ya da başka benzer negatif olaylara kimse karışmasın! Bu doğrultuda, genel başkan Özgür Özel’in yerel belediyeleri denetlemek ve doğru yörüngelerde tutmak için Eskişehir’in efsanesi Yılmaz Büyükerşen’i görevlendirmiş olması hepimizden tam puan alacak tarihi bir hamledir. Bazen haberli bazen habersiz oluşacak denetimlerle halkın memnuniyetini, hesap kitap durumlarının kontrolünü ve yeni fikirlerin yayılma ve yaşama geçme hızını denetim altında tutmak, CHP’yi yalnız kararlı ve başarılı belediyecilik yapmaya değil, dört yıl sonra sağlam bir iktidara taşıyacaktır!
Değerli okurlarım, bu güzel başlayan 2024 baharında, Şeker Bayramı’nın sizlere sağlık, afiyet, başarı, mutluluk ve daha çok özgürlük getirmesini diliyorum!)
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