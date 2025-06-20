Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanıp ülkenin birinci partisi olunca, yerel yönetimlerde başarılı hizmetlerle halkın güvenini kazanıp buradan merkezi iktidara yürümeyi, temel siyasal yönseme olarak belirledi. Bu bağlamda, son olarak, Balıkesir Bandırma’da nüfusu 100 bini aşan CHP’li 101 belediye başkanı bir araya geldi. Ortak hedeflerini ve sorunlarını görüştüler.





Muhalefetin merkezi iktidara yürüme hedefinin ayırdında olan iktidar bloku da; CHP’li belediyeleri ve başkanları çalıştırmayıp, başarılı olmamaları için elinden gelen engellemeleri yapıyor. CHP’li yerel yönetimleri olabildiğince itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu engellemeleri ve saldırıları göğüslemenin yolu, hizmeti çok yönlü güçlendirmekten ve halkla bütünleşmekten geçiyor.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE DURUM

CHP’li başkanların ve belediyelerin bunu nasıl başarabileceği, son olarak Manisa örneğinde çarpıcı biçimde görüldü. Talihsiz bir olayla erken yaşta aramızdan ayrılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, çalışma anlayışıyla ve hizmetleriyle kentini kucaklamıştı. Tüm Manisalılar başkanlarına sahip çıktılar. Onun cenaze töreni sevgi seline dönüştü.

Manisa’da 78 yıl sonra kazanılan seçim başarısı da, halkın güveninin ve desteğinin nasıl kazanılabileceğine çarpıcı bir örnek olmuştu. Biz, seçim sonrası, Başkan Zeyrek ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper ile yaptığımız söyleşiyi; “Manisa başarısı tüm yönleriyle irdelenmeli ve siyaset yeniden yapılanırken ‘örnek bir siyaset ve seçim modeli’ olarak değerlendirilmeli” diye vurgulamıştık. Geniş kitlelerin Manisa örneğinin ayırdına varması, ne yazık ki acı bir olayla oldu.

PİRİŞTİNA - ZEYREK BENZERLİĞİ

Biz aslında yıllar önce İzmir’de kaybettiğimiz rahmetli başkanımız Ahmet Piriştina ile geçtiğimiz günlerde Manisa’da kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek başkanımızın hikâyeleri arasında önemli bir benzerlik görüyoruz. Erken yaşlarda ve en verimli dönemlerinde hayata veda eden başkanlar; yerel yönetimlerde önemli başarılar elde ettiler. Siyaset ve çalışma anlayışlarıyla, kentlerinde hemşehrilerinin güvenini ve desteğini kazandılar.

Aslında bir bakıma onlar yerel yönetimlerde rol model oldular, isimlerini unutulmayacaklar arasına yazdırdılar. Bunun en önemli nedeni, toplumcu anlayışları ve tüm halkı kucaklamalarıydı. Biz, yerel yönetimlerdeki sosyal politikaları çok önemsiyoruz. Başarının yolunun halkla bütünleşmekten geçtiğini düşünüyoruz.

‘FERDİ ZEYREK YEREL YÖNETİM AKADEMİSİ’

Türkiye’de sol ve sosyal demokrat siyasetin yerel yönetimlerde önemli bilgi ve deneyim birikimi vardır. Günümüzün yerel yöneticileri de böylesi güçlü bir geleneğin sürdürücüsü ve günümüzdeki temsilcileri olduklarını unutmamalıdır. Bu durum, günümüzün muhalif belediye başkanlarına bir yandan güç verirken, diğer yandan önemli sorumluluk yüklemektedir.

Biz, günümüzün ana muhalefet partisi olan, ama aynı zamanda yakın bir gelecekte ülkeyi yönetmeye hazırlanan CHP’de; yerel yönetimlerdeki sürece destek verecek bir akademi oluşturulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Aslında 31 Mart sonrasında, Eskişehir’in efsane başkanı Yılmaz Büyükerşen hocanın koordinesinde böyle oluşum gündeme gelmişti.

O oluşumun bu dönem daha ciddi ve kalıcı bir yapıya ulaştırılmasını bekliyoruz. Hem günümüzün yerel yöneticilerine destek olacak, hem de geleceğin yerel yöneticilerini yetiştirecek ‘Ferdi Zeyrek Yerel Yönetim Akademisi’nin oluşturulmasını öneriyoruz. Unutulmamalıdır ki ülkemizde sol ve sosyal demokrat siyaset, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde yükselecek ve yerelden merkezi iktidara yürüyecektir.

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Attilâ İlhan 100 yaşında

İçinde bulunduğumuz günler, İzmir’den yetişen ülkemizin önemli düşün ve yazın insanı Attilâ İlhan’ın 100. yaş dönümüdür. Onu 100. yaşında, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Yazın dünyamızın unutulmaz ‘Kaptan’ı, edebiyatımıza kazandırdığı pek çok eserle, aslında günümüzde de yaşıyor.





Bizce Attilâ İlhan’ın en önemli özelliği, onun çok yönlülüğüdür. İlhan; usta bir şair, yazar, gazeteci, senarist, eleştirmen ve düşün insanıdır. Kısacası, o bütün yönleriyle ve edebi zenginlikleriyle, tam anlamıyla bir ekol ve okuldur.

ATTİLÂ İLHAN VE İZMİR

15 Haziran 1925 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Attilâ İlhan, ilk ve orta öğrenimini Karşıyaka’da yapmıştır. O aynı zamanda eski bir Atatürk Liselidir. Lise eğitimi sırasında mektuplaştığı bir kıza gönderdiği Nâzım Hikmet şiirleri nedeniyle, komünizm propagandası nedeniyle tutuklanmıştır.

Görüldüğü gibi; İzmir’in, Attilâ İlhan’ın yetişmesinde, düşün ve yazın hayatının oluşmasında, önemli etkileri vardır. O da her daim bu etkileşimi önemsemiş ve yurtdışında geçen eğitim yıllarından sonra farklı dönemlerde İzmir’e gelerek çalışmalarını sürdürmüştür.

‘DEMOKRAT İZMİR’ YILLARI

Attilâ İlhan’ın İzmir’le etkileşiminin en yoğun olduğu ve kentle bütünleştiği yıllar, dönemin önemli bölgesel yayını ve mücadele gazetesi olan Demokrat İzmir’deki yayın yönetmenliği dönemidir. Demokrat İzmir, güçlü ve etkili muhalif bir gazeteydi. Biz de o yıllarda pek çok İzmirli ve Egeli muhalif yurttaş gibi, ailecek Demokrat İzmir’in sürekli ve düzenli okuruyduk.

Attilâ İlhan’la hiç tanışamadık. Ancak Milli Kütüphane caddesinde bulunan Demokrat İzmir’in günümüzde artık olmayan binasının tahta merdivenlerinden çıkmışlığımız vardır. Eski bir Demokrat İzmir yazarı olan rahmetli kayınpederimiz Burhan Esen’den, Attilâ İlhan ve Demokrat İzmir üzerine pek çok anı da dinledik.

İLHAN’LARI SAHİPLENMEK

İlhan kardeşler, başta Attilâ İlhan olmak üzere, hukukçu-yazar Av. Cengiz İlhan ve sinema-tiyatro oyuncusu Çolpan İlhan; Karşıyaka’nın, İzmir’in yetiştirdiği önemli değerlerdir. Biz, geçmişte yakın dostlarımız olan İzmir Barosu’nun eski başkanlarından Güney Dinç ve İskender Özturanlı gibi Cengiz İlhan’ı da yakından tanırdık. Cengiz bey de İzmir Barosu’nun kültürel yönü güçlü yazar başkanlarındandı. Özellikle İzmir tarihi üzerine önemli çalışmaları vardı.

İzmir’in, başta bugünlerde 100. yaşını kutladığımız Attilâ İlhan olmak üzere, bu değerli isimlere daha güçlü biçimde sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Onların anılarını yaşatmak, günümüze ve geleceğe taşımak, İzmirliler olarak ortak sorumluluğumuzdur.

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Manisa CHP’nin acı günleri

CHP Manisa İl Örgütü, son günlerde ardı ardına yaşanan kayıplarla acı günler yaşıyor. Önce, Tariş yıllarımızdan tanıdığımız CHP’nin eski il başkanlarından Mustafa Temiz’in oğlu Güney Temiz, kalp krizi sonucu vefat etti. Manisa Büyükşehir’de görevli olan sevgili Güney kardeşimiz, hem Manisa’da ve hem de İzmir’de siyaset - basın çevrelerinde çok seviliyordu. Onun ani kaybı CHP’lileri acıya boğdu.





Sonra, 1970’lerde CHP Manisa il başkanlığı yapan, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski başkanlarından Orhan Ayber dostumuz, Manisa’da toprağa verildi. Aynı günlerde CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren’in oğlu Cemre Öğren’in vefatı, CHP’lileri acı içinde bıraktı. Bir başka acı haber de Salihli’den geldi. Önceki dönem kadın kolu başkanı Av. Dilek Kuzulu Yüksel, Salihli’de toprağa verildi.

Son büyük acı ise, talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden büyükşehir başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatıydı. Ferdi başkan, yalnızca CHP’lileri ve Manisalıları değil tüm Türkiye’yi acıya boğdu. Cenazesi her görüşten insanın katıldığı bir sevgi seline dönüştü. Çok yakın bir dostunu ve mücadele arkadaşını kaybeden CHP lideri Özgür Özel’in gösterdiği vefa, dayanışma, sahiplenme; ülke ölçeğinde takdirle karşılandı. Zeyrek’i kendi elleriyle toprağa yerleştiren Özel, tüm siyasetçilere örnek oldu.



