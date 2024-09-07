Kemalizme Sapıklık Diyen Zihniyet

07 Eylül 2024 Cumartesi

Halife sultanlık peşindeki Saray’ın yeni anayasa değişikliği ardında gizlediği ayrıntılar teker teker ortaya çıkıyor.

İktidar ortağı HÜDA PAR’ın Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz’ın ağzından çıkan sözler, Saray koalisyonunun aslında neyin peşinde olduğunu açıkça gösteriyor.

HÜDA PAR’lıya göre, “Mesele; bu millete dayatma ile, hile ile çökmüş olan batıl bir ideolojinin ve kişilerin ilahlaştırılması yanlışının sonlandırılarak bir asırdır milleti Batı’ya gönüllü kul köle yapmaya çalışan ve Batı’nın teknik ve ilerlemesini değil, sapıklık ve batıl kültürünü taklit eden Kemalizm zihniyetinden anayasanın arındırılmasıdır.”

Lakırdıyı söyleyen ve söyleten belli.

Saray, doğrudan edemediği lafları ortağına söyletiyor. Söyleyen de Türkiye’de Hizbullah örgütünün siyasi ayağı sayılıyor.

Söyleten ile söyleyenin hedefleri bir: Cumhuriyetin kurucu kadrosu ve ilkeleri...

“Zihniyetleri”ne gelecek olursak:

Beykoz’da basılan Hizbullah örgütünün karargâhından çıkan ipuçları ile Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı öldürümlerinin katillerine ulaşılmıştı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a yönelen cinayetin sorumlusu yine Hizbullah örgütüydü.

Çok değil bundan yaklaşık 15 yıl önce Hizbullah’a ait örgüt evleri basılmış, o evlerden cesetler, ağır işkenceler sonrası öldürülmüş insan cesetleri çıkarılmıştı. Öldürülen insanlara uygulanan işkence görüntüleri örgüt üyeleri tarafından kaydedilmişti.

Ayrıca aynı örgüt üyeleri, domuz bağı ile bağlayıp işkenceyle öldürdükleri karşıtlarını oturdukları evlerin altına gömmüş, sonra da üstlerinde oturup yemek yemeğe, yaşamaya devam etmişlerdi!

Türkiye, o örgüt sayesinde, eşine rastlanmamış insanlık dışı bir sapkınlık ile yüz yüze gelmişti.

Şimdi işte bu zihniyet, Cumhuriyetin kurucu kadrolarını ve ilkelerini karşısına alıp Saray ve MHP ile kol kola yeni anayasa yapacakmış.

Yapabilirse yapsınlar da görelim!

NARİN

Erkek egemenliği, kadına getirilen sınırlamalar ve onlara yönelen gerici bakış açısı; özetle Erdal Atabek’in deyişiyle kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış kadınlık...

Çocuk istismarlarının doruk noktaya ulaştığı cemaat ve tarikatların üstünlüğü, dogmalara bağlılık, kapalı toplum dayatması, kör cahillik...

Üstüne üstlük, tüm bu olumsuzlukları körükleyen bir iktidar.

Sonuç: Küçük Narin’in başına gelenler.

UYGULAMA

CHP demokratik bir tüzük için kurultayını topladı.

Tüzüğündeki değişiklikleri olabildiğince çoğulcu bir anlayışla gerçekleştirmeye çabalıyor. Kurultay sonrasında parti yönetiminden beklenen öncelik, hazırlanan tüzüğe uymaları olmalıdır.

Çünkü geçmişte de tüzük vardı. O tüzükte de demokratik yöntemler ve hükümler bulunuyordu.

Ama uygulayan yoktu.

ATATÜRK’ÜN ASKERLERİ



Laik, demokratik devletin geldiği hale bakın:

Kurucusu ve kurtarıcısının adını seslenip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye çığlıklanan teğmenler için kıyamet koparılıyor.

Olayın iki yönü olduğunu düşünenler çok:

1- Teğmenler, çok doğal bir duyguyla çağdaş, demokratik-laik düzene bağlı olması gereken Türk ordusunun Atatürk’ün ilke ve kalıtına sahip çıktıklarını mezuniyetin coşkusuyla dile getirmişlerdir.

2- Olayı, Saray’ın Atatürk ilkelerine bağlı teğmenleri tasfiye etmesi için fırsat yaratmış ve kullanmış olanlar vardır.