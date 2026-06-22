Dünya Kupası için 24 yıl bekledik, 6 gün içinde tüm hayallerimiz yıkıldı. Dünkü yazımda, bu hezimetin ilk faturasını teknik direktör Montella’ya kesmiştim. Elbette tek suçlu o değil. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu skandalda payı büyük! Neden mi? Baş faktör “iletişim”... Koskoca TFF yönetiminde Milli Takımlar Sorumlusu var mı? Siz hiç televizyonda, gazetede, radyoda, dijital medyada bu unvana sahip birini gördünüz mü? Ben görmedim... Ama bu makamda biri var: Mecnun Otyakmaz... Evet evet hatırladınız değil mi? Yıllarca Sivasspor Başkanlığı yapan Otyakmaz... Ama ne Riva’daki kampta ne ABD’deki kampta, ne maçlardan sonra, ne maçlardan önce bir kere bile çıkıp, bizi geçtim, Türk halkına bir açıklama yaptığına rastladık mı? Hayır...

‘AYAK OYUNLARI’

Her sponsorluk anlaşmasında yaptıklarıyla övünen... Kendini Türk futbolunun kurtarıcısı gibi gören... Kulüp başkanlarıyla kavga eden, mahkemelik olan... Ligdeki hakem hatası sonrası kilometrelerce öteden jet hızıyla açıklama yapıp “ayak oyunları”na giren... Herkese ayar veren, efsane teknik direktörlere sokak raconu kesip atar gider yaparak “Akbalalar, sırtlanlar” diyen... Daha neler neler... Vallahi yoruldum, zihninizi şişirmeyeyim... Tüm bunları yapan güçlü, kuvvetli, kudretli bir TFF Başkanımız var! Çok şükür şanslıyız...

‘TEKMECİ’ UYARMADI MI?

Hee sahi, milli futbolculara verilecek villa primlerine ne oldu? Bir de Milli Takım’ın soyunma odasına girip oyunculara prim vadeden eski bir futbol yöneticisi ve başkan adayı vardı... O iş ne oldu acaba? Olsa duyardık kesin.

Sayın başkan; bulunduğunuz makam, sizin hep belirttiğiniz, bizim de gayet iyi bildiğimiz gibi “Yüce Türk Milletinin” en şerefli mertebelerinden biri... Başında “Türkiye” yazan özerk bir kurumun en yetkili temsilcisi sizsiniz. O koltukta nice başkanlar nice saygı duyulacak isimler oturdu. İlk aklıma gelen Şenes Erzik gibi bir duayen var. Milli Takım hepimizin... Eleştiri elbette olacak. Bunları hazmedip, hoşgörüyle görüp, futbol tabiriyle topu göğsünüzde yumuşatıp ondan sonra konuşmak sizin en temel görevlerinizden... Ancak ilk günden bu yana böyle bir tavır içinde olmadınız. Anladığım kadarıyla, geçmişte Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçilerimizin yerde yatan ailesine tekme atan danışmanınız da sizi hiç yönlendirmiyor!

İCRAAT GÖRELİM BAŞKAN

Başarıda nasıl övgü geliyorsa, “raconu” siz belirliyorsanız; başarısızlıkta da Yüce Türk Milleti eleştirisini yapar, “raconu” keser! Gün icraat günüdür, gün Türk halkına açıklama yapma, hesap verme, sorumluluk alma günüdür sayın başkan...