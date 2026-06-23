Bir süredir yasadışı bahis işlemlerinin, elektronik ödeme sistemleri üzerinden nasıl para döndürdüğünü yazıyorum.

Son olarak Papel’in de iddianamesi hazırlandı.

Biliyorsunuz bu sistemler fiziki bir müdahale olmaksızın dijital ortamda parayı dolaştırmanızı hatta aklamanızı sağlıyor.

Binlerce hesap üzerinde dönen milyarlarca liradan bahsediyoruz.

Papel iddianamesinde de çarpıcı bulgulara yer veriliyor.

Bu ödeme kuruluşu, birçok ülkede kurduğu şirketler ile şirket işleyişini yurtdışına taşımış durumda. Firmanın tanıtım yüzü de ilginç.

La Casa De Papel dizisindeki Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso, firmanın lansmanlarında yer alıyordu. Ozan Doğulu ve Murat Boz da Papel Fest’te yer aldı.

Firma, 2020 yılını şirket başlangıcı olarak kabul ediliyor ve 2022 yılında lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsüne geçiyor. Ekim 2022 tarihinde de Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

Soruşturma ve operasyon neticesinde hazırlanan 213 sayfalık iddianamede 44 şüpheli yer alıyor. Örgüt yapısı içerisinde yönetici olarak Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Erol Albayrak, Ahmet Avar ve Asil Ersoydan yer alıyor.

Asil Ersoydan ve Ferit Samuray ismine dikkat edin.

İşin ilginç yanı Papel’de çok büyük para hacmi olmasına rağmen şirket devamlı zarar beyan etmiş. Şirket sahibi olarak Seyhan İbrahim Yıldırım gözüküyor. Gözüküyor diyorum; ilerleyen satırlarda nedenini anlayacaksınız.

Hacmin büyüklüğünü şöyle anlatayım; Merkez Bankası raporuna göre Mayıs 2023-Eylül 2025 yılları arasında 52.48 milyar TL cüzdandan cüzdana transfer hacmi, 238 yasadışı bahis bağlantılı müşteriyle ilişkili 43 bin 488 kullanıcı, düşük bankadan yükleme-yüksek cüzdandan transfer alma örüntüsü gösteren 31 bin 115 kullanıcı ve 1777 aktif yüksek riskli müşteri tespit edilmiş.

Tek nefeste okumak bile zor değil mi?

İddianamede işleyiş de anlatılmış. Bahis oyuncusundan çıkan para önce paravan ya da kiralık hesaplara, oradan elektronik para cüzdanlarına, oradan cüzdanlararası yoğun transfer trafiğine, ardından IBAN’lara, banka hesaplarına ve nihayet kripto varlık kanallarına yöneliyor.

Savcılık, bu yapının münferit müşteri suistimali değil; kurumsal düzeyde işlenen, görev dağılımı yapılmış ve sürdürülebilir bir model olduğunu öne sürüyor.

Papel’in 2020’de 7 milyon olan sermayesinin 2021’de 10 milyon TL’ye, 2022’de 50 milyon TL’ye, 2023’te 150 milyon TL’ye, 2024’te 300 milyon TL’ye çıkarıldığı; buna rağmen şirketin uzun süre düşük satış ve yüksek zarar tablosu verdiği anlatılıyor.

Savcılık, Ferit Samuray ve Asil Ersoydan’dan resmi sicilin gerisindeki yurtdışı ve kripto katmanda “gerçek faydalanıcı” veya yönlendirici figür olarak bahsediyor.

Sadece Merkez Bankası’nın tespitleri yok...

MASAK’ın hazırladığı stratejik analiz raporunda ise 50 bin 19 paravan hesapta çok sayıda kişiden para toplandığı, bunun bir kısmının elektronik para hesapları arasında dolaştırıldığı, bir kısmının banka hesaplarına, oradan da kripto platformlarına gittiği ve altı kümelenmiş cüzdanın Criex AG bağlantılı hesaplara akış sağladığı aktarılıyor.

Şimdi gelelim iddianamedeki iki isme: Yani Ferit Samuray ve Asil Ersoydan’a.

Ferit Samuray Kıbrıs adresli, Asil Ersoydan ise Türkiye ve Dubai adresli. Biz bu isimleri daha önce de duyduk. Nereden? Yine ödeme kuruluşu olan ve TMSF’nin el koyduğu Papara iddianamesinden.

Papara iddianamesinde bu iki isim hakkında şöyle bir kısım geçiyor:

“...6 adet cüzdandan Girne doğumlu Ferit Samuray isimli şahsın sahibi olduğu (02.08.2023 tarihinde şirkete ortak ve yetkili olarak giren Asil Ersoydan) Creix AG unvanlı şirkete ait olduğu anlaşılan Yeter isimli kripto varlık cüzdanlarına 413.2 milyon dolar transfer gönderildiği...”

Bakın değerli dostlar; şirketler aynı, kişiler aynı. Örümcek ağı gibi karşımıza çıkıyor.

Peki, bu kişiler tutuklu mu?

Hayır.

Transfer edilen rakama bakın: 413 milyon dolar, yani 16 milyar 520 milyon TL!

Anadolu Ajansı’nda çıkan habere göre Papara’ya operasyon 27 Mayıs 2025 tarihinde yapıldı.

Asil Ersoydan ne zaman yurtdışına çıkmış? 27 Mayıs 2025 tarihinde.

Anlatmak istediğimi anlıyorsunuz değil mi sevgili okur?