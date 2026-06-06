Gelişmeler öyle gösteriyor ki Saray görevlisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek işlevi CHP’yi ikiye bölmek değil, bile bile tarihe gömmek.

Mustafa Balbay yazdı. Kılıçdaroğlu, 5 yıl partinin başında kalma niyetindeymiş. Yani, kurultaya filan gitmeyecek, parti örgütü ve halkın kendisine yönelen çok öfkeli tepkisine karşın CHP’yi egemenliği altında tutacak. Özgür Özel ile hareket eden ekibi “arınma” adı altında büyük ölçüde partiden tasfiye edecek.

Bir başka deyişle, geçmişte FETÖ’cülerle işbirliği yaptığı gibi yine partiyi geleneksel çizgisinden ve kadrolarından uzaklaştıracak; CHP’yi CHP olmaktan çıkaracak.

Bu kurgunun, kendisini oraya oturtan iç ve dış egemenler açısından ne yararı olacak?

CHP’li kadrolar, başka bir parti kurmaya zorlanacaklar. Yeni parti kurulduğunda, simgesel olarak; sömürgeci, gerici güçler için her zaman baş ağrısı olmuş ve bağımsızlık savaşından gelen tarihsel özgörev ile yüklü 100 yıllık büyük bir örgüt kurumsal kimliğiyle bertaraf edilmiş olacak.

Başka bir ifadeyle, Atatürk’ten ve 1923 Devrimi’nden intikam alınacak.

Dünya sömürgenlerince görevlendirilmiş 12 Eylül faşist cuntası generalleri, CHP’yi kapatarak bu kurguyu büyük ölçüde uygulamaya koymuşlardı.

Tutmadı, kökü Kuvayı Milliye’ye dayanan CHP yeniden filizlendi ve yaşama döndü.

Bugün CHP, Türkiye’nin demokratik geleceği açısından halkın en büyük seçeneğidir.

Başına ne geliyorsa işte bu yüzdendir.

Saray’daki AKP’li, ABD başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, boşuna “Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği lider. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün bizzat kendisi” demiyor.

Sömürgeciyi överek meşruiyet alacak, ABD’nin Ortadoğu bölge valisi Tom Barrack’ın ifade ettiği gibi monarşik sultanlığını kuracak.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında, 29 Ekim 2023’te yanına paşalarını alıp Vahdettin Köşkü’ne çıkması, “Türkiye Yüzyılı vizyonu” diye tanımladığı meşruti monarşiyi içeren yeni rejim hedefini vurgulaması da bu yüzdendi.

Her sultanın bir sadık sadrazamı olur. Damat Ferit gibi örneğin...

Açın bakın Söylev’i, Atatürk Damat Ferit için ne diyor?

O sıfatı, son günlerde on binler meydanlarda haykırıyor.

Halk, olup bitenin ayrımında, çözüm için bastırıyor. O yüzden taraflar arasında bir iletişim kuruldu. Aracılar gidip geliyor.

Dileriz, sömürgenlerin ve Saray’ın kurgusu dağıtılır.

KAZAN-KAZAN İLİŞKİLERİ

Saray’daki AKP’li, Türkiye’yi ziyaret eden Nijer cumhurbaşkanını karşılama töreninde dedi ki:

“Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazankazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.”

CHP milletvekili Mühip Kanko, geçen gün Meclis’te açıkladı:

“Türkiye’nin bugüne kadar Somali’ye yaptığı yardım ve desteklerin toplamı 50 milyar doları aşmış durumda. Ancak, bugün Somali Türk vatandaşlarından vize istiyor. Noterden onaylı evrak talep ediyor ve bunun için de 60 dolar ücret alıyor. Daha da düşündürücü olan şu: Kendi emeklisine açlık sınırının altında maaşı reva gören, asgari ücretliyi her geçen gün daha da ağırlaşan hayat şartları karşısında düşük ücretlere mahkûm eden AKP hükümeti ve Saray, milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı bir ülke tarafından bu muameleyle karşı karşıya bırakılmaktadır.”

Kazan-kazan ilişkileri böyle yürüyor.