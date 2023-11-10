10 Kasım'da Atatürk'ün anılarıyla dolu bir rota

10 Kasım 2023 Cuma

10 Kasım, Türkiye'nin kalbindeki büyük bir boşluğu dolduramayan bir tarih. 10 Kasım, sadece bir liderin ölümünü anma günü değil, aynı zamanda Türk milletinin bir araya gelip birlik olma günü. Bazı mekânlar var ki dokusu ve ruhu ile sizi adeta tarihin derinliklerine götürüyor. Bir zamanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün zaman geçirdiği bazı yerler işte tam olarak böyle. Bu yerleri ziyaret etmek için ise en doğru zaman 10 Kasım.

ANITKABİR

Atatürk'ü anmanın en önemli noktası olan Anıtkabir, her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği bir yer. Büyük Atatürk'ün mozolesi ve anıt mezarı burada bulunuyor. Anıtkabir'e yaklaşırken, bembeyaz mermerlerle kaplı büyük bir avlu ve ardında yükselen heybetli bir anıt sizi karşılıyor. Her yönüyle zarif ve etkileyici bir yapı olan Anıtkabir, ziyaretçilere Atatürk'ün büyüklüğünü ve Türkiye'yi modernleştirme vizyonunu anlatıyor. Anıtkabir, sadece bir anıt mezar değil, aynı zamanda Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini anlatan bir müze olarak da işlev görüyor. Atatürk'ün kişisel eşyaları, giysileri, ödülleri, fotoğrafları ve tarihi belgeler bu müzede sergileniyor. Onun büyük liderliği ve vizyonunu daha yakından anlamak için bu bölümü ziyaret etmek önemli.

DOLMABAHÇE

Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul'da anmak için en doğru yer ise Dolmabahçe Sarayı. Atatürk'ün yaşamının son günlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım'da özel bir anlam taşıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın tarihi sadece binasının görkemiyle sınırlı değil. Saray, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde de önemli bir rol oynuyor. Atatürk'ün 85 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda hâlâ aynı haliyle muhafaza ediliyor.

YÜRÜYEN KÖŞK

Yalova Yürüyen Köşk, Mustafa Kemal Atatürk'ün hem vizyonu hem de doğa sevgisinin en büyük kanıtlarından biri. Yürüyen Köşk'ün hikâyesi şöyle:

Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde, köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Hemen bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Görevli bahçıvanın cevabı şöyledir: "Ağacın dalları uzamış, binanın duvarına dayanmıştır." Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkânsız olan bir emir verir: “Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak.” Görev İstanbul Belediyesi’ne intikal eder. Belediye Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi sorumluluğu üstlenir. Başmühendis Ali Galip Alnar yanına aldığı teknik elemanlarıyla Yalova’ya gelerek çalışmaya başlar. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul’dan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim santim çalışılarak bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturtulur. Artık binanın raylar üzerinde kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına gelinmiştir. Güzel ve sıcak bir yaz akşamında Ulu Önder Atatürk ile birlikte, kardeşi Makbule Atadan, Vali Vekili Muhittin Bey, Emanet Fen Müdürü Ziya Bey ve Cumhuriyet Gazetesi Baş Muhabiri Yunus Nadi nezaretinde bina 4.80 metre civarında kaydırılır.