Tarihi günler, haftalar, hatta aylar yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem hakkında ileride hangi filmlerin çekileceğini düşündükçe, o yönetmenlere, oyunculara ve izleyicilere imreniyorum. Belki çok farkına varmıyoruz ama tarih kitaplarında bile anlaşılmayacak kadar büyük bir operasyonun ortasındayız! Senaryonun özeti şu: Türkiye’nin bir numaralı partisi haline gelen CHP’nin önünü siyasi yollarla kesmek ve bu iktidar yürüyüşünü demeçlerle veya parlamento çabalarıyla durdurmak artık imkânsız olduğu için bu konu büyük bir kumpas malzemesine dönüştü. Ana hedef CHP’yi parçalamak. Başta İmamoğlu olmak üzere, belediye başkanlarıyla başlayan süreç metodik bir şekilde genişletiliyor. Ülke çapında il ve ilçe başkanları “uygun eleman” Bay Kemal tarafından görevden alınıyor. Parti son hızla 0 noktasına çekilmeye çalışılıyor. CHP’nin başına gelenleri anlamak için hukuktan, tüzükten veya anayasadan bahsederek gerçeklere ulaşamayız. Önce Cumhuriyet Başsavcısı, sonra da Bay Kemal tarafından yürütülen bu büyük karartmayı anlamak için genel yüz kızartıcı tabloyu görmemiz gerekiyor. Evvelsi gün 26 CHP il başkanının yine aynı şekilde görevden alınması, 7 il başkanının da kesin ihraç talebiyle disipline verilmesi, yürütülen büyük kıyımın yalnızca yeni bir adımı. Bay Kemal’in sözde hukuk hamleleriyle ele geçirdiği Mutlak Butlan Partisi’nin iktidara gelmek gibi bir derdi yine tabii ki yok. Tersine, AKP’nin önünü açmış olmaktan Bay Kemal ve yakın entrika arkadaşları son derece mutlular. Zaten hiçbir “muhalif” demeçlerini de gören olmadı! Geçen hafta söylemiştim, Özgür Özel’in yeni parti kurma alternatifi hakkında tereddüt etmesi son derece sağlıklı. Ancak bu tereddütün ne kadar süreceği de çok kritik. Özel’in liderliğini yaptığı büyük halk hareketinin partisiz kalma ihtimali AKP ve Bey Kemal’in Butlan Partisi açısından büyük bir umut. Bir yandan CHP’nin ciğeri sökülürken, diğer yandan da bazen Özel’in ağzına küçük bir parmak bal çalınıyor; evvelsi gün Gökhan Günaydın’ın Grup Başkan Vekilliği sıfatının üzerindeki tedbirin kaldırılması, bence bunlardan biri; Özel’in yeni parti hamlesini geciktirmek için tasarlanmış oyalama hamleleri!

ŞİMDİ YENİ OLUŞUM İÇİN HAMLE VAKTİ

Şimdi yazacaklarımı lütfen farklı bir dikkatle okuyun: Ben ömrüm boyunca farklı partiler arasında daldan dala atlamış bir insan değilim. Ben iktidarın sözcülüğünü yaparken kendini birden muhalif kampın ortasında bulmuş bir panelist değilim. Ben, CHP’nin Gençlik ve Kadın Kolları’nın kurucu başkanlığını yapmış, 1950’ler ve 60’larda en kritik virajlarda İsmet İnönü’nün sağ kolu ve CHP Milletvekili/Grup Başkanvekili olmuş Dr. Suphi Baykam’ın oğluyum. CHP’nin içine doğdum. Bu partide PM üyesi ve genel başkan adayı oldum. Partimi basında da hep en objektif şekilde değerlendirdim; gerektiğinde alkışladım, gerektiğinde de en ağır sözlerle eleştirdim. Atatürk’ün Partisi’ne hissettiğim aidiyet, az rastlanan bir seviyededir.

Ve bugün size diyorum ki, artık sevgili Özgür Özel’in düğmeye basma ve Bay Kemal’le sürdürdüğü sağlıksız ilişkileri sonlandırma vakti fazlasıyla gelmiştir. Şimdi artık tereddütleri terk edip harekete geçme zamanıdır. Aksi takdirde, Özel’in sürüklediği milyonlarca vatandaş zamanla moral kaybına uğrayacak ve karamsarlığın pençesine düşecek.

Şu anda Özgür Özel ve partinin tüm örgütüne ve üyelerine düşen, yeni parti kurulur kurulmaz CHP’den istifa edip bu tertemiz başlangıca adım atmak ve hatta Parti adresinden başka bir şey değişmemiş gibi var olan mevcut görevinin başına geçip, ilk kurucu kurultay yapılana kadar ülke siyasetinin rotasına sahip çıkmaktır. İlk aşamada yalnız CHP üyesi ile kopup gelenler partiye kaydedilmeli, bu akış tamamlandıktan sonra halktan veya başka partilerden katılmak isteyen ve belki daha önce siyaset yapmamış yeni üyeler gelmelidir. Bunu söylememin malum bir sebebi vardır. Diğer bir alternatif ise daha önce kurulmuş, seçime girme yeterliliği olan, yani “var olan” bir parti ile ortaklık yapmak olabilir, ki bu da gündemde konuşuluyor. O durumda ise, yine vakit kaybetmeden bütün adımlar bu partinin kimliğine göre hızla atılmalıdır.

HALKIN COŞKU SELİNİN BÜYÜK DEĞERİ

Halkın, Özel’e sel gibi akıttığı o samimi ilgi, sevgi ve güven, inanacakları bir lidere ne kadar susamış olduklarını göstermektedir. Bunun değeri paha biçilemez. Her türlü butlan tartışmalarından kurtulmuş, ülkesi adına gururla siyaset yapma zevkiyle donanmış halkın böylece önü açılmalı, ülkenin yeni partisiyle beraber, başı dik, özgüvenli bir inançla iktidara yürümelidir. Bunlar, sahte fezlekelerle önü kesilebilir, durdurulabilir çıkışlar değildir. Tarihi halk hareketlerini sürükleyen “toplumsal hâlet-i ruhiyeler”dir! Özel ve arkadaşları, tüm gerçek CHP örgütü, halkın bu büyük teveccühünün değerini bilmelidir!

Tabii ki her türlü gücün bel altı hamleleri yine devreye girebilir. Burada yeni bir parti kurabilecek veya diğer olasılıktan ilerleyecek Özel ve arkadaşlarının bir numaralı hedefleri güvenilir insanları yanlarına alarak hareket etmeleridir. Yeni sahte topuklu efelerden, yeni haşere ve böceklerden, yeni Lütfü Savaş’lardan uzak durmayı başararak herkesin kendisi kadar güvenebileceği tertemiz insanlardan kurulmuş büyük bir tarihi kadro oluşturmaları gerekiyor. Lütfen ilk fırsatta iftira atabilen, ilk tehditte kaçan, ilk rüşvette gözünü kapayıp cebini açan o kaypakları bu partiden uzak tutun! Zaten nasıl içeri sızabildiklerini düşündükçe kahroluyorum!

İşte bugün, artık o büyük hamleyi yapma vakti gelmiştir. Belki de CHP’den en zor ayrılacak kişilerden biri benimdir. Ama konu burada CHP’ye elveda demek değildir. Bu, inanıyorum ki bir “yeniden görüşmek üzere sevgili partim”den ibaret kalacak dönemsel bir ayrılıktır. İster beş yıl ister on beş yıllığına olsun. Elbet bir an gelecek, Atatürk’ün Partisi’ne operasyon çeken herkes hakkettiği yanıtı hem siyasi planda hem kanun önünde bulacaktır.

BÜTÜN YAPTIKLARINIZ, BEYHUDE! HALK HAREKETİNİ ENTRİKALARLA DURDURAMAZSINIZ!

Herkes şunu bilmelidir, CHP’ye yargı yoluyla ve butlancıların kumpaslarıyla zarar vermeye çalışabilirsiniz. Partiyi Genel Merkez binasız bırakabilirsiniz. Sözde her il başkanını veya milletvekilini görevden alabilir, her türlü haksız saldırıyı yapabilirsiniz. AMA, şunu bilin ki, halkın bu tarihi momentumunu yok edemezsiniz! Aleyhinize çıkacak oy adedinin her an artmasını engelleyemezsiniz! Muhalefetin çığ gibi büyümesini bu zavallı yöntemlerle durduramazsınız! Bunlar beyhude debelenmelerinizden başka bir şey değil! Özel’in şu sözlerini hatırlayalım: “Bize bina lazım değil, bize otobüs lazım değil.’ Gün oldu derme çatma bir aracın üzerinden, gün oldu bir caminin önündeki banktan, bir parktaki banktan, dün Gaziantep’te bir kamyon kasasından, bugün Ödemiş’te bir römorkun, bir traktör römorkunun üstünden sizlerle birlikteyiz. İktidara otobüsler götürmez. (…)” İktidara halkın dip dalgası, rüzgârı götürür! O da bugün fazlasıyla mevcut!