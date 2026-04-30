Özgür Özel ısınmış pinball gibi, sürekli oyunda kalan, enerjisi hiç düşmeyen (!) Türkiye’nin sorunlarını ülkeye yayma konusunda dinlenmeden çalışıyor! Cezaevindeki belediye başkanları, emeğinin karşılığını almak için grev yapan işçiler, haklarını arayan vatandaşlar... Her hareketinde partisi adına sürekli puan ve prestij topluyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’nin hukuk önünde bir hedef haline getirilmesine dur demek isteyen Özel, inanılmaz bir sorumluluk ve çalışma ritmiyle koşuyor, iz bırakıyor, demeç veriyor, pozisyonunu netleştiriyor! Örgütüyle beraber yaptığı sayısız toplantı, bir odadan diğerine, bir kattan başkasına, bir ilden diğerine, parlamentodan televizyon stüdyolarının sıcak ortamlarına, soğuk Silivri mahkemelerinden Çağlayan Adalet Sarayı’na dur durak bilmeden koşturuyor. Haftada iki kere yaptığı mitinglerle şayan-ı hayret bir başarıyla, mükemmel bir performansla gerçekleştiriyor. Kendisine üniversiteli gençler, işçiler, işsizler, öğretmenler hayran. Nasıl yaşayacakları kendilerine izah edilmeden çaresizliklerine terk edilmiş yaşlı yurttaşlarımız, emeklilerimiz... Onlar da hayran Özel’e!

Bunlar alkış toplamak için yapılan günlük faaliyetler değil. Her biri tahminimizin ötesinde zor ve dramatik “durumlar”. Mesela Doruk Madencilik’in maaşlarını aylardır ödemediği işçilerin çaresizliğini, acılarını yakından görüp hissetmek, hükümetin işçilerin yanında tavır almadığı ortamda, siyasetin de tıkandığını görüp bununla mücadele etmek... CHP bu işçilere güçlü desteğini vermeseydi Maden-İş Sendikası ve Doruk Madencilik işçileri bu olumlu sonucu çok daha zorlanarak alırdı!

CHP, Türkiye’yi seçime götürmek ve tıkanmış siyasi ortamı açarak halkın dertlerine deva olacak yeni dönemi başlatmak için sürekli hamleler yapıyor, mitingler bunlardan yalnızca biri. CHP’nin halkın derdine derman olabilmek için yapılacak ilk seçimlere kadar kendi varlığını sürdürmesi lazım. Halbuki en büyük tehdit zaten “mutlak butlan” saçmalığı! Şu anda Ankara’da savcı ve hâkimlerin duvarlarını dinlemeye çalışan dedikoducu kuşlar var. Artık kulaktan kulağa oynanan bir “loto” konusu mutlak butlan. Çıkacak mı, çıkmayacak mı, ne zaman çıkacak? Kılıçdaroğlu’nu aynı gün mü CHP Genel Merkezi’ne monte etmeye çalışacaklar? O gün neler yaşanacak? Hepsinden önemlisi, CHP’nin gerçek genel başkanı, yönetimi ve örgütü, iktidarın aklına ve hayallerine sığmayacak hangi dev tepkileri verecek?

‘MUTLAK BUTLAN’ AVCILARI NASIL YAŞIYORLAR?

O kadar merak ediyorum ki bu şekilde tekrar CHP’de göreve kabul edilebileceğine inanan sözde CHP’liler neler hissediyorlar? Mesela, geri döndüklerinde kendilerini CHP örgütü ve seçmenlerine kabul ettireceklerini mi sanıyorlar? Veya halkın Özgür Özel veya İmamoğlu’na verdikleri oylar kendilerine gidecek mi zannediyorlar? Dünyada hiç kimse bu kadar saf olamaz. Siz merak etmiyor musunuz? Hadi diyelim, bir yıldır kafamızı şişiren bu hukuki tuzak gerçekten devreye sokuldu! Bu durum, şu anda bir tek AKP’ye yarıyor. Böyle bir kriz yaratılırsa, CHP’nin organize olup seçimlere gerçek kimliği ve gücüyle giremeyeceğini, seçimlerin de belki böyle bir ortamda oldubittiye getirileceğini düşünüyor olabilirler... Mümkün mü? Olabilir. Türkiye’de artık kimse şaşırmaz bunlara!

“Mutlak butlan” davalarına karıştırılan isimler, İBB davası için sahneye sürülen ve arkasından ifadelerini geri çeken, gizli tanıklıktan vazgeçen veya kendi çelişkileri içinde boğulan şahitlerin durumundan kesinlikle farklı değil. Somut delil getiremeyen, hâlâ “duyduğuma göre” gibi ifadeler üzerinden adalet ortamını meşgul eden, “ne yapalım, siyasette yalan da olur” demekten çekinmeyen tipolojilerden farklı değil.

“Mutlak butlan” hayaletini, yaşamlarının ana varoluş nedeni ve hedefi haline getirenlerin kendilerini nasıl ikna ettiklerini, bir araya geldiklerinde ve “yandaş medyadan yeni arkadaşlarıyla” sosyolojik flörte girdiklerinde neler yaşandığını... o kadar merak ediyorum ki! Aslında ne konuştuklarını tahmin edebiliyorum! İstesem yanlarındaymış gibi hepsini yazabilirim!

Bu saldırılara ve kendisine karşı verilen soruşturma izinlerine haklı olarak sert tepkiler veren Mansur Yavaş ısrarla muhalefetin yan yana gelmesi gerektiğinden söz ediyor. Bildiğimiz gibi, Özel erken seçim konusunda 12 parti ile görüşerek desteklerini aldı. Hatta ortak miting de son günlerde konuşulan bir olasılık. Önümüzdeki günlerde kaçınılmaz şekilde suyu daha da ısınacak olan siyaset kazanında bu konuların daha derinlerine inmemiz gerekecek.