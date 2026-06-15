Öğretmenlerine polis dayağı çeken bir iktidar düşünün. Bunu da gördük. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, Cumhuriyetin ilk kuruluşundan bile önce Milli Mücadele’nin kurucu neferleri olan... Atatürk’ün en çok önem verdiği... Hepimizin üzerinde ödenmesi zor büyük emekleri olan... Dayak atan polisleri adam eden ve hayata hazırlayan... Vurun emirlerini veren amirleri, Emniyet müdürlerini... İçişleri bakanını... Bütün hepsini kontrol eden ve yöneten hükümet üyelerini, hükümeti kuran tek adam cumhurbaşkanını okutan, yetiştiren...

Öğretmenlerimizi sıra dayağından geçiren, gözaltına alan bir ülke, bir sistem düşünün.

Kabul edilebilir değil, isyan edilecek bir olay.

Bu ülke hak, adalet ve hukuk aramanın yasak olduğu topraklara dönüştü.

Her şey göstermelik. Varmış gibi. Yönetiyormuş gibi.

Birtakım yabancıların, uzaylıların istilasına uğramış gibiyiz.

Veya içimizdekiler, öylelerine dönüşmüş gibiler.

Sözün bittiği yerdeyiz.

SÖZ BİTTİ EYLEM VAR

Sözün bittiği bir konu da CHP... Her şey açık seçik.

İktidarın yeni yandaşları KK ve adamlarına teslim ettiği CHP’de bir gelecek aramanın olanaksızlığı çoktan ilan edildi.

Sağır sultan duydu ama sisteme umut bağlamak sönmedi.

Yargıtay bir karar verir mi, benim sıfır beklentim var. Verirse, evet, istinafın kararı doğrudur kararı verir. Bana göre bunu bile vermeyecek, çok işimiz var havasıyla kararı geleceğe yayacak, KK ve adamlarının CHP’nin işini tam bitirmelerini bekleyecek.

İktidarın iki yıldır büyük yatırımlar yaptığı, uğruna 100 milyar dolar harcadığı bu kararı iptal etmeye cesaret edecek bir kurum ben görmüyorum. Sistem tek ve bütündür.

YASASIZLIĞIN MÜTEMMİM CÜZÜ

Bu laf da nereden aklıma geldiyse... Hukuksuz sistemin hukuksuz KK ve adamlarının CHP’si, ilkelerinden, geçmişinden, Atatürk’ten varlığından tamamen arınmıştır; başındaki kişi, anayasaya uymayan iktidarın izdüşümüdür. Yaptığım anayasaya yasalara aykırıdır, ama yapacağım diyen, ne kanun tanır ne tüzük ne başka bir şey.

Zaten bu koşullar üzerinde anlaşma yapılarak parti ona verilmiştir.

Devlet Bey derdine yansın.

MECLİS’İN DE İŞİ BİTİK

Meclis de tüzüğüne aykırı işlem yapan bir yönetimin verdiği kararları uygulayan ve grup başkanvekillerini görevlerinden alan bir Meclis’tir, yeni de değil, uzun yıllardır. Numan Bey, gerçek değildir, bir vitrin adamıdır.

Meclis, “yargı müktesebatı”nın bir parçasıdır. (Bu deyim daha iyi oldu!)

Butlan kararı, tüm içeriğiyle, her şeyiyle, her şeyinin ötesindeki her şeyi ile uygulanmaktadır.

Partide İmamoğlu ve Özel’den zırnık parça kalmayacaktır.

***

Bu durum, bu gelişme yenilikçi ve değişimci kadro için büyük bir şanstır.

Saniye geçirmeden bu şansı hemen kullanmalıdırlar.

Yeni bir içerikle, geleceği kucaklayarak ve bütün çürümüşlükleriyle bağlarını sıfırlayarak ve yeni genç kadroları katarak.

Bunu yarın yazacağım.