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Özgür Özel’e Yönelen Kurgu
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Özgür Özel’e Yönelen Kurgu

13.06.2026 04:00
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Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP’yi arındırsın diye Saray, bir mıntıka temizliği hazırlığı içinde. Başkent kulislerinde, Özgür Özel ve çevresindeki kimi CHP yöneticilerine dönük bir operasyondan sıkça söz ediliyor.

Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyalarının kabartılması, yargı alanındaki hareketlilik bu söylemi büyük ölçüde kanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu yönetiminin hukuksal açıdan tartışmalı bir kararla, Özgür Özel’e yakın milletvekillerini ihraç için disipline göndermesi de bir başka işaret.

Saray kurguları ile pek uyumlu olmadığı ileri sürülen Ankara cumhuriyet başsavcısının Yargıtay üyeliğine kaydırılması, yerine adalet bakanının en yakınının atanması, gündeme gelecek operasyonun bir parçası olarak algılanıyor.

Buna, Saray adına konuşan MHP liderinin söyledikleri de eklenebilir. Bahçeli, Özgür Özel’e “CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan vazgeçmelidir” diyerek parmak salladı. Hemen ardından “devlet aklı” (Saray’ın aklı) ile davrandığı söylenen Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi tamamladı:

“İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar.”

Aslında Saraycıların kurguladığı zemin, halkla bütünleşmeyi önceleyen Özgür Özel ve ekibini Silivri’ye doğru götürecek yeni bir cezaevi aracının yolu gibi gözüküyor.

Arınma, arınma dedikleri böyle bir sonuca vardırılmak isteniyor.

AKILDANE 

MHP lideri Bahçeli’ye göre, CHP, içindeki sorunları akla, mantığa ve hukuka uygun bir biçimde çözmeliymiş.

Ortağı ile birlikte akla, mantığa ve hukuka uygun hiçbir şey bırakmadılar ülkede. Saray düzeni sürsün diye ortalığı toza, dumana kattılar. CHP’nin neredeyse tüm belediye başkanlarını içeri tıktılar, partiyi bile bile karıştırdılar.

Şimdi kalkmışlar, akıl veriyorlar!

BAŞTAKİ BELA

Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki:

“Mutlak bultan davasını kim CHP’nin başına bela etmişse ondan hesap soracağım.”

Mutlak butlan davasını açanı kendisi çok iyi tanıyor: Lütfü Savaş.

Savaş’ı CHP’nin başına bela eden de ta kendisi.

Savaş, 2009’da AKP’den Antakya Belediye başkanıydı. 2014’te AKP, Sadullah Ergin’i belediye başkan adayı gösterince AKP’den ayrıldı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ısrar kıyamet Lütfü Savaş’ı CHP’nin adayı yaptı.

Ne rastlantı! Aynı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olabilmek adına FETÖ’nün TSK’yi tasfiyeye yönelik uyduruk davalarının baş sorumlularından AKP’nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i 2023’te CHP listesinden milletvekili seçtirmişti!

Bela üstüne bela getirmiş, şimdi hesap soracak!

KAPİTALİZM MÜNECCİMİ

Kılıçdaroğlu’nun, Saray’ı eleştirmediğine ilişkin yorumları çürütmek için kurduğu cümlesi “Mehmet Şimşek’i, İngiltere’den enflasyonu düşürsün diye getirdiler. Olan yine emekliye oldu kazanan yine beşli çeteler oldu” yönündeydi.

Anımsayınız, kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığını parlatmak için Aralık 2022’de bol bol para harcayıp İstanbul’da şatafatlı “İkinci Yüzyıla Çağrı” buluşmasını düzenlemiş, “şampiyonlar ligi kadrosu”nu açıklamıştı. Kadronun ilk sırasında, ABD’den getirtip kendisine “endüstriyel dönüşüm başdanışmanı” yaptığı Jeremy Rifkin vardı. Rifkin, kapitalizmi baştan tanımlayacağı varsayımıyla dünyadaki tutucu dünya liderlerine para karşılığı hizmet veren bir “vahşi kapitalizmi ehlileştirme münnecimi”ydi.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı İngiltere’den getirtilen Mehmet Şimşek yerine, ABD’den getirtilen Jeremy Rifkin ile çalışacaktı.

Olmadı, Şimşek’i bakanlığa oturtan, onu da CHP’nin başına atadı.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #ABD #Mehmet Şimşek #Saray #Kapitalizm

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