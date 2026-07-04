Butlancılar “devlet aklı” diye tanımladıkları olgu sayesinde CHP’nin tepesine kurulduklarını söylüyorlar. O aklın ne menem bir şey olduğunu soracak olursanız, kısaca betimleyelim:

Şu anda ülkemizde olup biteni kurgulayan Saray ve çevresi, halkın oy verip desteklediği hemen hemen tüm muhalefet partilerinin karşısında. Onlara karşı olmakla kalmıyor, iç işlerini de karıştırmayı görev sayıyor. “Türkiye’nin her türlü vesayetten arınmış ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu açıktır. CHP’nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem siyaset hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır” sözleri, Saray’a ait örneğin.

Bu sözler, butlancıların “devlet aklı” diye niteledikleri odağın neresi olduğunun da kanıtı aynı zamanda.

Gelelim Saray’ın kurguyu yürüten akıl vericilerine...

Başkent kulislerinde, akıl vericilerin çok dar bir grup olduğu söyleniyor. Önde gelenlerinin başında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum geliyor.

Mehmet Uçum, hukukçu. 1999’da Ecevit hükümeti döneminde uluslararası sermaye yararına anayasaya yerleştirilen uluslararası tahkimi ısrarla savunduğu bilinen Yücel Sayman’ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu yönetiminde yer aldı. Kendisi tıpkı CHP butlancısı Kemal Kılıçdaroğlu gibi, ünlü uluslararası spekülatör George Soros’tan yardım alan Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) üyesi. 2013-2015 arası PKK ile “barış süreci” adıyla yürütülen pazarlıklarda da “akil adam” oldu. Aynı zamanda geçmişte Türkiye Komünist Partisi üyeliği var.

İşte bu Mehmet Uçum, AKP’nin 1923 Devrimi ile kurulmuş Cumhuriyeti tasfiye ederek 2023’te devreye sokulan “Türkiye Yüzyılı vizyonu” denen kurgunun perde arkasındaki en önemli isim.

Uçum, ara ara yaptığı açıklamalarla Saray’ın vizyonuna yön veriyor. “Türkiye Yüzyılı vizyonu”na uygun anayasa hazırlığının göbeğinde yer alıyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Saray’ın asli akıl vericisi Mehmut Uçum’un hazırladığı düşünsel altyapının gerçekleşmesine dönük “arındırma” uygulayıcısı ise Adalet Bakanı Akın Gürlek.

Kurgunun baş hedefi; 1923 Cumhuriyetini kuran ve onun en örgütlü siyasi kalıtı olan CHP. Parti, içten kemirilecek, Cumhuriyetten ve halktan arındırılarak butlancıların elinde eritilecek ve sonunda tarihten silinecek.

Böylece hem simgesel hem de örgütsel olarak Aydınlanmadan ve bağımsızlıktan yana olan halk kesiminin en büyük seçeneği ortadan kalkmış, Saray ve uluslararası egemenler için de mıntıka temizliği gerçekleşmiş olacak.

Bu büyük kurgunun önüne geçmek, sömürgenlere karşı verilen canla, kanla gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı ile elde edilmiş 100 yılı aşmış bir birikim, deneyim ve geleneği yok ettirmemek öncelikli ödev ve görev olmalı.

CHP, Saray kurgularına kurban edilmemeli. Özgür Özel’in “Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız” deyişinden ne kastettiği çok belli değil.

CHP üyelerinin bilinçli bir kesiminin de üzerinde durduğu “CHP’yi teslim etmeme” düşüncesi çok önemlidir. Çünkü, üstteki kurgunun ana amacı, hedefledikleri bağımlı-monarşik yapının önündeki en büyük engel olarak CHP’yi fiilen kapatmaktır.

Özgür Özel ve arkadaşlarını, yeni partiye iteleyerek ya da zorunlu kılarak CHP’yi kendi özgün işlevinden arındırmanın da Saray kurgusunun bir parçası olduğu unutulmamalıdır.