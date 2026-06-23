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Kaza kırım raporu!
Mustafa Balbay
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Kaza kırım raporu!

23.06.2026 04:00
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Butlan başlangıcının birinci ayı doldu. 20 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu bir video çekip butlanın gerekçelerini açıkladı. 21 Mayıs’ta bölge adliye mahkemesi (BAM) kararın kendisini açıkladı. 24 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne balyozla girildi.

Kaza kırım raporu genellikle hava araçlarının karşılaştığı kötü bir durumu irdeleyen, bir daha olmaması için yapılması gerekenleri sıralayan bir metindir. Birinci ayın ardından buna benzer bir değerlendirme yapmak gerekirse öncelikle şunu vurgulamak gerekir:

CHP’de kaza durumu devam ediyor!

Kaza anında ve hemen sonrasında önlem alınmazsa başlangıçtan çok daha vahim sonuçları ortaya çıkabilir.

Oraya doğru gidiyoruz.

Genel merkezden sonra İzmir il örgütünde de istenmeyen görüntülerin yaşanması Anadolu’yu akla getiriyor.

***

Birinci ayda görünüm şu:

1- Kılıçdaroğlu’nun butlanla ilgili bütün pazarlıkları tamamladıktan sonra 21 Mayıs’a gelindiği anlaşılıyor. Ancak bütün pazarlıkların ne olduğu henüz kamuoyuna açıklanmadı. Yaşanarak görülecek. Bu yolun devamı AKP-MHP-butlan...

2- Butlan bir an önce Özel ve ekibinin partiyi terk etmesinden yana. Bunun için olağanüstü tepki çekmeden ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. “Arınma”nın şu olduğunu gördük; CHP’yi Kılıçdaroğlu’na oy vermeyenlerden arıtma! Bugünkü butlan MYK’sinden yeni arınmalar çıkabilir!

3- Meclis’te korkunç bir kulis dönüyor. Butlan, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla daha da rahat hareket edebileceğini düşünürken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un böyle bir şeye yanaşmayacağı mesajı gitmiş. Butlan buna çok kızmış!

4- Haymana Belediye başkanının CHP’den istifa imzasının mürekkebi kurumadan AKP’ye geçmesi geçen hafta dikkat çektiklerimizin hayata geçtiğini gösteriyor. Pek çok başkan gerek “rozet mi kelepçe mi” ikilemi gerekse daha güvende olma kaygısı nedeniyle CHP’den ayrılabilir. Bu tablo butlanın umurunda görünmüyor.

5- Butlan CHP’yi şu aşamada toplum gözünde “iktidar adayı parti” görünümünden çıkardı. Butlanın derdi daha çok “iktidar ortağı olma” süreci.

6- Özel, aktif siyaset yaptığı, iktidara alternatif bir hareket olma özelliğini sürdürdüğü sürece CHP’li belediyelere operasyon devam edecek. Bu aşamada Özel de duramaz. Durursa düşer, öfke ona döner!

7- Yukarıdaki maddeler şunu gösteriyor; Özel ekibi partide kalmak için sonuna kadar direnecek, Butlan partiyi onlardan arıtmak için her şeyi yapacak! Bu sancılı tablo yeni bir doğuma gebe!

***

Kaza kırım raporunun şu aşamadaki özeti böyle.

Özel son anda değişiklik olmazsa cuma günü İzmir’de. İlk kurşunun atıldığı yer İzmir, demokrasi tarihimizin de ilk işaret fişeklerinin atıldığı yer olmuştur.

Kritik bir haftanın içindeyiz. Büyük olasılıkla bu haftanın sonunda çok yeni şeyler konuşulacak.

CHP’nin adaletsizliğe direnişi ancak içeriden kırılabilirdi!

Bütün mesele şu:

Yargı darbesine evet mi hayır mı?

Butlanı kabul edenler, yargı darbesine evet diyenler şöyle bir noktada olabilirdi:

- Biz bunu kabul ettik ama aslında bu yönteme karşıyız. En kısa sürede aşılmasını isteriz!

Bunun yerine kurultaydan delegenin yüzde 95’inin oy verdiği bir güçle çıkmış gibi kolları sıvamak!

Sonra da “Bana CHP tarihi bu görevi verdi” demek!

CHP tarihinde delegeden oy almak yerine iktidar yargısına sığınmak diye bir görev yok!

Söylenecek çok şey var ama gün öfkeyi derinleştirmeden enerjiye çevirme günü!

Gün millette çoğalma günü! 

İlgili Konular: #AKP #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #mutlak butlan

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