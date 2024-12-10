Bedava peynir fare kapanında olur

10 Aralık 2024 Salı

Defalarca yazdım, anlattım, uyardım.

Televizyon ekranlarında dile getirdim, köşe yazılarında işledim.

Ama ne yazık ki tüm bu çabalar bir parmak “bal” için gerçeği unutanlara ulaşamıyor.

İnsanımız, yüksek kâr vaatlerine kanmaya, sorgulamadan inanmayı sürdürüyor.

Nasıl bir inanmışlık bu?

Normalde alışveriş yapacağımız zaman cebimizden çıkacak bir kuruşun hesabını yapar, pazarlık sünnettir diyerek uzun uzun uğraşırız. Ama söz konusu “yüksek kazanç vaatleri” ve “tatlı rüyalar” olunca sorgulama yetimiz adeta buharlaşıyor.

Hayaller ve hırslar, sağduyuyu her defasında alt ediyor.

Yine bir dolandırıcılık hikâyesiyle karşı karşıyayız.

HG Yatırım firması adı altında faaliyet gösteren Kaan Demir ve Ece Akar. Okurlarımdan ve takipçilerimden aldığım mesajlar, bu iki ismin çok sayıda kişiyi dolandırdığını ortaya koyuyor.

Süreç her zamanki gibi sosyal medya reklamlarıyla başlamış. Kendini finans uzmanı ve borsa analisti olarak tanıtan Kaan Demir, hazırlattığı etkileyici reklamlarla insanları Ece Akar ile iletişime geçmeye yönlendirmiş.

“Borsa dersleri” adı altında düzenlenen canlı yayınlarla güven inşa edilmiş, hisse senedi önerileriyle küçük yatırımlarla para kazandırılmış gibi gösterilmiş.

Daha sonra sahte bir “TTC Küresel Yatırım Yarışması” hikâyesi devreye girmiş. Kaan Demir, bu yarışmada ikinci olduğunu ve başarının şerefine herkese para yatıracağını belirtmiş. Ancak bunun için HG adlı sahte şirketin uygulamasını yüklemeleri gerektiğini söylemiş.

Hazırlattığı sahte platformun mobil uygulamaları AppStore ve Google Play’de yer almış. Uygulamayı indirenler kripto alımına yönlendirilmiş. Derken, sistemde para kazandıklarını gören yatırımcılar daha büyük meblağlar yatırmaya başlamış.

Kimileri evini sattı, kimileri arabasını. Borç alıp kredi çekenler bile oldu. Sadece kendileri değil, yakınlarını da sisteme dahil ettiler.

Kaan Demir ve ekibi profesyonel bir sahtecilik ağı kurmuş. Paralarını yatıranlar kısa süreliğine ödemeler almış, böylece güven artırılmış.

Ancak sistem büyüdükçe, paraların çekilmesi imkânsız hale gelmiş. “Vergi ödenecek”, “Para yurtdışından geliyor” gibi bahanelerle mağdurlardan sürekli yeni paralar talep edilmiş.

En sonunda hesaplar boşaltılmış ve dolandırıldıklarını anlayanlar ise iş işten geçtikten sonra gerçeği fark etmiş.

Mağdurlarla konuştum, çoğu dolandırıldıklarını anlayana kadar sosyal medyada tek bir olumsuz haber görmediklerini söylüyor.

Avukat Didem Hanım, sadece kendi takip ettiği mağdurların 40 kişi olduğunu, toplam mağdur sayısının ise 1500’ü aştığını belirtiyor. Üstelik dolandırıcılar farklı kişilerin isimlerini ve hesaplarını kullanarak izlerini kaybettirmiş. Bu hesapları açanlar, “Bilmiyordum” diyerek adli kontrolle serbest bırakılmış. Bazı suç duyuruları ise takipsizlikle sonuçlanmış.

Bu olay yalnızca HG Yatırım ile sınırlı değil. “Şikayetvar” platformuna bir göz atıldığında benzer dolandırıcılıklardan mağdur olan yüzlerce kişinin mesajlarıyla karşılaşmak mümkün.

Örneğin, Telegram’da kendini “kripto ve gündem analizcisi” olarak tanıtan Metin Emir isimli biri, aynı yöntemlerle insanları kandırmış. Şikâyetlerden bazıları şöyle:

- “Metin Emir’e 350 bin 000 TL gönderdik, bir hafta sonra katlayarak geri ödeyeceğini söyledi. Ancak aradığımızda bizi engelledi. Şimdi hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.”

- “Metin Emir’e para gönderdim, kazancımı sormak için yazdığımda beni engelledi. Şikâyet platformunda aynı kişiden şikâyetçi olan birçok mağdur gördüm.”

Her hafta yazıyor, anlatıyoruz: Bedava peynir sadece fare kapanında olur.

Ancak görünen o ki bu kapanlardan bir türlü ders almıyoruz.

Dolandırıcılar hayallerimizi, umutlarımızı ve geleceğimizi hedef alıyor. Onların en büyük silahı, bizim sorgulama yeteneğimizi bir kenara bırakmamız.

Unutmayalım.

Kolay kazanç vaat eden hiçbir sistem güvenilir değildir. Reklamlara, parlak vaatlere ve sosyal medyadaki sahte başarı hikâyelerine kanmadan önce durup düşünelim. Finansal kararlarımızda dikkatli olalım, doğruluğunu sorgulamadan asla harekete geçmeyelim.

Bir kez daha söylüyorum: Hayallerinizle oynayanlara karşı tetikte olun.

Gerçek kazanç emekle, bilgiyle ve sabırla elde edilir.

Aksi halde, hayalleriniz sizin için değil, dolandırıcıların cepleri için çalışır.

Ben uyarmaya devam edeceğim umarım vatandaşımız da artık bu vaatlere kanmaz.