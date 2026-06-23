85 milyonluk ülke sabahın kör vakti uyanıp heyecanla TV başına geçip, Milli Takım’dan galibiyet bekledi. Avustralya’ya kaybettik. Kırıldık ama umudumuzu yitirmedik. Paraguay maçı için aynı heyecanla ekran önüne oturduk, yine yenildik. Haklı olarak gazeteci de sokaktaki vatandaş da isyan etti, “Milyon Avro’luk futbolcular bizim duyduğumuz heyecanın 10’da 1’ini duymadı” diye tepki gösterdi. Çok normal, dünyanın her yerinde böyledir.

Ama başarısızlık nedeniyle sorumluluk alması, mahcubiyet duyması, özür dilemesi, hatta istifa etmesi gereken sayın TFF Başkanı, kendisinde hiç kabahat yokmuş gibi bütün suçu gazetecilere ve vatandaşa attı. Bizi suçlu ilan etmesi yetmedi... Milli Takım’ı, Montella’yı ve kendisini eleştirenlere ceza verilmesi için Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten kanun çıkarmasını istedi.

Ve TFF Başkanı, “Herkes ‘Federasyon başkanı böyle konuşur mu?’ diyor. Evet konuşur, alışacaksınız” diye buyurdu!.. Açık konuşayım, ben alışmam başkan!.. 15 bin lira emekli maaşıyla ayın sonunu getiremeyen amcam da alışmaz... Pazarda yere dökülen sebzeyi toplayan teyzem de alışmaz... Asgari ücretle iki çocuğunu okutan ablam da alışmaz... Fırında “Askıda ekmek var mı?” diye soran ağabeyim de hakkı için direnen işçim de alışmaz... Siz TFF Başkanı olarak istediğiniz kadar “atar gider” yapın, “racon kesin”, “posta koyun”... Ama bu millet “sizin alıştığınız anlayışa” A-L-I-Ş-M-A-Z! Valla başkan kalbimden konuşuyorum çünkü sizin de dediğiniz gibi arkamda “bagajım” yok...