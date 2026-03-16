Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vatandaşlık temel geliri mi, sadaka mı?
Jale Özgentürk
Son Köşe Yazıları

16.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Düşünün bir... Bir sabah uyanıyorsunuz ve banka hesabınıza para yatmış. Devletten, koşulsuz... İş bulup bulmadığınız sorulmuyor, geliriniz araştırılmıyor, neden hak ettiğinizi kanıtlamanız gerekmiyor. Sadece bu ülkenin yurttaşı olmanız yeterli.

Kulağa ütopik gelebilir. Ama bugün dünyada buna “vatandaşlık geliri” ya da “evrensel temel gelir” deniyor ve artık yalnızca sosyal politika tartışmalarının değil, teknoloji devlerinin, ekonomistlerin ve siyasetçilerin de gündeminde.

Dünya hızla değişiyor, robotlar üretime giriyor, yapay zekâ hızla yayılıyor, platform ekonomisi büyüyor.

İş var ama güvenceleri yok. İnsanlar çalışıyor ama yoksulluktan kurtulamıyor.

Bu yeni dünyayı anlatmak için ekonomist Guy Standing yıllar önce yeni bir kavram ortaya atmıştı: Prekarya. Yani “güvencesizler sınıfı”.

Ne tam işçi sınıfı ne de orta sınıf. Geçici işlerde çalışan, yarın ne olacağını bilmeyen milyonlar...

Çok uzağa değil, Türkiye’ye bakın.

Resmi işsizlik verilerinin yakalayamadığı koca bir alan var. Geniş tanımlı işsizlik yaklaşık yüzde 30. Kayıt dışı çalışanlar, yarı zamanlı işler, asgari ücretle geçinemeyenler...

Bir de görünmeyen emek var. Ev içi emeğiyle hayatı döndüren ama sosyal güvenlik sisteminde adı bile geçmeyen milyonlarca kadın...

Yani güvencesizlerin sayısı hızla artıyor.

Vatandaşlık geliri tartışması tam da bu noktadan doğuyor.

Dünya artık bu fikri yalnızca teoride konuşmuyor.

Finlandiya 2017-2018 yıllarında iki bin işsize aylık 560 Avro verdi. İş bulsalar bile kesilmeyen bir ödeme. Sonuç şaşırtıcı oldu. İnsanlar çalışmayı bırakmadı ama daha az stresli, daha güvenceli yaşadılar.

Kenya’da yapılan uzun süreli deneylerde ise nakit alan köylerde küçük işletmeler büyüdü, çocukların okula devam oranı arttı.

Alaska’da ise 1982’den beri petrol gelirlerinden her yıl vatandaşlara pay dağıtılıyor. Ve kimse bu uygulamayı kaldırmaya cesaret edemiyor.

 SINIF MÜCADELESİ SÜRECEK

Vatandaşlık gelirinin fikri savunucuları ise çok farklı saflarda yer alıyor.

Önerinin en yüksek sesli savunucuları arasında dünyayı değiştiren teknoloji dünyasının isimleri var.

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, OpenAI kurucusu Sam Altman açıkça söylüyor: “Yapay zekâ milyonlarca işi ortadan kaldıracak. Toplumun bunu kaldırabilmesi için bir tür temel gelire ihtiyaç olacak.”

Bu öneriyi tartışan sosyal politika düşünürleri için sorun başka.

Guy Standing gibi isimlere göre konu ekonominin istikrarı değil, insan onuru. İnsanların yalnızca çalıştıkları zaman değil, insan oldukları için de bir güvenceye sahip olması gerekiyor.

Sol içinde ise tartışma başka boyutta yürüyor. Bir kesim bu politikanın sosyal devletin yerini almasından, “Herkese para verildi” denerek sağlık, eğitim ve emeklilik sistemlerinin tasfiye edilmesinden endişeli.

Marksistlere göre ise sorun daha köklü:

“Nakit dağıtmak üretim ilişkilerini değiştirmez, sınıf mücadelesinin yerini alamaz. Güç hâlâ sermayenin elindedir.”

Bu uyarılar hafife alınacak gibi değil.

Türkiye’de ise tartışma farklı bir yolda ilerliyor.

İktidar bir süredir “vatandaşlık maaşı” dediği gelir tamamlayıcı hane destek sistemi üzerinde çalışıyor. 2027’de açıklanması beklenen modele göre bölgesel ortalama gelirin altında kalan ailelere kira, gıda ve enerji gibi temel ihtiyaçlar için yaklaşık 5 bin lira destek verilmesi konuşuluyor.

TÜRKİYE’DE SİYASET ARACI

Ama bu evrensel bir vatandaşlık geliri değil.

Bu yeni bir sosyal yardım programı.

Aradaki fark büyük.

Birinde devlet vatandaşına “Sen bu toplumun eşit üyesisin” diyor.

Diğerinde ise “Yardıma muhtaçsan destek alırsın”.

Türkiye’de açlık sınırı 32 bin lirayı, yoksulluk sınırı 100 bin lirayı aşmış durumda. Emekli maaşları insanca yaşamaya yetmiyor. Asgari ücret açlık sınırının altında.

Böyle bir tabloda sorulması gereken soru aslında çok basit:

Devlet vatandaşına yaşama güvencesi mi verecek, yoksa yoksulluğu yönetmenin yeni bir yöntemini mi bulacak?

Sorun yurttaşlık hakkı ile sadaka arasındaki o ince ama belirleyici çizgide.

İlgili Konular: #ekonomi

Yazarın Son Yazıları

Devamını Oku
Afette kadın olmak

Bu 8 Martta kadınların mesleki sorunları, camdan tavanları tabii ki tartışıldı tartışılıyor. Ama deprem bölgesinin gündemi daha farklı. Kadınların önemli bir bölümü zaten kayıt dışı çalışıyordu. Küçük işletmelerini, tezgâhlarını, atölyelerini kaybeden kadın girişimcilerin büyük kısmı üretimden koptu.

Devamını Oku
09.03.2026
Trakya’nın ciğerine nükleer hançer

Hükümetin gerekçesi enerji arz güvenliği. Akkuyu’da ilk santral Rusya’ya verildi. Üçüncü santral için Çin’le müzakereler yapıldığı biliniyor. Yeni iddialar Kanadalı bir şirketi işaret ediyor.

Devamını Oku
23.02.2026
Belirsizlik günlerinde genç girişimci olmak

Bugünün genç iş insanları yalnızca teknik bilgiyle değil; adaptasyon, analiz, empati ve stratejik düşünme becerileriyle ayakta kalmak zorunda. Belirsizlikle başa çıkabilme, kriz yönetimi ve sürdürülebilirlik perspektifi artık temel yetkinlikler.

Devamını Oku
16.02.2026
Türkiye sarsılarak üretimden kopuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e göre milyonlarca kişiye istihdam sağlayan tekstil ve hazırgiyim “çaput” üretiyor.

Devamını Oku
09.02.2026
Varlık mı, borç mu bırakacaksınız?

Türkiye’de ise tablo tersine işledi. Fonun sermayesi, mevcut kamu varlıklarının devriyle oluşturuldu. Portföyünde 7 sektörde 34 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul var.

Devamını Oku
02.02.2026
İtiraz eden kadınların yılı

Bugün sevgili arkadaşım Hrant Dink’in ölüm yıldönümü. 19 yıl önce, “güvercin tedirginliğindeki” yaşamı bir tetikçinin kurşunuyla sona erdi. Hrant niçin öldü, kim öldürdü; bu sorular hâlâ karanlıkta. Adalet yerini bulmadı.

Devamını Oku
19.01.2026
AB’nin Mercosur hamlesi Türkiye’ye ne anlatıyor?

Türkiye’de ise ülke yönetimindekiler iç siyasette yurttaşlara “Dünyada güçlü ülkeyiz” algısını yaymaya çalışırken yeni dünyanın ticaret haritasının çizildiği ve yeni işbirliklerinin geliştirildiği masalardan uzak kalıyorlar.

Devamını Oku
12.01.2026
İkinci iş sıfır hayat

TÜİK’in 2025 verilerine göre ortalama ücret, yoksulluk sınırının belirgin biçimde altında. TÜRK-İŞ’in Aralık 2025 araştırması, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığını gösterirken ortalama ücret bu rakamın yarısına bile yaklaşamıyor.

Devamını Oku
05.01.2026
Ve yılın ezileni yurttaş!

Türkiye’de büyüme var ancak emeğe düşen pay sistematik biçimde küçülüyor.

Devamını Oku
29.12.2025
Gerçek gündem geçim ve eşitsizlik

Türkiye her sabah başka bir gündemle uyanıyor.

Devamını Oku
22.12.2025
Cam tavan değil beton duvar

İster beyaz yaka olsun ister mavi yaka, Türkiye’de çalışan olmak bir de üstüne kadın olmak eşitsizlik, güvencesizlik, görünmezlik demek. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre dünyada kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 68, erkeklerin yüzde 90 seviyesinde.

Devamını Oku
15.12.2025
Dijital dönüşüm bir adalet meselesi

Türkiye’de e-ticaret kullanım oranı yüzde 45, e-devlet kullanım oranı yüzde 60. ChatGPT’nin küresel trafiğinin yüzde 3’ü Türkiye’den geliyor. Bu veriler toplumun dijitalleşmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Devamını Oku
24.11.2025
‘Bu ülke derin bir uykuda’

Çin bugünlerde tıpkı insan gibi yürüyen robotunu tanıttı dünyaya. O kadar hızlı ilerliyor ki teknoloji, ev işlerinde, yaşlı bakımında kullanılacak yeni nesil insansı robotlar için artık gün sayılıyor.

Devamını Oku
17.11.2025
Balda tehlike büyüyor

Pestisit, kalıntı, tağşiş... Türkiye, gıda güvenliği açısından belki de en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Zehir soframıza kadar sızmış durumda. Denetim mi? Kâğıt üzerinde var ama kovanın, tarlanın, sofranın gerçekliği bambaşka.

Devamını Oku
20.10.2025
Fikir üreten fabrikadan sessiz kalan fabrikaya

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 1971’de Feyyaz Berker ve bir grup iş insanı tarafından kurulurken Vehbi Koç, derneği şu sözlerle tanımlıyordu:

Devamını Oku
29.09.2025
Keşke ıssız kalsaydı! Yassıada hukuk dışı kaldı

Yassıada ve Sivriada, sit alanı statüsünden çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından adaların imar oranı yüzde 5’ten yüzde 65’e çıkarıldı. Böylece ada, yapılaşmaya açıldı.

Devamını Oku
22.09.2025
Ezilen halk bu oyunu bozar

Bugün gözler, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) bölmeyi amaçlayan, siyasal niyeti gün gibi ortada olan uydurma bir davaya çevrilecek.

Devamını Oku
15.09.2025
Binde 5 değil binlerce hayat

“20 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa bu kadar çaresizim. Mağaza kapanınca işçiler dağıldı. Çoğu genç, kredi borçları var. Ne yapacaklar bilmiyorum.” İzmirli bir ayakkabı ustası söylüyor bu sözleri.

Devamını Oku
25.08.2025
Kıyamete adım adım

Bundan 26 yıl önce 17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük depremin yıldönümüydü dün. Gölcük’ten Sakarya’ya, Yalova’dan İstanbul’a yaşanan bu depremde binlerce bina yıkıldı, on binlerce insan hayatını kaybetti.

Devamını Oku
18.08.2025
Ataköy de karot kıskacında

İstanbul’un önemli kentleşme örneklerinden biri olan ve bir açık hava müzesi diye nitelenen Ataköy 1. Kısım, izinsiz karot alınarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Devamını Oku
04.08.2025
Taşyapı’dan dönüşüm soslu el koyma

İstanbul’un inşaatla altüst olmuş, “ihanet edilmiş” son 30 yılına hep aynı müteahhitler damga vurdu. İlk hatırlanılacak isimlerden biri de Emrullah Turanlı’nın sahip olduğu Taşyapı İnşaat. Taşyapı adı İstanbul’da onlarca tartışmalı projeyle anıldı yıllardır.

Devamını Oku
28.07.2025
Zeytinimi alma geleceğimi çalma

Türkiye’nin Ortadoğu’ya hükmetme hayalini kurduğu “büyük” gündeminde Ankara’da bir eylem sürüyor günlerdir.

Devamını Oku
14.07.2025
Sınıfın hafızası umudu yaşatıyor

Türkiye işçi sınıfının tarihinde 15 16 Haziran 1970 tarihi bir kırılma noktasıydı. 12 Mart muhtırasının ayak sesleri duyulurken dönemin iktidarı işçilerin 1960’larda elde ettiği sendikal kazanımları geri almak istiyordu.

Devamını Oku
16.06.2025
Ücrette gelecek, kirada geçmiş enflasyon haksızlık

Türkiye bir süredir “barınamayanlar ülkesi”ne dönüştü. Ne kiracı ev bulabiliyor ne dar gelirli kirasını ödeyebiliyor ne de gençler bir ev hayali kurabiliyor.

Devamını Oku
02.06.2025
Sabır taşı çatladı

“Biraz daha sabır” diyor ekonominin baş sorumlusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz...

Devamını Oku
26.05.2025
