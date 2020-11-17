Covid-19 sürecinde şehir hastaneleri

17 Kasım 2020 Salı

Koronavirüsle mücadelede başarılı olamayan...

Açıkladığı resmi sayılarla kamuoyuna güven veremeyen...

Meslek örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmayan...

CHP’li belediyelerin COVID-19’la mücadele çabalarını açıkça engelleyen, fonlarına el koyan, kaynaklarını kısıtlayan...

Maske dağıtamayan ve satın alınmasını dahi bir süre engelleyerek iyice krize yol açan...

Ülkede genel bir karantinayı uygulamaya sokamayan...

Yeterince grip aşısı ithal edemeyen...

Kent merkezlerindeki yerleşik hastaneleri kapatan...

İktidarın...

Şehir hastaneleri konusundaki harcamaları insanı şaşırtıyor!

Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesi geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 31.8 arttı ama şehir hastanelerine ödenecek kira ve hizmet bedeli geçen yıla göre yüzde 57’lik bir artış ile 16.3 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl şehir hastaneleri için ayrılan bütçe Bakanlık bütçesinin yüzde 17.7’sini oluştururken, bu yıl yüzde 21.1’e yükseldi.

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CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin; “Söz konusu rant olunca Bakanlık sınır tanımıyor” diyerek harcamaları eleştirdi:

“Sağlık Bakanlığı bütçesi bu yıl yaklaşık 19 milyar lira artarak 77 milyar 615 milyon lira oldu.

Bütçede ciddi bir artışa gidilmesine rağmen, şehir hastanelerinin kullanım ve hizmet bedelleri olarak ayrılan 16 milyar 391 milyon lira, Bakanlık bütçesinin yüzde 21’inden fazlasını oluşturuyor. Bu rakamlardan bir kez daha anlıyoruz ki şehir hastaneleri, bütçenin büyük bir kısmını tek başına işgal ediyor. Bu hastaneler için harcanan bu yüksek meblağlar, Covid-19 sürecini hızla yaşadığımız bu dönemde sağlanması gereken birçok sağlık hizmetinin gelecekte aksamasına yol açacaktır.”

“2020 yılında şehir hastanelerinin kira bedelleri için ayrılan miktar 5 milyar 615 milyon liraydı. Bu sene bu rakam tam yüzde 77.6’lık artışla 9 milyar 977 milyon liraya yükseldi.

Şehir hastanelerinin kira bedellerinin yapılan sözleşmeler gereği döviz üzerinden olması nedeniyle şehir hastanelerinin kira maliyetleri her geçen yıl neredeyse iki kat artıyor.

Hizmet bedelleri incelendiğinde ise bu kalemde yapılan ödemelerin Türk Lirası cinsinden olması, artışın kira bedellerine göre daha az oranda olmasına neden oluyor.

Geçen yıl hizmet bedeli için 4 milyar 799 milyon lira ayrılırken bu miktar 2021 yılı bütçesinde yüzde 33.6 oranında artışla 6 milyar 414 milyon liraya yükselmiştir.”

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Şehir hastanelerinin yüksek maliyetlerinin en büyük sebebi döviz üzerinden 25 yıllık süreyle yapılan sözleşmeler.

Milletvekili Şahin, 2019’un ağustos ayında verdiği kanun teklifini hatırlattı:

“Şehir hastaneleri için ilk yapılması gereken, sözleşmelerin derhal Türk Lirası üzerinden yeniden düzenlenmesidir. Ardından bu hastaneler bedelleri şirketlere ödenerek kamulaştırılmalı ve halkımızın üzerindeki bu mali yük alınmalıdır.”

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Sevgili okurlarım, görüldüğü gibi iktidar, bu ekonomik iflas sırasında bile Şehir Hastaneleri aracılığıyla istediklerine, üstelik de döviz üzerinden para aktarmayı sürdürüyor.

Sonra da Merkez Bankası Başkanı’nı ve Hazine ve Maliye Bakanı damadı görevden alıp ekonomik ve hukuki reformdan söz ediyor!