Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)

06 Mayıs 2023 Cumartesi

Seçimler yaklaşıyor ve meydanlar ısınıyor.

20 yıldır var olan eksiklikler seçim yaklaştıkça büyük kampanyalar eşliğinde çözülüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış adı altında devletin tüm olanakları ile il il, ilçe ilçe geziyor ve müjdeler veriyor, açılışlar yapıyor. Açılışların tamamında ise AKP genel başkanı olarak siyasi mesajlar veriyor ve seçim kampanyası yürütüyor.

Demokrasi?

Adil seçim?

Eşit yarış?

Tabii ki bunların hiçbir önemi yok bu ülkede.

Cumhurbaşkanı açılıştan açılışa koşarken bakanlar ve yanındakiler de devletin tüm imkânlarından yararlanıyor. Açılışın organizasyonu, sahne, müzik, hediyeler hepsi devlet kasasından karşılanıyor.

Peki ya cumhurbaşkanının koruma gideri?

Şimdi biz bu harcamaları sorgulayınca “Ülkenin lideri korunmayacak mı” diye çıkışıyorlar. İyi ama bu koruma masrafı kamu zararına neden olacak kadar devasa boyutlardaysa...

Cumhurbaşkanı tabii ki korunacak. Bunda herhangi bir rahatsızlık söz konusu değil. Ancak yıllardır bu koruma işi artık başka bir boyuta geçmiş durumda. Gelin dudak uçuklatan maliyetini açıklayayım.

Emniyet’in Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı mali raporu her ay yayımlanıyor. 2023 Ocak-Şubat ve mart ayı da yayımlandı.

Yayımlanan mali tabloların “Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu”na göre cumhurbaşkanlığı koruma giderleri şu şekilde:

Ocak ayı 99 milyon 991 bin 576 TL / Günlük 3 milyon 333 bin TL

Şubat ayı 168 milyon 761 bin 429 TL / Günlük 8 milyon 753 bin TL

Mart ayı 245 milyon 098 bin 085 TL / Günlük 8 milyon 169 bin TL

Yani Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın 3 aylık harcaması 513 milyon 850 bin TL.

Devasa bir rakam bu.

Şunu vurgulayayım, bu rakamlar Cumhurbaşkanlığı bütçesinin haricindeki rakamlar değerli okurlar.

2022 yılı ocak ayı giderleri nasıldı peki?

Ocak ayı 51 milyon 159 bin 369 TL

Şubat ayı 85 milyon 930 bin 264 TL

Mart ayı 120 milyon 890 bin 313 TL

Yani 2022 yılı ilk üç ayında 257 milyon 979 bin TL harcanmış. 2023 yılına geldiğimizde ise bu rakam neredeyse yüzde yüz artmış durumda.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarını aradım sordum. Şubat ayında özellikle harcamalar iki katına çıkmış nedeni ne diye.

Net bir ifade belirtilmedi ancak deprem nedeniyle bölgeye yapılan ziyaretlerin fazlalığı neden olmuş olabilir cevabını aldım.

Bakın değerli dostlar Cumhurbaşkanlığı koruma ordusu için ocak ayı günlük 3.3 milyon lira, şubat ayı 8.7 milyon lira, mart ayı günlük 8.1 milyon TL gider yapılmış.

Hani kaynak nerede nerede diye soruyorlar ya. Alın size kaynak.

3 ayda toplam 513 milyon 851 bin TL, günlük ortalama 5 milyon 709 bin TL, saatlik ise 237 bin 891 TL para harcanıyor.