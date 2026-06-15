Dünya Kupası’na kötü başladık. Gruptan rahat çıkacağımız yönünde konuşmalar yapılırken şimdi kalemi kağıdı önümüze alıp matematik hesaplarına giriştik. Dereyi görmeden paçayı sıvamak olmaz. Montella maç sonunda “Rakibimizi iyi analiz etmiştik, öncelikli savunma ve beraberinde kontratak oyun oynayacaklarını biliyorduk” diyor. Hocam, biliyordun madem o zaman 2 metrelik rakip stoperlerin içine 1.73’lük Kerem Aktürkoğlu’nu neden attın? Çocuk aralarında kayboldu gitti. 5 yıldır Türkiye’desin. Dolaşmadığın yer kalmadı. Bir santrfor bulamadın mı? Bazı futbolculardaki ısrarın ayrı tartışma konusu. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. İyi olan formayı alır. Senin B, C planın yok mu? Sanırım hâlâ nerede olduğunun farkında değilsin, rüyadasın! Uyan hocam uyan... Bana dersine hiç çalışmamış görüntüsü verdin. Sahaya sürdüğün 11 ve yaptığın değişiklikler kafamızı karıştırdı, haliyle yenilgi de kaçınılmaz oldu. Hocam bu maç sana yazar. Bütün umutlarımızı yıktın. Şimdi önümüzdeki Paraguay maçı, Avustralya yenilgisinden sonra hayati önem taşır hale geldi. Kazanmaktan başka çaremiz yok. İkinci yıkımı yaşamak istemiyoruz. O zaman haydi Montella haydi Bizim Çocuklar... Kendinize gelin ve 85 milyonu mutlu edin.
Uyan hocam!
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